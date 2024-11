Guida Michelin 2025, i nuovi ristoranti con le Stelle

Fonte: Ansa Al Teatro comunale Pavarotti - Freni di Modena la cerimonia per la presentazione della Guida Michelin 2025 con il Gotha della ristorazione italiana

Annunciati i nuovi ristoranti italiani che possono vantare la Stella Michelin. Sono 36 le new entry con un nuovo tre Stelle, due nuovi due Stelle e 33 una Stella per un totale di 393 Stelle distribuite in tutta Italia nella prestigiosa guida gastronomica che festeggia quest’anno la settantesima edizione e che, dal 2020, ha introdotto anche le Stelle Verdi, assegnate a ben 69 ristoranti.

L’assegnazione delle Stelle 2025

La cerimonia di assegnazione delle Stelle Michelin è avvenuta a Modena nel Teatro Comunale Pavarotti-Freni davanti a 500 invitati tra cui chef, giornalisti, professionisti del settore e istituzioni. L’edizione numero 70 della Guida Michelin conferma uno scenario gastronomico pieno di vitalità, animato da giovani talenti che hanno fatto esperienza all’interno di brigate di grandi chef da cui trarre ispirazione.

I ristoranti tre Stelle Michelin

Con una sola novità tra i ristoranti con tre Stelle Michelin, in Italia si sale a quota 14. La new entry è il ristorante Casa Perbellini 12 Apostoli di chef Giancarlo Perbellini che si trova a Verona, a due passi dal celebre balcone di Giulietta. Gli altri 13 ristoranti con tre Stelle Michelin sono gli stessi dell’edizione 2024 Villa Crespi Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Uliassi a Senigallia (AN), Piazza Duomo ad Alba (CN), Enrico Bartolini al MUDEC a Milano, Quattro Passi, Nerano, (NA) e Norbert Niederkofler Atelier Moessmer, Brunico (BZ).

Fonte: ©Paolo Chiodini

I ristoranti due Stelle Michelin

Sono due le novità della Guida Michelin 2025: Villa Elena di Marco Galtarossa a Bergamo e Campo Del Drago di Matteo Temperini a Montalcino. Quest’ultimo ha ottenuto anche le 3 Chiavi Michelin nella prima guida realizzata da Michelin per il settore dell’hotellerie. Ecco l’elenco completo dei ristoranti due Stelle Michelin d’Italia del 2025:

Anacapri – L’Olivo

Bergamo – Villa Elena N

Brusciano – Taverna Estia

Castellammare di Stabia – Piazzetta Milù

Cervere – Antica Corona Reale

Cioccaro – Locanda Sant’Uffizio Enrico Bartolini

Colle di Val d’Elsa – Arnolfo

Concesio – Miramonti l’Altro

Cornaredo – D’O

Firenze – Santa Elisabetta

Gargnano – Villa Feltrinelli

Udine – Agli Amici

Imola – San Domenico

Ischia – daní maison

Licata – La Madia

Longiano – Magnolia

Lonigo – La Peca

Lughetto – Antica Osteria Cera

Senigallia – Madonnina del Pescatore

Milano – Verso Capitaneo

Milano – Andrea Aprea

Milano – Seta by Antonio Guida

Montalcino – Campo del Drago

Montemerano – Caino

Napoli – George Restaurant

Ragusa – Duomo

Roma – Acquolina

Roma – Il Pagliaccio

Roma – Enoteca La Torre

Sarentino – Terra The Magic Place

Serralunga d’Alba – La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

Taormina – St. George by Heinz Beck

Telese – Krèsios

Tirolo – Castel fine dining

Trieste – Harry’s Piccolo

Venezia – Glam Enrico Bartolini

Viareggio – Il Piccolo Principe

Vico Equense – Torre del Saracino

I ristoranti con una Stella Michelin

Sono 33 le nuove Stelle. Alcune sono state assegnate a nuovi locali di chef pluristellati come i due aperti quest’anno da Antonino Canavacciuolo, Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti e Cannavacciuolo by the Lake a Pettenasco (NO), a Davide Oldani che ha visto assegnata una nuova Stella al ristorante Olmo, a San Pietro all’Olmo (MI) e a Massimo Bottura che ha preso una Stella per il ristorante Al Gatto Verde in provincia di Modena. Ecco l’elenco completo dei ristoranti itaiani con una Stella Michelin 2025:

