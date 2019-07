Sta per salpare la nuova nave Costa Toscana

editato in: da

Costa Toscana è la nuova nave “green” di Costa Crociere che salperà a maggio del 2021. È la seconda di due nuove navi gemelle, alimentate, sia in porto sia in navigazione, a gas naturale liquefatto (LNG), il combustibile fossile più pulito al mondo.

La prima delle due navi, Costa Smeralda, attualmente nelle fasi finali di allestimento nel cantiere Meyer di Turku, in Finlandia, dove è stato appena fatto il taglio della lamiera della Toscana, entrerà in servizio prima, a ottobre 2019.

Con una stazza lorda di oltre 180.000 tonnellate e più 2.600 camere, Costa Toscana è l’ultima delle sette nuove navi in arrivo entro il 2023 della compagnia crocieristica Costa. La nuova nave ha un design bellissimo e molte caratteristiche interessanti. Come la Costa Smeralda, anche la Toscana sarà un inno all’Italia, con tante aree dedicate al divertimento, al gusto e alle feste tipicamente nostrane.

Il nome della nave richiama una delle più belle mete turistiche del Belpaese. Anche i nomi dei ponti e delle aree pubbliche sono dedicati ai luoghi e alle piazze famose d’Italia. Tanti i ristoranti (i numeri ufficiali non sono ancora stati annunciati), tanti anche i bar e le piscine interne ed esterne. CI sarà anche il parco acquatico a bordo, la spa e aree dedicate ai bambini.