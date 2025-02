Organizza subito la tua estate: l’offerta Rynair con voli super low cost

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Zara tra le mete low cost raggiungibili in estate con Ryanair

Non è troppo presto per iniziare a pensare alle vacanze estive, anzi. È proprio questo il momento giusto, specialmente per chi vuole spostarsi al di fuori dell’Italia ma senza spendere troppo. Approfittando subito dell’offerta Ryanair di febbraio 2025 si possono fare veri e propri affari. La promozione “Organizza subito la tua estate” mette a disposizione tratte da 29,99 euro per tantissime mete europee prenotando entro il 12 febbraio. I viaggi in promozione sono quelli compresi tra il 1 aprile e il 30 giugno. A prezzi così non ci si può far scappare l’occasione di partire, gli sconti sono applicati anche su date nei weekend!

Da Milano Malpensa a Zara anche nei weekend

Il mese di giugno è il più conveniente per volare da Milano a Zara. I voli sono in vendita da meno di 30 euro ad esempio partendo nel weekend del 13 giugno. Una vacanza in Croazia in estate è una buona idea: i prezzi sono competitivi e si mangia davvero bene. Zara, in particolare, è perfetta per una toccata e fuga di 2-3 giorni. Ha un centro storico piccolo da girare a piedi. La perla della Dalmazia ha un patrimonio artistico antico a partire dal foro romano, dalla cattedrale di Sant’Anastasia e da altri edifici religiosi. Da non perdere però l’installazione luminosa conosciuta come saluto al sole e soprattutto l’organo marino, un’installazione unica che genera un suono melodioso grazie al movimento delle onde. Da non perdere? Sicuramente Kolovare Beach e magari una gita in barca per raggiungere le isole Kornati.

Da Roma a Barcellona: si parte con meno di 30 euro

C’è sempre un buon motivo per volare a Barcellona. Le offerte di febbraio di Ryanair collegano Roma alla città della Spagna con meno di 30 euro a tratta. Partendo nel weekend del 4 aprile o del 12 aprile, si può godere di un po’ di sole anticipato. Oppure si può approfittare di giornate in promozione a maggio e giugno: le date disponibili sono davvero tante.

Tra le città spagnole più visitate c’è sicuramente Barcellona ma raggiungerla è sempre un piacere. Tra le attrazioni principali il mondo Gaudì a partire dalla Sagrada Familia, casa Batlò e la Pedrera senza dimenticare Parc Güell, un tripudio di mosaici e architetture fiabesche. Per chi ha voglia di passeggiare, oltre all’iconica Rambla con il mercato coperto in cui gustare delizios street food, imperdibile è la via luxury di Passeig de Gràcia con negozi e boutique e il suggestivo quartiere gotico. Per un po’ di mare e di sole niente di meglio che tapear sulla Barceloneta e magari vedere una vista panoramica sulla città al tramonto raggiungendo Montjuïc con la funicolare.

Fonte: iStock

Da Bari a Kos: prezzi super per l’isola greca

Tra le mete più apprezzate per l’estate c’è la Grecia e proprio per questo vogliamo segnalare la promozione che collega Bari a Kos. Con voli a partire da 35 euro da giugno è possibile visitare una delle isole più belle della zona godendosi un po’ di mare ma anche di storia.

L’ultima meta che vogliamo proporre con questa offerta è Kos: l’isoletta alternativa alle più battute Mykonos e Santorini è raggiungibile in poche ore di volo e qui tra vita notturna, spiagge e storia c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dal castello dei Cavalieri al platano di Ippocrate si parte all’esplorazione di Kos Town dal tramonto in poi mentre durante il giorno ci si rlassa a Paradise Beach, Therma Beach con vasche naturali di acqua calda sulfurea o alla più selvaggia Agios Stefanos che unisce rovine antiche e mare cristallino. Tra i must to see anche il sito archeologico di Asklepion: si tratta di un santuario atnico con una vista davvero unica. E per la sera? Beh, si raggiunge il villaggio dio Zia noto per le taverne panoramiche dove gustare cena tradizionale in un’atmosfera local autentica.