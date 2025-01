Fuggi dall’inverno: offerte WizzAir per destinazioni calde a partire da meno di 15 euro

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Gennaio è agli sgoccioli ma le temperature non ci danno tregua: le previsioni portano pioggia su tutta la penisola e chi sogna la primavera potrebbe pensare di voler partire per una meta in cui il sole non mancherà. Le offerte WizzAir per le destinazioni calde a partire da 15 euro sono un’occasione da non perdere: se desideri fuggire dal freddo puoi approfittare della promozione per voli solo andata che includono tariffe agevolate per chi parte con un piccolo bagaglio a mano. Affrettati però, i posti disponibili sono limitati e le date incluse nella promozione sono fino al 31 marzo.

Weekend a Marrakech partendo da Milano

Con voli a meno di 20 euro si parte da Milano Malpensa e si raggiunge la soleggiata Marrakech. Se le temperature di Milano e la nebbia ti hanno stancato prendi un volo da Malpensa e raggiungi il Marocco. La città gioiello del Maghreb ti accoglierà con una vivacità fatta di colori, spezie, profumi e mercati. Perditi tra le vie del centro storico, raggiungi gli amatissimi giardini Majorelle e ovviamente soffermati nella piazza Jemaa el-Fna, dove incantatori di serpenti e artisti di strada animano le serate. Poi esplora i vicoli souk, acquistando gioielli artigianali, spezie pregiate e oggetti d’artigianato. Se hai tempo pianifica un’escursione nel deserto di Agafay, dove potrai cavalcare cammelli al tramonto e dormire sotto le stelle.

Alla scoperta di Siviglia e dell’Andalusia partendo da Roma

Con voli sola andata da meno di 23 euro si può partire da Roma Fiumicino per raggiungere la vivace Siviglia per poi godersi un bel tour on the road dell’Andalusia. Non c’è forse momento migliore di pianificare un bel viaggio in Spagna alla scoperta dell’Andalusia se non in inverno. Le temperature sono piacevoli e non c’è un vero e proprio boom di turisti, forse anche per questo i prezzi sono davvero convenienti. Se hai solo un weekend concentrati su Siviglia: la cattedrale, la piazza di Spagna che è una delle più belle d’Europa e ovviamente l’Alcazar. Non perdere poi un bello spettacolo di flamenco, potrai assistere persino per strada in quartieri come quello di Triana. Da qui, se hai tempo, parti all’esplorazione di altre località nei dintorni, prima l’incredibile Alhambra a Granada, poi Cordova dove potrai scoprire la moschea cattedrale simbolo di arte islamica e cristiana. E se vuoi fare il pieno di vitamina D goditi la costa.

Raggiungi Sharm el Sheikh da Napoli

Super promo da Napoli per raggiungere Sharm el Sheikh: un’occasione da non perdere nel mese di gennaio 2025. Con le offerte imperdibili di gennaio potrai volare da Napoli e raggiungere l’Egitto godendoti mare e sole direttamente sul mar Rosso. Qui snorkeling, immersioni e tante esplorazioni come quella nella riserva naturale di Ras Mohammed ti conquisteranno. Una volta arrivato qui non perderti l’avventura nel deserto del Sinai attraverso escursioni guidate: dormire sotto le stelle circondati da dune dorate e silenziose è qualcosa di incredibilmente suggestivo. Poi vivi a pieno la nightlife di Sharm: Naama Bay con locali, ristoranti e mercati è viva tutto l’anno.