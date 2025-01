Offerte voli di gennaio per partire tutto l’anno a prezzi bassissimi

Voli per weekend last minute e tratte estive: ecco le offerte sui voli di gennaio da non farsi scappare. Alcune tratte sono scontatissime e hanno solo pochi posti disponibili.

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Le migliori offerte sui voli di gennaio

Il 2025 è un anno pieno di ponti e occasioni per viaggiare: già da gennaio, però, è importante programmare la propria agenda e approfittare delle tante promozioni che vengono messe a disposizione dalle compagnie aeree per prenotare le proprie vacanze fin dai primi mesi dell’anno a prezzi scontati.

Tariffe speciali per visitare Phuket

Si parte in Economy class con tratte a partire da 599 euro con SingaporeAir. La compagnia mette a disposizione alcune giornate speciali con la Premium Economy da 1369 euro e la Business Class da 2279 euro per raggiungere Phuket. Tra le meraviglie di Phuket, c’è il promontorio di Promthep Cape, ideale per ammirare il tramonto. L’isola ospita anche la vibrante città vecchia di Phuket Town, caratterizzata da edifici in stile sino-portoghese e mercati locali.

Sconti sui voli per Bali

Viene considerata una delle mete top da visitare almeno una volta nella vita: grazie alle promozioni, con biglietti Economy da 769 euro e Premium Economy da 1815 euro, con la compagnia SingaporeAir potrai approfittare dei ponti e goderti almeno una settimana di vacanza in un paradiso naturale come Bali. Tra le attrazioni da non perdere qui ci sono le porte del Pura Lempuyang, conosciute con il soprannome di Gates of Heaven, il lago Bratan con il suo tempio galleggiante offre uno scenario da cartolina e la vivace località di Canggu ideale per surfisti e appassionati di street food.

Raggiungi Singapore con sconti interessanti

Sogni Singapore? Con SingaporeAir e le promozioni per il mese di gennaio voli nella capitale con biglietti in Economy a partire da 805 euro. Inserisci nel tuo itinerario un giro all’interno del quartiere storico di Chinatown e visita i templi con le lanterne colorate. Poi raggiungi Sentosa Island dove potrai goderti un po’ di relax sulla spiaggia o visitare l’acquario e gli Universal Studios.

Conquista il Brasile in promo

Desideri visitare il Brasile? Un’ottima opzione è quella di partire da Milano e raggiungere Fortaleza con una super promo andata e ritorno da 579 euro con la compagnia KLM. In alternativa potresti raggiungere Rio de Janeiro per 732 euro con la promozione a/r sempre partendo dal capoluogo lombardo. A Rio de Janeiro, oltre al famoso Cristo Redentore, il quartiere di Santa Teresa affascina con i suoi vicoli artistici e tram storici.

Alla scoperta di L’avana

Chi ha nella propria wishlist di viaggio Cuba può programmare la partenza ad un prezzo davvero competitivo. L’offerta di KLM dà l’opportunità, partendo da Milano, di raggiungere L’Avana con 567 euro comprensivo di biglietto del ritorno.

Weekend in Spagna super low cost

Nonostante l’inverno potrebbe non essere il periodo migliore, il clima mite rende la Spagna una destinazione top tutto l’anno. Con Easyjet si trovano voli a partire da 18,99 euro dalle più grandi città italiane e dai maggiori aeroporti per raggiungere Barcellona e Alicante ma anche Malaga.

Prenota ora per l’estate

Ryanair invece ci fa volare avanti nel tempo e ci suggerisce di programmare ora le nostre vacanze estive: con tratte a partire da 29,90 euro dal 1 aprile al 31 ottobre si possono raggiungere mete quali Malta, Porto, Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Zara, Corfù, Kos, Santorini e tantissime altre.