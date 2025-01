Contro il Blue Monday Ryanair offre voli a meno di 20 euro

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Oggi 20 gennaio è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno. Qual è il modo migliore per combattere il malumore del lunedì amplificato da questa ricorrenza? Prenotare un viaggio. E con le offerte di Ryanair l’occasione è da “prendere al volo”, letteralmente. Le offerte flash di oggi (scadono a mezzanotte) sono utilizzabili per viaggi dal 20 gennaio al 31 marzo 2025 inclusi. Bisogna essere rapidi poiché le tratte in promozioni sono tante ma i posti disponibili non molti; con pochi clic si potrà partire persino nel weekend con tratte a meno di 20 euro. Molti biglietti sono persino acquistabili a 15 euro, addirittura nei voli di venerdì e sabato con rientri la domenica.

Da Malpensa a Marrakech

L’inverno freddo in Lombardia sembra interminabile e chi vuole fare il pieno di vitamina D organizzando un viaggio low cost può farlo partendo proprio dall’aeroporto di Milano Malpensa approfittando delle promozioni per Marrakech. Il Marocco è una meta top per l’inverno e si parte con voli da 15 euro, ad esempio il venerdì 7 marzo ma sono tante le occasioni promozionali per questa meta.

Non c’è periodo migliore per visitarla se non proprio questo: in inverno le temperature di Marrakech sono simili a quelle di una tarda primavera in Italia e il sole non manca di certo, a differenza del grigiore che accompagna Milano in queste settimane. Visitare la “città rossa” (viene soprannominata così per il colore dominante degli edifici) è un’ottima idea, nel weekend ma non solo. Prima cosa imperdibile da visitare a Marrakech? Il souk della Medina: qui impossibile resistere ad un momento di shopping tra ceramiche, tappeti, artigianato, spezie e tanto altro. Altrettanto interessanti l’incantevole piazza Jemaa el-Fna con artisti di strada, locali e banchetti e gli iconici Jardin Majorelle, un’oasi creata dal designer francese Yves Saint Laurent. Se il tempo lo permette consigliamo anche una visita al palazzo della Bahia, un edificio architettonico con mosaici intricati e davvero unici al mondo. Profumi, colori e meteo rendono la meta un’opzione top da Milano… e poi ad un prezzo così è davvero impossibile farselo scappare.

Da Roma a Parigi, anche nel weekend di San Valentino

Parigi è sempre una buona idea ma a San Valentino un po’ di più. Le occasioni per volare sul capoluogo francese sono tante e da Roma Fiumicino i voli sono acquistabili da 17 euro a tratta circa. Una delle promozioni più interessanti è quella dal 12 febbraio a 17 euro, oppure a 33 euro nel giorno del 14 febbraio. Tanti i collegamenti a 22 euro nel mese di marzo, alcuni dei quali con partenza strategica il venerdì e rientro la domenica.

Se si pensa ad una meta simbolo dell’amore nel mondo, oltre a Verona e Venezia, a trionfare è il nome di Parigi. La capitale francese soprannominata ville lumière rientra tra le offerte flash di Ryanair per il Blue Monday includendo tante date interessanti tra cui quella del weekend di San Valentino. Bisognerà coprirsi bene poiché il meteo è decisamente freddo in Francia in questo periodo ma con un po’ di pianificazione tra musei e passeggiate outdoor si potranno fare tante esperienze.

Passeggiare lungo gli Champs-Élysées raggiungendo poi l’arc de Triomphe è un’opzione ma non può mancare una visita alla tour Eiffel… sono tanti gli innamorati che scelgono proprio questa location per fare la proposta di matrimonio. E tra i musei da non perdere? Il Louvre dove si possono vedere dal vivo opere quali la Gioconda o la Venere di Milo ma suggeriamo un ingresso anche al centro Pompidou dedicato all’architettura avanguardistica e all’arte moderna oppure al musée d’Orsay per gli amanti dell’arte impressionista. Come si può pensare di visitare la capitale della Francia e non raggiungere il quartiere bohémien di Montmartre? Con la basilica del Sacro Cuore che offre una vista panoramica sulla città e le tante botteghe artistiche dà modo di fare uno shopping più autentico. Non può mancare una visita alla cattedrale di Notre Dame recentemente riaperta dopo il restauro eseguito in seguito all’incendio che l’aveva profondamente danneggiata nel 2019.

Da Catania a Sofia, la capitale della Bulgaria

Un’occasione da non perdere? Da Catania partono voli per Sofia, la capitale della Bulgaria. La bellissima città da esplorare in 2-3 giorni è perfetta nei weekend ma anche in settimana per chi ha più flessibilità. I voli più economici partono da 15 euro, con volo dall’aeroporto siciliano venerdì 7 oppure a 25 euro nel giorno di San Valentino per chi vuole fare un regalo davvero speciale alla persona che ama.

La capitale della Bulgaria mixa storia e modernità a partire proprio dal Vithosa Boulevard, zona dello shopping in cui passeggiare e godersi la quotidianità come un local. Tra i monumenti da non perdere la cattedrale di Alexander Nevsky con cupole dorate e simbolo della città ma anche il museo archeologico che custodisce i tesori dell’antica Tracia, la galleria d’arte nazionale e il teatro nazionale. La meta è animata durante la sera: la nightlife di Sofia attira i più giovani tra locali alla moda, ristoranti e discopub. Altrettanto imperdibile la cucina tipica: tra i piatti da non farsi sfuggire il banitsa, una sfoglia ripiena di formaggio, e l’insalata shopska da accompagnare rigorosamente con un bicchiere di rakja, distillato locale. La cattedrale va assolutamente vista al suo interno: affreschi e decorazioni raccontano la tradizione religiosa del territorio lasciando a bocca aperta.

Insomma, oggi sarà pure il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno ma per combattere malinconia e stanchezza non c’è niente di meglio che prenotare un viaggio. Se partire oggi è praticamente impossibile, la prospettiva di programmare una fuga (anche se solo di pochi giorni) regalerà una scarica di entusiasmo e positività. Le offerte flash di Ryanair per combattere il giorno più nero di tutti sono imperdibili: attenzione però, durano solo 24 ore e quindi dovrai affrettarti oggi 20 gennaio per prenotare i tuoi prossimi viaggi con destinazioni verso le più grandi capitali europee con tratte a meno di 20 euro.