Le navi di Costa Crociere salperanno di nuovo l’1 agosto

Bisognerà attendere ancora un po’ prima di poter tornare a fare una crociera. Costa Crociere ha comunicato di aver prorogato lo stop delle proprie navi di un altro mese. Non salperanno, quindi, fino al 31 luglio.

“La decisione è legata alla incertezza sulla graduale riapertura dei porti alle navi da crociera e le restrizioni che potrebbero essere ancora in atto per gli spostamenti delle persone in relazione alla pandemia globale di Covid-19”, ha spiegato con una nota Costa Crociere all’Ansa.

La compagnia sta provvedendo a informare sia gli agenti di viaggio sia i clienti interessati dai cambiamenti, scrive in una nota, ai quali verrà garantita una riprotezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile, che offre la maggiore garanzia in questa situazione di contingenza.

Per il momento, quindi, si potrà continuare a navigare solo con la fantasia, studiando da casa la prossima crociera e la prossima meta di viaggio.

Una cosa è certa: per venire incontro a coloro che desiderano prenotare una crociera in tutta tranquillità, la compagnia ha attivato le nuove condizioni per la cancellazione che può essere fatta fino a 48 ore prima di partire. In questo modo è possibile gestire con la massima flessibilità una nuova prenotazione o una prenotazione già esistente ed essere liberi di scegliere il momento di viaggiare più idoneo.

Anche per le crociere, come per gli aerei, sono disponibili i voucher che si possono utilizzare per prenotare una nuova crociera entro 12 mesi dalla data di cancellazione. Il voucher è valido su tutte le crociere con rientro entro il 30/11/2021.

Chi vuole essere più tranquillo pur non rinunciando alla propria vacanza può pensare di prenotare una mini crociera autunnale di quattro giorni e tre notti nel Mediterraneo, ci sono offerte a partire da 199 euro.

E, in ogni caso, è possibile effettuare una prenotazione fino al 2022. Tra le novità assolute per l’inverno 2021/22 ci sono le cinque grandi crociere di un mese circa a bordo della nave Costa Luminosa, un vero e proprio tour del Mediterraneo dalla Spagna fino alla Turchia, con soste ad Haifa (Israele) e Istanbul (Turchia) oppure oltre le Colonne d’Ercole, visitando Casablanca, le Canarie, Capo Verde, Madeira, le Azzorre e Lisbona. L’ultima grande crociera durerà ben 44 giorni e arriverà ai Caraibi e a New York, dove la nave si fermerà per tre giorni, prima di visitare Boston e rientrare in Europa.

E poi ci saranno le crociere a bordo della nuova Costa Toscana, la nave gemella super green della Costa Smeralda, che entrerà in servizio il 28 giugno del 2021, già prenotabili.