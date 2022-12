Natale nei parchi divertimento d’Italia: gli eventi che fanno sognare

Fonte: Ufficio Stampa Cinecittà World Il Natale nei parchi divertimento d'Italia

Il Natale è alle porte e tra le vie delle città si può già assaporare l’atmosfera magica di questo periodo. Ma ad accendere le luci delle feste sono anche i parchi divertimento d’Italia che hanno organizzato tantissimi eventi che fanno sognare. Scopriamoli insieme.

A Leolandia per il Natale incantato

Uno dei Natali più belli dell’anno lo potrete trascorrere a Leolandia. Da queste parti, infatti, fino all’8 gennaio ci sarà una grande festa che celebra il Natale Incantato. Il parco sarà aperto nei weekend, durante i ponti, le vacanze scolastiche e in tutti i giorni di festa, compreso il Ponte dell’Immacolata, ad eccezione del 25 dicembre.

Tra giostre innevate e chalet che offrono cioccolata calda, vin brulè e altre squisite leccornie, si potrà scoprire un ricco palinsesto di appuntamenti dal vivo, come Il Regno del Natale Incantato, un nuovo show di benvenuto dei padroni di casa, Leo e Mia, e la colorata parata del pomeriggio animata da un’allegra banda di fate, folletti, principi e dame delle nevi, che termina con la spettacolare accensione di un gigantesco albero di Natale.

Poi scenografiche nevicate, canti e balli e la possibilità di incontrare Babbo Natale in persona e i suoi elfi. I bambini avranno anche il piacere di poter consegnare a Santa Claus la propria letterina di Natale personalizzata, disponibile sul sito del parco.

Quest’anno torna anche lo spettacolo ispirato ai musical di Broadway Desiderio: la Melodia del Natale che accompagna il pubblico in un suggestivo viaggio intorno al mondo. Da non perdere, inoltre, è un giro sulla tradizionale Giostra dei Cavalli o sulla Ruota dei Pionieri. Per chi cerca qualcosa di più adrenalinico, invece, a disposizione c’è il Galeone dei Pirati e il Vroom, il primo roller coaster pensato anche per i più piccoli.

Presenti all’appello tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini e poi anche Esiste Davvero!, uno spettacolo che riunisce tutti i personaggi sullo stesso palco.

Tra le altre cose, a disposizione c’è anche una promozione speciale che prevede per tutti coloro che visitano il parco a dicembre la possibilità di ottenere il consueto secondo ingresso omaggio da utilizzare entro l’8 gennaio, e un ulteriore ingresso valido entro il 30 aprile 2023.

Infine, quest’anno il parco offre la possibilità di acquistare a un prezzo speciale gli abbonamenti (nella versione Smart e No Limit) e i biglietti a data libera validi per la stagione 2023 da regalare a parenti e amici.

Acquaworld, per la magia del Natale al caldo

Fino all’8 gennaio, ad Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto d’Italia, arriva la magia del Polo Nord, ma con temperature decisamente più piacevoli.

Nelle calde acque della vasca esterna, si potrà nuotare tra iceberg e orsi polari, sfidare in velocità le renne di Babbo Natale scendendo dagli scivoli in un fantastico mondo incantato abitato da elfi, per poi gustare l’irresistibile bibita natalizia.

Ma non solo. Tutti i bambini riceveranno dagli elfi delle buste speciali che, se mantenute chiuse, consentiranno di ricevere un regalo quando torneranno al Parco a gennaio. Sempre per i più piccoli, sono state organizzate speciali Cacce al Tesoro degli Elfi, mentre per i ragazzi e per gli adulti, il 17 dicembre si festeggerà il Natale con una serata Dj Set Christmas Schiuma Party.

Il Natale di Cinecittà World

Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della Tv della Capitale, questo Natale si accende di luci e di suggestioni tra giochi, spettacoli, parate e tanti personaggi incantanti.

Fino all’8 gennaio, a disposizione ci saranno ben 14 attrazioni a tema natalizio, tra cui il musical Natale a Cinecittà World, in scena tutti i giorni.

Presente, ovviamente, anche la casa di Babbo Natale in cui i piccoli ospiti potranno leggere letterine e scattare foto ricordo insieme a lui. E dopo il tramonto, la festa continua: il parco si illumina con Polvere di Stelle, percorso di luci d’autore tra animali fantastici e alberi fatati.

Tra le attrazioni da non perdere vi segnaliamo il nuovo Regno del Ghiaccio, l’unico snow park al coperto d’Italia dove pattinare sul ghiaccio, fare a palle di neve su montagne bianche, scendere senza freni da Kamikice, un lungo uno scivolo vorticoso, o a bordo di gommoni su Scivolone.

Disponibili anche le classiche attrazioni come Volarium, il primo cinema volante d’Italia, e le montagne russe virtuali di I- Fly. A disposizione, inoltre, anche Gocce di Cinema con le scene dei film più belli su un maxischermo ad acqua nella piazza del parco.

Poi il presepe del cinema con tanti personaggi e supereroi, la messa e i pranzi del 25 dicembre – con entrata gratuita per chi si presenta a Cinecittà World tra le 11 e le 11.30 previa registrazione online – e il Capodanno, dalle 18, con la festa più grande di Roma: quel giorno ci saranno cenoni a tema, 40 attrazioni aperte fino a tarda notte, concerti, discoteche e dj set, spettacoli dal vivo, fuochi d’artificio della mezzanotte e tantissimi ospiti come Rocco Siffredi, Jerry Calà e Maurizio Mattioli.

Gardaland Magic Winter

Non poteva di certo mancare Gardaland che in questo Natale è più bello che mai. Fino all’8 gennaio 2023, e più precisamente nel lungo ponte dell’Immacolata dall’8 all’11 dicembre, il 17 e il 18 dicembre, il 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre all’8 gennaio, saranno disponibili le principali attrazioni ma anche sorprendenti nevicate, magici giochi di luci, coinvolgenti spettacoli e un avvolgente profumo di biscotti e marshmallow.

Tante le novità di questa ventesima edizione di Gardaland Magic Winter, a partire dagli allestimenti in ottica green. Non mancheranno, tuttavia, i classici alberi di Natale rigorosamente veri e destinati, alla fine dell’evento, ad essere ricollocati e accuditi per arrivare al Natale del prossimo ancora più rigogliosi.

La Foresta di Ghiaccio e Il Bosco degli Gnomi, sono due incredibili novità di quest’anno tutte da scoprire. Poi Piazza Jumanji, che si vestirà a festa ospitando un albero naturale di 8 metri e più di 4000kg di peso sotto il quale sorgerà il palco dello show Santa Claus is coming to Gardaland.

Le novità continuano anche al Cinema 4D con The Polar Express™ 4D Experience – il celebre film natalizio targato Warner Bros. Imperdibile, inoltre, l’incontro con Babbo Natale all’interno del suo Magico Villaggio, una bellissima baita di montagna ricca di sorprese.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna l’appuntamento presso Gardaland Theatre con Il favoloso Emporio di Natale, il live musical condotto da un’orchestra dal vivo di 16 persone. Per tutto il periodo natalizio ci sarà un biglietto combinato che permette l’accesso al Parco, Gardaland SEA LIFE Aquarium – l’acquario tematizzato in cui compiere un viaggio alla scoperta di oltre 5.000 creature marine – e alla Miniland di LEGOLAND® – l’area interamente tematizzata che riproduce in scala i monumenti più belli d’Italia con oltre 4 milioni di mattoncini LEGO®.