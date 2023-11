Sono questi i migliori ristoranti d’Italia quest’anno

Fonte: ©Paolo Chiodini Il ristorante di chef Enrico Bartolini al MUDEC di Milano

Due ristoranti con tre stelle Michelin, il massimo riconoscimento che si possa ottenere, per la prima volta nella storia della Guida Michelin in Italia, mentre salgono da undici a 13 i tre stelle italiani; 26 ottengono la prima stella e cinque la seconda.

L’edizione 2024 della Guida Michelin presentata a Brescia premia anche quest’anno l’eccellenza della ristorazione italiana, aggiungendo alla già folta schiera di chef – la maggior parte giovani – altre dieci stelle passando così da 385 a 395.

Le novità della Guida Michelin 2024

I nuovi ristoranti tre stelle Michelin

Si accendono nuove stelle sui ristoranti italiani. Il già stellato chef altoatesino Norbert Niederkofler ottiene le tre stelle per il ristorante di Brunico Atelier Moessmer Norbert Niederkofler.

Inoltre, dopo tanti anni le tre Stelle tornano nel Sud con il ristorante Quattro Passi di Nerano, sulla Costiera Amalfitana, della famiglia Mellino. In totale la Guida Michelin 2024 conta 13 ristornati tri stellati.

I nuovi ristoranti due stelle Michelin

Le due stelle Michelin sono più numerose e le hanno ottenute ben cinque ristoranti italiani: La Rei Natura di Serralunga d’Alba dello chef Michelangelo Mammoliti, il George Restaurant sul rooftop del Grand Hotel Parker’s di Napoli e Piazzetta Milù della famiglia Izzo a Castellammare di Stabia, sempre in Campania. Due ristoranti due stelle Michelin sono a Milano: Verso Capitaneo dei fratelli Capitaneo e Andrea Aprea, all’ultimo piano della Fondazione Luigi Rovati. In totale la Guida Michelin 2024 conta 40 ristoranti bi stellati.

I nuovi ristoranti una stella Michelin

Sono 26 i nuovi ristoranti che hanno ottenuto una stella Michelin e sono distribuiti in tutte le regioni d’Italia. Andiamo in ordine: in Lombardia ce ne sono ben cinque nuovi di stellati e si tratta di Horto aperto da Norbert Niederkofler a Milano, del ristorante La Coldana di Lodi, Il Fagiano a Fasano del Garda, di Contrada Bricconi a nel borgo di pietra di Oltressenda Alta in Val Seriana e del locale Sui generis di Saronno.

Quattro ristoranti sono invece in Sicilia e sono il Votavota a Marina di Ragusa, il Crocifisso di Noto, il Cortile Spirito Santo a Siracusa e Il Bavaglino, ricavato in un ex edificio per la salatura del pesce a Terrasini. Quattro anche in Toscana: Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga, il Saporium Firenze nel Capoluogo toscano, La Magnolia nell’hotel Lord Byron di Forte dei Marmi e Osmosi, in una cascina storica di Montepulciano.

In Campania ce ne sono tre, Alici dell’hotel Borgo Santandrea di Amalfi, il Bluh Furore, sotto la “bandiera” di chef Enrico Bartolini, affacciato sul fiordo più bello d’Italia, e Un piano nel cielo di Leopoldo Elefante a Praiano. Tre nuovi anche in Umbria, che raddoppia il numero di ristoranti stellati in un sol colpo: Ada, nel centro storico di Perugia, Une, ricavato in un antico mulino a Capodacqua, una frazione di Foligno, ed Elementi, di chef Andrea Impero nell’albergo Borgobrufa a Torgiano.

Due si trovano in Liguria ovvero il Marin al Porto Antico di Genova e il Vignamare ad Andora. Altrettante nuove stelle sono andate al Veneto con i ristoranti Nin a Brenzone sul Garda e Vite all’intero del Treviso Arts District di Lancenigo.

