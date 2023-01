Se ti manca il Natale puoi riviverlo in questo villaggio ogni giorno e tutto l’anno

Fonte: North Pole, NY North Pole, il villaggio dove è Natale tutto l'anno

Come ogni stagione, anche l’inverno è destinato a incantare con i suoi straordinari paesaggi. La neve, assoluta protagonista di questo periodo, abbraccia e avvolge le strade, le piazze e le città di tutto il mondo regalando scenari davvero mozzafiato. È questo il momento migliore per raggiungere tutte quelle destinazioni che in questo periodo si trasformano in cartoline invernali di immensa bellezza.

Eppure questo potrebbe non bastare a chi, da sempre, subisce il fascino di quello che è il periodo più magico dell’anno: il Natale. Il mese di gennaio, che il cuore della stagione invernale, ci costringe a dire addio a quelle atmosfere incantate che ci hanno fatto compagnia durante le settimane dell’Avvento, le stesse che ci hanno trasformato nei protagonisti delle favole più belle. È normale, quindi, avere una certa nostalgia delle feste, soprattutto considerando che bisognerà attendere altri 12 mesi per rivivere quell’incanto.

Eppure non deve andare per forza così, non per i viaggiatori che sono desiderosi di scoprire il mondo. Perché esiste un villaggio, situato dall’altra parte del globo, dove è possibile vivere il Natale ogni giorno e tutto l’anno. Preparate i bagagli, si parte!

Come vivere (e rivivere) il Natale a New York

Il nostro viaggio ci conduce in uno dei Paesi più variegati e straordinari del mondo, stiamo parlando di New York. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, ma non è per questo che ci siamo messi in cammino oggi, quanto più per realizzare il sogno di moltissimi viaggiatori: quello di poter vivere e rivivere il Natale in qualsiasi periodo dell’anno.

A circa 200 chilometri da New York City, infatti, esiste un piccolo villaggio incantato dove i desideri si trasformano in realtà. Ci troviamo a North Pole, un delizioso borgo situato nella città di Wilmington, nella contea di Essex, incastonato in un paesaggio da fiaba. Le montagne che si snodano intorno, infatti, fanno da cornice a quel luogo che con gli anni è diventato il palcoscenico di uno spettacolo che si ripete di stagione in stagione, quello che porta in scena tutta la magia del Natale.

Proprio qui, infatti, è stato istituito il Santa’s Workshop, uno dei parchi a tema più antichi del Paese. Inaugurato nel lontano 1949, il villaggio di Natale è diventato in poco tempo uno dei punti di riferimento di tutti gli amanti della festa più magica di sempre. Qui, infatti, è possibile immergersi nell’atmosfera natalizia in ogni momento dell’anno.

Il villaggio dove è sempre Natale

Conosciuto già come residenza estiva di Babbo Natale, North Pole si è trasformato col tempo in un vero e proprio villaggio di Natale. Subito dopo l’inaugurazione del Santa’s Workshop, infatti, il borgo ha assunto le sembianze di un Polo Nord incantato dove l’atmosfera natalizia non cessa mai di esistere. All’interno del parco vivono e convivono animali ed esseri umani, elfi e folletti e, ovviamente, Babbo Natale e le sue renne.

All’interno dell’Officina di Babbo Natale i viaggiatori troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno per rivivere la magia delle feste. C’è un negozio di articoli da regalo, un ufficio postale dal quale spedire le cartoline, attrazioni per grandi e bambini e anche un treno a vapore. Non mancano, ovviamente, tutta una serie di spettacoli di Natale e musical che si alternano durante la giornata per far vivere a tutti un’esperienza indimenticabile.