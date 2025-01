Fenomeno Early Bird: prenotare i viaggi a gennaio per risparmiare

C'è chi organizza i viaggi in anticipo e chi lo fa spontaneamente, ma in questo caso sono i primi a godere dei migliori benefici: ecco il fenomeno Early Bird

Fonte: iStock I voli Early Bird vi portano a prezzi scontati in destinazioni bellissime come l'Indonesia

Chi ama viaggiare spesso sa che una buona organizzazione in anticipo è sinonimo di risparmio, soprattutto a inizio anno. Gennaio, infatti, è il mese degli Early Bird, un’espressione che proviene dal proverbio inglese “The early bird catches the worm” (l’uccello che arriva primo prende il verme) e che in italiano potremmo tranquillamente tradurre con “chi prima arriva, meglio alloggia”.

Durante il mese è possibile approfittare degli sconti offerti da hotel e compagnie aeree per raggiungere la destinazione che sognate nei mesi estivi e non solo. Ma quali sono le caratteristiche di questo fenomeno? Si risparmia per davvero? Scopriamolo insieme!

Cos’è il fenomeno Early Bird

Nel mondo dei viaggi ci sono due espressioni abbastanza conosciute: last minute ed Early Bird. Nel primo caso si fa riferimento a chi sfrutta le offerte dell’ultimo momento per acquistare voli e soggiorni. Chi vuole risparmiare per davvero, però, deve conoscere meglio il secondo caso. Early Bird è un fenomeno diffuso a gennaio, mese di saldi in quasi tutti i settori d’acquisto, compresi i viaggi.

In questo periodo hotel, tour operator e compagnie aeree promuovono tariffe scontate per spingere i consumatori a pianificare le vacanze estive: chi vuole organizzare un viaggio in questo periodo, infatti, può farlo a tariffe più vantaggiose. Da una parte, questo fenomeno è visto come una sorta di promozione che avvantaggia chi prenota con largo anticipo, garantendo sconti significativi rispetto alle tariffe standard. Dall’altra viene incontro anche agli operatori del settore in quanto gennaio, mese successivo alle vacanze natalizie, è un periodo dove la domanda è più in calo.

Quanto si può risparmiare prenotando a gennaio un viaggio

Ma si risparmia per davvero con il fenomeno Early Bird? Facciamo parlare i numeri: guardando le offerte online si notano alcune agenzie che offrono, a chi prenota entro il 31 gennaio, uno sconto del 30% per i viaggi programmati più lontano nel tempo, addirittura nel 2026. Chi prenota ora un hotel sulle principali piattaforme può beneficiare di uno sconto del 15% sul soggiorno, mentre alcune compagnie aeree stanno proponendo biglietti scontati a partire da 19,99 euro.

I nostri consigli su destinazioni economiche da prenotare ora

L’Asia diventa sempre più vicina grazie alle promozioni Early Bird valide fino alla fine di gennaio. Destinazioni come la Thailandia o l’Indonesia sono più accessibili con compagnie quali Singapore Airlines, che propongono voli a prezzi scontati sia in Economy che in Premium Economy.

Anche ITA Airways sta facendo delle ottime offerte per volare non solo verso l’Asia, con biglietti andata e ritorno per Bangkok a partire da 559 euro, ma anche verso gli Stati Uniti. Chi prenota entro il 23 gennaio potrà beneficiare di biglietti andata e ritorno per Chicago e Boston a partire da 489 euro.

Se invece volete viaggiare, ma senza andare troppo lontano, potete valutare le offerte proposte da easyJet che copre diverse destinazioni a prezzi vantaggiosi. La Spagna è sempre un’ottima idea, con sconti per raggiungere le città più amate con voli a partire da 18,99 euro a 31,99 euro, oppure il Marocco, con voli da 25,49 euro diretti nella splendida e calda Marrakesh o Rabat-Salé.