Ryanair, offerta lampo per viaggiare questa estate

Fonte: iStock Veduta dall'alto della magnifica Barcellona

Avete già programmato le vostre vacanze estive? Se non lo avete fatto niente paura: Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, ha appena lanciato un’offerta lampo che permette di raggiungere tantissime (e bellissime) mete a prezzi davvero interessanti. Scopriamo insieme entro quando è possibile approfittare di questa occasione e alcune delle destinazioni più belle verso cui volare.

Ryanair, vola a partire da soli 12,99 euro

Sì, avete letto bene: sul sito della compagnia aerea sono disponibili diversi voli a partire da soli 12,99 euro a tratta. Attenzione, però, perché c’è tempo solo oggi in quanto l’offerta scade alle 23:59 del 5 giugno.

Vale certamente la pena dare un’occhiata, in quanto i voli a poco prezzo possono essere sfruttati per viaggiare da oggi stesso fino al 31 luglio 2024, quindi nel bel pieno dell’estate di quest’anno. Scopriamo insieme alcune delle mete più belle da raggiungere con soli 12,99 euro.

Le mete più belle da raggiungere

Chi parte da Roma Ciampino con 12,99 euro può raggiungere tantissime mete interessanti. Ne è un esempio Bratislava, affascinante Capitale della Slovacchia, circondata da vigneti e dai Piccoli Carpazi, ma anche attraversata da sentieri boscosi dove si praticano l’escursionismo e il ciclismo.

Per lo stesso prezzo si può volare anche nella bellissima Breslavia, in Polonia, nota per la Piazza del Mercato fiancheggiata da eleganti residenze e per il gotico Municipio, con il suo grande orologio astronomico, e a Lourdes, meta perfetta per chi questa estate vuole fare un viaggio intimo e spirituale.

Coloro che desiderano partire da Milano Malpensa, invece, con soli 12,99 euro possono raggiungere la sempreverde Barcellona, in Spagna, cosmopolita Capitale della Catalogna e celebre soprattutto per l’arte e l’architettura. Oppure, si può volare verso Bucarest, nel Sud della Romania, Capitale commerciale del Paese, dove svetta il gigantesco Palatul Parlamentului, il palazzo del governo di epoca comunista che comprende 1100 stanze.

Tanti voli a soli 12,99 euro anche per chi parte da Brindisi: con questo prezzo si può raggiungere Bruxelles, Capitale del Belgio, ma anche un po’ d’Europa. Si tratta di una città piena di charme, dinamica, romantica, divertente e con tantissime meraviglie da visitare. Altrimenti, per la stessa cifra si può volare verso Stoccolma, colorata Capitale della Svezia, che sorge su un ampio arcipelago nel mar Baltico che comprende 14 isole e più di 50 ponti: un luogo che pare davvero uscito da un libro di fiabe.

Infine – ma gli aeroporti di partenza sono molti di più, così come lo sono le destinazioni raggiungibili – chi parte da Alghero può volare con soli 12,99 euro a Billund, pittoresca città del centro della Danimarca e nota in tutto il mondo per essere il luogo di nascita dei mattoncini Lego, in mostra al parco tematico Legoland Billund. In alternativa, per lo stesso prezzo questa estate si può raggiungere Memmingen, piccola città ricchissima di storia della Germania. Pur essendo una realtà in cui sono presenti alcune industrie, ha conservato il suo aspetto di “nobile” città della Baviera e anche numerosi punti di interesse da non perdere, come Marktplatz, con il suo bianco caratteristico edificio del Rathaus dalle torrette sormontate da verdi cupole a cipolla, e lo Striegel Museum, dedicato all’artista famoso soprattutto per le sue pale d’altare.