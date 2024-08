Notte di San Lorenzo 2024: gli eventi in giro per l’Italia

Che siate o meno in vacanza, la Notte di San Lorenzo è una delle più romantiche e affascinanti dell'anno: ecco dove ammirare le bellissime Perseidi in Italia quest'anno

Fonte: Ufficio Stampa Motonave Stradivari In crociera sul fiume Po

La Notte di San Lorenzo si celebra ogni anno il 10 agosto e indubbiamente è una delle notti più suggestive, romantica e perfetta per gli animi più sognatori. Nel corso di quella notte, infatti, si dice che il cielo si riempia di stelle cadenti, le cosiddette Presiedi, offrendo spettacoli celesti mozzafiato e creando un’atmosfera a dir poco magica.

Nelle isole e nella penisola italiana sono tanti gli eventi che verranno allestiti e organizzati per la notte del 10 agosto: agriturismi, piazze, spiagge e ristoranti prendono vita per accogliere i visitatori e i locali che vogliono trascorrere la serata all’aperto, magari portando il naso all’insù intorno alla mezzanotte. Ecco alcuni degli eventi più interessanti in Italia per la notte del 10 agosto.

Mini crociera sul Po

Cenetta estiva e navigazione sul fiume Po per la notte di San Lorenzo: il programma prevede la partenza dal pontile di Viadana alle ore 20.00, con rientro alle 23.00. Una breve ma magica crociera dove i palati dei commensali saranno deliziati da prodotti locali ed eccellenze del territorio, ma non solo: si parte con un aperitivo freschissimo a base di prosciutto crudo di Parma DOP e melone viadanese, per proseguire con un risotto mantecato con verdure di stagione e un piatto tipico reggiano, la gramigna alla salsiccia. Al vitello tonnato, invece, seguirà una fresca coppetta di gelato. Il tutto al prezzo di 65 euro a persona e 35 euro per i bambini dai 3 ai 10 anni.

I Borghi dei Desideri nel Lazio

Per il quarto anno consecutivo, “Il Borgo dei Desideri” è l’iniziativa offerta ai visitatori nei borghi più segreti d’Italia, quei tesori da scoprire che meritano di essere valorizzati a ogni buona occasione. Ecco perché in 5 borghi laziali (Boville Ernica, Greccio, Nemi, Ronciglione e Subiaco) la sera del 10 agosto verranno offerti spettacoli e non solo: gli highlights più rilevanti di ciascuno di questi borghi saranno decorati per l’occasione per offrire agli innamorati uno spot davvero magico da cui osservare le stelle cadenti (ad esempio un pozzo, una fontana, un ponte, un giardino).

Il tema suggerito in occasione di questa quarta edizione per chi volesse esprimere un desiderio è “La tutela ambientale e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici”, dato il difficile momento storico che il mondo sta attraversando. I desideri che verranno lasciati per iscritto dai visitatori saranno poi letti dai Comuni che selezioneranno i tre più pertinenti al tema del cambiamento climatico e li premieranno regalando loro uno Smartbox a tema “Borghi più belli d’Italia” per un weekend di vacanza.

Musica e tango ad Abano Terme

Nel padovano, il centro di Abano Terme si animerà a partire dalle 19.00 in occasione della Notte di San Lorenzo per trasformarsi in un teatro a cielo aperto. Il programma prevede una notte all’insegna del ballo e della musica: le vie del centro storico (Via Matteotti, Via Marzia, Via Busonera, Piazza Dondi dell’Orologio e Piazza Todeschini) saranno il palcoscenico di diverse performance live. All’Hotel Orologio, invece, sarà allestita una “Ruota di Stelle”, da girare per tentare di essere baciati dalla Dea Bendata e magari vincere buoni sconto e gadget presso i negozi del luogo. Via Pietro d’Abano, inoltre, ospiterà un’esposizione di auto d’epoca e di automobili classiche.

Via Jappelli, invece, sarà la scena dello spettacolo di tango argentino, mentre al Parco Urbano, Zero75 Wine Shop, offrirà una degustazione di birre artigianali prodotte da 15 diversi birrifici locali. Sempre al Parco Urbano Termale, a partire dalle 23.30 tutti quanti alzeranno gli occhi al cielo per ammirare lo spettacolo dei giochi pirotecnici.