Roma Fiumicino nominato migliore aeroporto d’Europa

Lo scalo romano di Fiumicino è l’aeroporto migliore d’Europa.

Ad assegnare il riconoscimento al Leonardo da Vinci è stata l’ACI World (Airport Council International), l’Associazione internazionale per la qualità del servizio offerto

La nomina si riferisce ai meriti acquisti da Fiumicino nel 2018 nella categoria degli aeroporti con un traffico annuale sopra i 40 milioni di viaggiatori.

Per assegnare questo premio, l’Airport Service Quality Award, ci si basa sui commenti dei passeggeri che transitano nei 300 scali di tutto il mondo.

Tra i servizi di Fiumicino più apprezzati dai passeggeri ci sono stati i varchi elettronici per il controllo automatico dei passaporti, disponibili per oltre sei milioni di viaggiatori, con un tasso di utilizzo record a livello internazionale; il comfort generale dell’aeroporto; la pulizia dei Terminal e delle toilette; la chiarezza delle informazioni per il pubblico; la cortesia del personale di terra e la rapidità dei controlli di sicurezza.

È il secondo anno che lo scalo romano si aggiudica il primo posto in Europa per i suoi servizi, superando il gradimento di altri importanti scali del Vecchio Continente, come Heathrow a Londra o Charles de Gaulle a Parigi, per esempio.

Grazie a questo importantissimo risultato, l’Aci ha deciso di inserire definitivamente il Leonardo da Vinci nella lista dei migliori aeroporti premiati in tutto il mondo, insieme agli aeroporti internazionali di Singapore Changi, Pechino, Shanghai, Toronto, Indianapolis, Mumbai, Delhi e Mosca.

Non è la prima volta che Fiumicino si aggiudica un premio nel 2019. A gennaio aveva vinto il primo premio di Assaeroporti come aeroporto con il maggior flusso di viaggiatori registrato cresciuto, nel 2018, del 5%.