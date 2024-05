Offerta easyJet per partire quest’estate e nuovo operativo per quella del 2025

È già tempo di pensare alle vacanze... del prossimo anno! easyJet ha aperto le vendite per i voli della primavera/estate 2025, tante occasioni da non perdere

Fonte: iStock Le mete da visitare assolutamente nell'estate 2025

Quando si tratta di vacanze, non c’è mai tempo da perdere: per chi ha già le idee chiare, prenotare con largo anticipo può essere un’occasione di risparmio davvero incredibile. È per questo che easyJet ha già aperto le vendite per i voli della stagione primavera/estate 2025, con tante occasioni a dir poco imperdibili. Dalle città d’arte alle più belle destinazioni di mare, scopriamo quali sono le rotte più interessanti proposte dalla compagnia low cost.

L’offerta easyJet per l’estate 2024

Se non siete grandi amanti delle prenotazioni molto anticipate, probabilmente starete ancora pensando a dove andare nei prossimi mesi. E con easyJet avete la possibilità di trovare voli a prezzi imbattibili per l’estate in arrivo, approfittando di un’offerta sensazionale. Non aspettate ancora: potete partire dalla maggior parte degli aeroporti italiani verso le più belle mete estive d’Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente da soli 29 euro. È un’occasione da non lasciarsi proprio sfuggire, per una vacanza low cost.

easyJet, aperte le vendite per il 2025

È vero, l’estate 2024 deve ancora arrivare, ma i più previdenti stanno già organizzando le vacanze del prossimo anno. D’altra parte, riuscendo a prenotare con così tanto anticipo non solo ci si può togliere il pensiero, ma anche trovare prezzi davvero imbattibili per i biglietti aerei. La compagnia aerea low cost easyJet ha così deciso di aprire le vendite per la stagione primavera/estate 2025, che si preannuncia già ricca di sorprese.

Saranno disponibili più di 29 milioni di posti, per un totale di 162mila voli che partiranno tra i 3 marzo e il 15 giugno 2025: le cifre sembrano davvero incredibili, e lo sono ancora di più a livello nazionale (oltre 32mila voli toccheranno gli aeroporti italiani, per 5,7 milioni di posti complessivi). easyJet ha un network piuttosto sviluppato, con oltre 220 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, di cui 22 scali italiani.

C’è dunque l’imbarazzo della scelta: con easyJet si possono raggiungere le grandi capitali europee e le più belle città d’arte del mondo, ma anche mete più esotiche e tantissime località di mare, proprio l’ideale per l’estate. Nel corso delle prossime settimane, la compagnia aerea aprirà le vendite anche per i mesi successivi, per entrare nel vivo della stagione calda del 2025. Ma intanto è già possibile prenotare il proprio volo fino al 15 giugno 2025: si possono trovare offerte davvero sensazionali.

Le destinazioni più belle del prossimo anno

Qualche esempio di viaggio da non perdere? Se partite dall’aeroporto di Milano Malpensa, potete raggiungere La Coruña con biglietti da soli 24,49 euro: si tratta di una città meravigliosa, affacciata lungo le coste settentrionali della Spagna, a ridosso dell’Oceano Atlantico. Una vivace atmosfera turistica accompagna il suo delizioso centro storico, e le spiagge più vicine sono raggiungibili a piedi in pochi minuti. Davvero l’ideale per una vacanza tra divertimento e relax.

È invece dall’aeroporto di Roma Fiumicino che potete viaggiare verso Ginevra, a partire da 37,49 euro: deliziosa città della Svizzera lambita dalle acque del lago che porta il suo nome, è la meta perfetta per chi cerca un mix di arte, cultura e divertimento. Dalle bellissime cattedrali che svettano nel centro storico al suggestivo Palais des Nations, che ospita l’Ufficio dell’ONU, ci sono davvero tante sorprese da scoprire. E naturalmente non potete perdervi una romantica passeggiata lungolago al tramonto.

Sempre a partire da 37,49 euro, potrete viaggiare dall’aeroporto di Bari alla splendida città di Parigi: la capitale più romantica d’Europa vi attende per una vacanza da sogno. Lasciatasi alle spalle le Olimpiadi estive del 2024 e l’inenarrabile caos che contraddistingue sempre questo importante evento, la città tornerà ad essere più “tranquilla” e potrete godervela a fondo. Non perdetevi tutti i suoi musei, una gita in battello lungo la Senna e ovviamente una foto ricordo sotto la Torre Eiffel.