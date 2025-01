Volare e trasportare animali : regole e costi Qatar Airways

Fonte: iStock Donna prima dell'imbarco con il proprio animale domestico

Volare con il proprio animale domestico può rappresentare una vera e propria esperienza unica e, in un certo modo, gratificante. Questo, però, richiede una pianificazione molto precisa, soprattutto quando si decide di volare con compagnie internazionali come Qatar Airways. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di fornire tutte le informazioni utili per viaggiare con questa compagnia e vivere un viaggio assolutamente senza stress.

Quali animali sono ammessi a bordo?

Qatar Airways è la compagnia di bandiera, appunto, dello stato del Qatar, con sede nella città di Doha. Si tratta di uno dei migliori vettori al mondo tanto che nel 2024 ha ottenuto diversi riconoscimenti, come: “Migliore business class del mondo”, “Migliore lounge di business class del Mondo” e “Migliore compagnia aerea del Medio Oriente”.

Le regole a bordo sono molto precise e per quanto riguarda il trasporto di animali ci sono regole specifiche a seconda che questi viaggino in stiva o in cabina.

Gli animali ammessi in cabina sono due: falchi e cani guida. Per quanto riguarda i falchi la compagnia è una delle poche che permette il trasporto di questa razza in cabina. Possono volare esclusivamente in Economy Class e, soprattutto, devono essere dotati di un cappuccio per l’intera durata del viaggio, per un massimo di un falco per passeggero e sei per volo.

I cani guida, invece, sono ammessi gratuitamente in cabina su determinate rotte, come, ad esempio, quelle da e per gli Stati Uniti. Per altre tratte, invece, possono essere comunque trasportati, ma devono essere registrati come bagaglio in stiva e pertanto accettati al momento del check-in.

Ci sono però alcune di razze di cani e gatti che non possono essere trasportati, in quanto potrebbero soffrire di colpi di calore oppure problemi respiratori e, pertanto, non può essere accettato il trasporto in stiva. Tra i cani, ad esempio, non possono viaggiare razze come il Bulldog, il Carlino, il Boston Terrier o il Pechinese. Per quanto riguarda i gatti, invece, non possono viaggiare tutte le razze brachicefale, ovvero con un’anomalia anatomica del cranio, come il Persiano.

Fonte: iStock

Trasporto animali in stiva

Qatar Airways consente anche il trasporto di cani, gatti e uccelli domestici in stiva, ma sempre se vengono rispettate tutte le normative sanitarie e di sicurezza. Oltre a questo, poi, la compagnia ha stilato diversi requisiti per il trasporto di animali in stiva:

Età : gli animali trasportati devono avere almeno otto settimane di età;

: gli animali trasportati devono avere almeno otto settimane di età; Stato di salute : gli animali domestici devono godere di una buona salute e, soprattutto, non devono essere in stato di gravidanza o allattamento;

: gli animali domestici devono godere di una buona salute e, soprattutto, non devono essere in stato di gravidanza o allattamento; Documentazione : prima di procedere con il trasporto del proprio animale domestico, è obbligatorio presentare un certificato sanitario rilasciato alla compagna, redatto da un veterinario qualificato, che ne certifichi lo stato di salute e, quando richiesto, anche un passaporto per animali;

: prima di procedere con il trasporto del proprio animale domestico, è obbligatorio presentare un certificato sanitario rilasciato alla compagna, redatto da un veterinario qualificato, che ne certifichi lo stato di salute e, quando richiesto, anche un passaporto per animali; Identificazione : allo stesso tempo, gli animali devono essere dotati per forza di un microchip o tatuaggio identificativo;

: allo stesso tempo, gli animali devono essere dotati per forza di un microchip o tatuaggio identificativo; Vaccinazioni: infine, tutte le vaccinazioni richieste devono essere aggiornate, incluse quelle contro la rabbia.

Utilizzo del trasportino

Il trasportino, chiaramente, è un elemento cruciale per viaggiare con il proprio animale domestico. Secondo Qatar Airways il trasportino deve rispettare determinate caratteristiche. Deve essere abbastanza spazioso da far viaggiare comodamente il proprio animale, consentendogli sia di stare in piedi, che girarsi e sdraiarsi. Oltre a questo, deve essere composto da materiali decisamente robusti e deve godere di un sistema di ventilazione adeguato.

C’è da precisare anche che la compagnia si riserva il diritto di rifiutare il viaggio se il trasportino non rispetta questi standard.

Quanto costa il trasporto di animali con Qatar Airways?

I costi per il trasporto di animali in stiva variano in base alla taglia dell’animale ed al suo peso. Per un animale di taglia media e con un peso fino a 32 chili la tariffa da e per Qatar è di 206€ circa e per le altre rotte di 360€ circa, per un animale di taglia grande, da 32 chili a 75 chili, da e per Qatar è di poco più di 309€ e per altre tratte di circa 464€, infine, per animali di dimensioni superiori è necessario contattare direttamente la compagnia.

Sul trasporto di animali domestici, chiaramente, le disposizioni variano da Paese a Paese e, pertanto, il consiglio è sempre quello di informarsi sulle leggi locali prima di pianificare il viaggio, così da non incappare in eventuali problemi una volta arrivati a destinazione o, addirittura, prima della partenza.