Uno solo nuovo in Emilia-Romagna, e si tratta di Casa Mazzucchelli a Sasso Marconi, così come in Trentino, il Dolomieu di Madonna di Campiglio, una piccola stube di legno di rovere con soli sei tavoli, e in Valle d’Aosta con il Wood di Cervinia. guidato da una chef proveniente dalla Lapponia svedese e un nuovo ristorante con una stella c’è anche a Roma, l’Orma Roma del celeberrimo chef di origine colombiana Roy Caceres. In totale, la Guida Michelin 2024 conta 342 ristoranti con una stella Michelin.

I ristoranti della Guida Michelin Italia 2024

Qui di seguito l’elenco completo di tutti i ristoranti stellati d’Italia.

13 ristoranti con tre stelle Michelin

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler N

Brusaporto – Da Vittorio

Canneto sull’Oglio / Runate – Dal Pescatore

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano / Navigli – Enrico Bartolini al Mudec

Nerano – Quattro Passi N

Orta San Giulio – Villa Crespi

Modena – Osteria Francescana

Roma / Monti – Città del Vaticano – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Senigallia – Uliassi

40 ristoranti con due stelle Michelin

Anacapri – L’Olivo

Brusciano – Taverna Estia

Campagna Lupia – Antica Osteria Cera

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù N

Cervere – Antica Corona Reale

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – D’O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Godia – Agli Amici

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Mergozzo – Piccolo Lago

Milano – Andrea Aprea N

Milano – Seta by Antonio Guida

Milano – Verso Capitaneo N

Montemerano – Caino

Mules – Gourmetstube Einhorn

Napoli – George Restaurant N

Paestum – Tre Olivi

Penango – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini

Ragusa – Duomo

Roma – Acquolina

Roma – Enoteca La Torre

Roma – Il Pagliaccio

Sarentino – Terra

Senigallia – Madonnina del Pescatore

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti N

Taormina – St. George by Heinz Beck

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel finedining

Trieste – Harry’s Piccolo

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Verona – Casa Perbellini 12 Apostoli

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

342 ristoranti con una stella Michelin

Abruzzo

Civitella Casanova – La Bandiera

Guardiagrele – Villa Maiella

Roseto degli Abruzzi – D.One Restaurant

San Salvo Marina – Al Metrò

Basilicata

Matera – Vitantonio Lombardo

Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato

Calabria

Catanzaro – Abbruzzino

Lamezia Terme – Luigi Lepore

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore – Hyle

Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz

Strongoli – Dattilo

Campania

Amalfi – Glicine

Amalfi – La Caravella dal 1959

Amalfi – Sensi

Amalfi – Alici N

Ariano Irpino – Maeba Restaurant

Bacoli – Caracol

Capri – Le Monzù

Capri – Mammà

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Furore – Bluh Furore N

Lacco Ameno – Indaco

Maiori – Il Faro di Capo d’Orso – Andrea Aprea

Massa Lubrense – Relais Blu

Napoli – ARIA

Napoli – Il Comandante

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Nerano – Taverna del Capitano

Nola – Re Santi e Leoni

Nola – Rear Restaurant

Paestum – Le Trabe

Paestum – Osteria Arbustico

Pompei – President

Positano – La Serra

Positano – Li Galli

Positano – Zass

Praiano – Un Piano nel Cielo N

Quarto – Sud

Ravello – Il Flauto di Pan

Ravello – Rossellinis

Salerno – Re Maurì

Sant’Agnello – Don Geppi

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Lorelei

Sorrento – Terrazza Bosquet

Telese – La Locanda del Borgo

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside

Torre del Greco – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Emilia-Romagna

