Monopoli conquista la Panicucci: farà da sfondo alle sua luna di miele

editato in: da

Federica Panicucci è pronta a dire sì. La biondissima conduttrice TV ha accettato la proposta dell’imprenditore Marco Bacini. Una proposta arrivata a Bari, prima che i due volassero a Parigi per un romantico bacio sotto la Tour Eiffel.

L’affiatatissima coppia si sposerà, secondo le indiscrezioni, la prossima estate. E pare che il matrimonio verrà celebrato proprio a Bari. Ma, a sentire il gossip, la Panicucci e il suo (futuro) neo marito si sposterranno subito di qualche chilometro, in direzione Monopoli.

Perché è proprio la splendida città sita a una quarantina di chilometri dal capoluogo pugliese, ad aver fatto innamorare la 51enne toscana. E non è difficile crederlo. Monopoli, la “città delle cento contrade” sita sull’Adriatico e con uno splendido centro storico d’origine alto-medievale, deve il suo soprannome alla divisione in contrade dell’agro: i loro toponimi rievocano antichi casali ora scomparsi, una masseria, una chiesa.

Cosa vedere a Monopoli? Sicuramente la Basilica Centrale dedicata alla Madonna della Madia che, con la sua facciata bianca, è il simbolo del centro storico e spicca tra le antiche abitazioni. Dallo stile barocco, conserva al suo interno l’icona della Vergine bizantina da cui prende il nome. Vi si può arrivare, alla chiesa, dal porto. Un luogo splendido, di giorno come di sera, popolato di vozz (la tipica imbarcazione locale, fatta di legno dipinto di rosso e di celeste). Qui, Palazzo Martinelli Meo-Evoli, costruito sulle mura del Settencento, ha una bellissima loggia a mare con otto archi neogotici.

In realtà, tutto il centro storico di Monopoli merita una visita: la chiesa di San Leonardo con le sue statue in gesso, la chiesa di Santa Teresa col suo convento, la chiesa del Purgatorio con le mummie di alcuni frati conservate in verticale (motivo per cui è detta anche chiesa dei Morti in Piedi). Senza dimenticare poi il mare che – con le sue calette e le sue bianche spiagge – è uno dei motivi per cui, d’estate, la città si riempie di turisti.

Secondo quanto si dice, pare che Federica Panicucci abbia scelto, come prima tappa del suo viaggio di nozze, l’elegante relais La Peschiera, incastonato nella roccia e bagnato dal Mar Adriatico. Sito a dieci minuti dal centro storico di Monopoli, permette d’addormentarsi cullati dal suono delle onde, che sciabordano sulle rocce antistanti le suite. Una location da favola, degna d’una straordinaria luna di miele.