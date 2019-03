Ryanair: offerte lampo aprile-maggio sui voli low cost

editato in: da

Ryanair propone partenze a costi minimi da tutta Italia. Aprile e maggio sono i mesi ideali per concedersi una vacanza, magari spendendo 3 euro.

Ryanair ha annunciato una nuova serie di offerte in merito ai costi dei voli lowcost proposti peri i viaggi in programma tra aprile e maggio. Sarà dunque possibile approfittare di tariffe molto vantaggiose per regalarsi weekend in giro per l’Europa. Svariati gli aeroporti coinvolti, dai quali poter partire, a seconda delle proprie esigenze.

Gli incredibili sconti sono davvero imperdibili, considerando come la tariffa più economica sia pari addirittura a soli 2,98 euro. È bene ricordare che, come sempre, il tariffario presentato sul sito di Ryanair non riguarda i voli di ritorno. Il costo indicato infatti è inerente al viaggio d’andata, per poi procedere a incastrare le date in fase di prenotazione, individuando la combinazione più economica, qualora si fosse intenzionati, come probabile, ad acquistare un biglietto di ritorno.

Partenze previste da 21 aeroporti sparsi su tutto il territorio italiano, con Milano Bergamo in cima alla lista per numero di tragitti. I più economici in questo caso sono i voli per Bordeaux, Brno, Lussemburgo, Norimberga e Timosoara, al costo di appena 7,98 euro.

Quattro i tragitti più economici da Roma Ciampino, con arrivi a Bratislava, Dusseldorf, Francoforte, Parigi, al costo di 14,98 euro. La proposta più conveniente da Venezia è invece quella per Ibiza, a 9,98 euro, stessa tariffa per i costi minimi da Pisa verso Dusselforf, Ibiza e Vienna. Per partire da uno degli aeroporti più frequentati d’Italia, Roma Fiumicino, è invece necessario spendere almeno 12,98 euro, volando verso Bari, Brindisi, Comiso e Ibiza. Stessa tariffa da Napoli, che offre però a questo prezzo 7 rotte, verso Berlino, Bordeaux, Exeter, Francoforte, Tolosa, Londra e Venezia.

Sono due invece le destinazioni da Comiso al prezzo più basso, 12,98 euro, Francoforte e Roma, mentre Bologna, in direzione Bristol e Marsiglia, abbassa la media e offre voli a 7,98 euro. Ancora 12,98 euro da Palermo, in direzione Atene e Dusseldorf. Stessa tariffa per Milano Malpensa, verso Berlino e Bucarest. Crotone vanta invece un solo volo in offerta, a 17,98 euro, verso Milano. Per arrivare a Malta invece conviene partire da Lamezia al costo di 9,98 euro. Una tariffa che, per la stessa destinazione, richiede 12,98 euro da Catania.

È l’aeroporto di Cagliari a vantare il costo più basso, appena 2,98 euro per raggiungere Karlsruhe. Guardando ancora alla Germania invece, da Alghero serviranno 9,98 euro per arrivare a Francoforte. Volando a Bruxelles da Ancona si applicherà la stessa tariffa, mentre Bari prevede esattamente un euro in meno per approdare a Karlsruhe. Due euro in meno per Perugia-Malta e nuovamente 12,98 per Parma-Cagliari. Questa fascia di prezzo, la più diffusa per l’offerta Ryanair, è la stessa per Barcellona, Fez, Ibiza e Malta dall’aeroporto di Torino, mentre Verona-Amburgo richiede 9,98 euro.