Mini crociere in offerta: ecco le più belle

Ogni momento è quello giusto per prenotare una vacanza, anche breve, da infilare qua e là tra un impegno e l’altro. Certo, trovare un volo in offerta e far coincidere anche la tariffa più conveniente dell’hotel non è sempre semplice.

Se volete organizzare un weekend senza pensarci troppo il nostro consiglio è quello di prenotare una mini crociera. Bisogna solo arrivare al porto entro l’ora della partenza della nave, per il resto la vacanza è tutta inclusa. Ci sono alcune navi di MSC che fanno brevi crociere a partire da sole tre notti. Si parte venerdì, si attracca al porto il lunedì e si va direttamente in ufficio (o a scuola o all’università).

Ecco tre mini crociere di tre notti che costano pochissimo e che abbiamo selezionato per voi.

La prima crociera salpa da Venezia e fa tappa a Capodistria, in Slovenia, e a Zara in Croazia, per poi tornare indietro. Si viaggia a bordo della MSC Orchestra, una bellissima nave di 300 metri che può ospitare 2.550 passeggeri e 1.054 membri dell’equipaggio. Durante il giorno si scende a visitare le città e una volta tornati in cabina, ci si gode la nave. A bordo ci si può rilassare nella Spa Body and Mind, divertirsi nel centro sportivo con cinque piscine e un percorso Power Walking, provare i diversi ristoranti gourmet, i tanti bar, il casinò, il teatro e assistere agli spettacoli dal vivo. La crociera costa a partire da 319 euro a persona.

La seconda crociera parte da Genova e fa tappa a Marsiglia, in Francia, e a Barcellona, in Spagna. Si naviga a bordo della MSC Opera, una nave lunga 275 metri che è stata completamente rinnovata nel 2015. Può ospitare fino a 2.679 passeggeri. Il restyling ha permesso di ampliare gli spazi comuni, di aggiungere cabine e di adottare tecnologie e impianti all’avanguardia. Tra le novità introdotte, un parco spray, negozi, nuove aree per bambini e ragazzi, un buffet potenziato, una nuova lounge e un grande ristorante. La mini crociera costa a partire da 339 euro.

La terza e ultima mini crociera è quella che arriva fino al Montenegro. Si viaggia a bordo della MSC Musica che salpa da Venezia e che fa tappa a Spalato, in Croazia, e poi alle Bocche di Cattaro, un incantevole fiordo nel Mare Adriatico. Si tratta di una splendida baia, caratterizzata da una serie di insenature che creano un paesaggio costiero di grande impatto. Questa zona è meta di un turismo ancora piuttosto discreto e poco chiassoso e quindi è l’ideale per chi è in cerca di tranquillità. E di un posto nuovo da vedere.

Per quanto riguarda la nave, la MSC Musica è una bella nave lunga 300 metri con a bordo 2.500 passeggeri. I suoi 16 ponti (13 a uso passeggeri) sono ispirati alla musica da cui prende il nome la nave. A bordo, tre ristoranti (uno per ogni sera), teatro, casinò, discoteca, bar, piscine, area relax e spa. Per chi ha tempo di fare tutto, oltre ai tour che consigliamo vivamente di fare durante le soste in porto. La crociera costa pochissimo: da 279 euro a persona.