Bologna – I Portici

Borgonovo Val Tidone – La Palta

Castel Maggiore – Iacobucci

Cesenatico – La Buca

Codigoro – La Capanna di Eraclio

Codigoro – La Zanzara

Modena – L’Erba del Re

Parma – Inkiostro

Pennabilli – Il Piastrino

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina

Rimini – Abocar Due Cucine

Rimini – Guido

Rubbianino – Ca’ Matilde

Rubiera – Arnaldo – Clinica Gastronomica

Rubiera – Osteria del Viandante

San Pietro in Bagno – Da Gorini

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli N

Savigno – Trattoria da Amerigo

Torriana – Osteria del Povero Diavolo

Friuli-Venezia Giulia

Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida

Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò

Ruda – Osteria Altran

San Quirino – La Primula

Sappada – Laite

Lazio

Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Marco Bottega Ristorante

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Mater1apr1ma

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – All’Oro

Roma – Aroma

Roma – Glass Hostaria

Roma – Idylio by Apreda

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Imàgo

Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Moma

Roma – Orma Roma N

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Pipero Roma

Roma – Pulejo

Roma – Zia

Terracina – Essenza

Trevinano – La Parolina

Vitorchiano – Casa Iozzìa

Liguria

Alassio – Nove

Ameglia – Locanda Tamerici

Andora – Vignamare N

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua

Genova – Il Marin N

Genova – San Giorgio

Genova – The Cook

Imperia – Sarri

Moneglia – Orto by Jorg Giubbani

Noli – Vescovado

San Remo – Paolo e Barbara

Ventimiglia – Balzi Rossi

Ventimiglia – Casa Buono

Lombardia

Albavilla – Il Cantuccio

Bergamo – Villa Elena

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Crema – Vitium

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Il Fagiano N

Fasano del Garda – Lido 84

Gargnano – La Tortuga

Lallio – Bolle

Laveno – La Tavola

Lodi – La Coldana N

Lomazzo – Trattoria Contemporanea

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – AALTO

Milano – Anima

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano – Horto N

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – L’Alchimia

Milano – Sadler

Milano – Viva Viviana Varese

Oggiono – Bianca sul Lago by Emanuele Petrosino

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi N

Pavia – Lino

Pralboino – Leon d’Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

San Paolo d’Argon – Umberto De Martino

Saronno – sui generis. N

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sorisole – Osteria degli Assonica

Stradella – Villa Naj

Torno – Il Sereno Al Lago

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d’Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde

Marche

Gabicce Monte – Dalla Gioconda

Loreto – Andreina

Montemonaco – Il Tiglio

Pesaro – Nostrano

Porto San Giorgio – L’Arcade

Porto San Giorgio – Retroscena

Piemonte

Alba – Locanda del Pilone

Caluso – Gardenia

Canale – All’Enoteca

Domodossola – Atelier

Guarene – La Madernassa

La Morra – Massimo Camia

Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna

Monforte d’Alba – Fre

Novara – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Novara – Tantris

Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta

Pinerolo – Zappatori

Piobesi d’Alba – 21.9

Pollone – Il Patio

Priocca – Il Centro

San Maurizio Canavese – La Credenza

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Sauze di Cesana – RistoranTino & C.

Serralunga d’Alba – Guidoristorante

Soriso – Al Sorriso

Tigliole – Ca’ Vittoria

Torino – Andrea Larossa

Torino – Cannavacciuolo Bistrot

Torino – Carignano

Torino – Condividere

Torino – Del Cambio

Torino – Magorabin

Torino – Piano 35

Torino – Spazio7

Torino – Unforgettable

Torino – Vintage 1997

Treiso – La Ciau del Tornavento

Venaria Reale – Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante – Nazionale

Puglia

Carovigno – Già Sotto l’Arco

Conversano – Pashà

Lecce – Bros’

Lecce – Primo Restaurant

Manduria – Casamatta

Peschici – Porta di Basso

Putignano – Angelo Sabatelli

Savelletri – Due Camini

Trani – Casa Sgarra

Trani – Quintessenza

Sardegna

Baia Sardinia – Somu

Cagliari – Dal Corsaro

Porto Cervo – ConFusion

Pula – Fradis Minoris

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

San Teodoro – Gusto by Sadler

Sicilia

Archi – Zash

Bagheria – I Pupi

Bagheria – Līmū

Caltagirone – Coria

Catania – Sapio

Linguaglossa – Shalai

Marina di Ragusa – Votavota N

Modica – Accursio

Noto – Crocifisso N

Palermo – Gagini Restaurant

Palermo – Mec Restaurant

Ragusa – Locanda Don Serafino

Salina (Isola) – Signum

Siracusa – Cortile Spirito Santo N

Taormina – La Capinera

Taormina – Otto Geleng

Taormina – Principe Cerami

Terrasini – Il Bavaglino N

Vulcano (Isola) – I Tenerumi

Vulcano (Isola) – Il Cappero.