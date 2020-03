Ora si può prenotare un volo e cambiare idea senza perdere i soldi

editato in: da

Non è il momento di partire, ma sicuramente è il momento di pensare al possimo viaggio. Bisogna essere ottimisti. Quando ciò si potrà fare nessuno per ora lo sa, ma non importa, perché le compagnie aeree hanno messo in atto un nuova politica che fa ben sperare.

Stiamo parlando della flessibilità della prenotazione, un benefit che finora aveva un costo o che era compreso solamente nelle tariffe aeree più elevate ma che ora sarà compreso nel pezzo del viaggio. Le prime compagnie aeree a offrire la flessibilità, anche molto lunga, sono arrivate e presto se ne aggiungeranno altre.

Una delle compagnie aeree che sta applicando già la flessibilità è Finnair. Si possono modificare le date del proprio viaggio in modo autonomo senza costi aggiuntivi e viaggiare – per ora – fino al 30 novembre 2020. Si ha tempo fino al 30 aprile per prenotare un volo, non soltanto per la Finlandia, dato che la compagnia vola in tutto il mondo. Non serve neanche contattare la compagnia aerea, si può cambiare data sul sito per conto proprio e il gioco è fatto.

Un’atra compagnia che ha introdotto la nuova policy è la Qatar Airways. Chi prenota un volo con questo vettore può modificare gratuitamente la propria prenotazione fino a tre giorni prima della partenza. La flessibilità al momento è valida per un viaggio prenotato fino al 30 giugno 2020. Se non si sceglie la nuova data del volo, in ogni caso, si può anche ricevere un voucher e decidere fino a un anno dopo dove andare e soprattutto quando partire. La Qatar è una delle migliori compagnie con cui volare non soltanto per andare a Doha, ma per raggiungere tantissime destinazioni nel Sud Est Asiatico.