Abruzzo

Civitella Casanova – La Bandiera

Guardiagrele – Villa Maiella

Roseto degli Abruzzi – D.One Restaurant

San Salvo Marina – Al Metrò

Basilicata

Lavello – Don Alfonso 1890 San Barbato

Matera – Vitantonio Lombardo

Calabria

Catanzaro – Abbruzzino

Lamezia Terme – Abbruzzino Oltre

Lamezia Terme – Luigi Lepore

Marina di Gioiosa Ionica – Gambero Rosso

San Giovanni in Fiore – Hyle

Santa Cristina d’Aspromonte – Qafiz

Strongoli – Dattilo

Campania

Amalfi – Alici

Amalfi – Glicine

Amalfi – La Caravella dal 1959

Amalfi – Sensi

Ariano Irpino – Maeba Restaurant

Bacoli – Caracol

Baronissi – Cetaria N

Capri – Le Monzù

Conca dei Marini – Il Refettorio

Eboli – Il Papavero

Furore – Bluh Furore

Gragnano – O Me O Il Mare

Lacco Ameno – Indaco

Massa Lubrense – Relais Blu

Napoli – ARIA

Napoli – Veritas

Nerano – Taverna del Capitano

Nola – Re Santi e Leoni

Paestum – Le Trabe

Paestum – Osteria Arbustico

Paestum – Tre Olivi

Pompei – President

Positano – Li Galli

Positano – Zass

Praiano – Un Piano nel Cielo

Quarto – Sud

Ravello – Il Flauto di Pan

Ravello – Rossellinis

Salerno – Re Maurì

Sant’ Agnello – Don Geppi

Sant’Agata sui Due Golfi – Don Alfonso 1890

Somma Vesuviana – Contaminazioni Restaurant

Sorrento – Il Buco

Sorrento – Lorelei

Sorrento – Terrazza Bosquet

Squille – Marotta N

Telese – La Locanda del Borgo

Ticciano – Cannavacciuolo Countryside

Torre del Greco – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra

Vallesaccarda – Oasis – Sapori Antichi

Vico Equense – Antica Osteria Nonna Rosa

Vietri sul Mare – Volta del Fuenti by Michele De Blasio

Emilia-Romagna

Bagno di Romagna – Ristorante del Lago

Bologna – I Portici

Borgonovo Val Tidone – La Palta

Castel Maggiore – Iacobucci

Cesenatico – Ancòra

Cesenatico – La Buca

Codigoro – La Zanzara

Fiorano Modenese – Alto

Modena – Al Gatto Verde

Modena – L’Erba del Re

Parma – Inkiostro

Pennabili – Il Piastrino

Polesine Parmense – Antica Corte Pallavicina

Rimini – Abocar Due Cucine

Rimini – Guido

Rubbianino – Ca’ Matilde

Rubiera – Arnaldo – Clinica Gastronomica

Rubiera – Osteria del Viandante

San Piero in Bagno – Da Gorini

Sasso Marconi – Casa Mazzucchelli

Savigno – Trattoria da Amerigo

Friuli-Venezia Giulia

Cormons – Trattoria al Cacciatore – La Subida

Dolegna del Collio – L’Argine a Vencò

Ruda – Osteria Altran

San Quirino – La Primula

Sappada – Laite

Lazio

Acuto – Colline Ciociare

Ariccia – Sintesi

Fiumicino – Il Tino

Fiumicino – Pascucci al Porticciolo

Genazzano – Marco Bottega Ristorante

Labico – Antonello Colonna Labico

Pontinia – Mater1apr1ma

Ponza – Acqua Pazza

Rivodutri – La Trota

Roma – Achilli al Parlamento

Roma – All’Oro

Roma – Aroma

Roma – Glass Hostaria

Roma – Idylio by Apreda

Roma – Il Convivio Troiani

Roma – Imàgo

Roma – Marco Martini Restaurant

Roma – Moma

Roma – Orma Roma

Roma – Per Me Giulio Terrinoni

Roma – Pipero Roma

Roma – Pulejo

Roma – Zia

Terracina – Essenza

Trevinano – La Parolina

Liguria

Alassio – Nove

Andora – Vignamare

Cavi di Lavagna – Impronta d’Acqua

Dolcedo – Equilibrio

Genova – Il Marin

Genova – San Giorgio

Genova – The Cook

Imperia – Sarri

Noli – Vescovado

San Remo – Paolo e Barbara

Ventimiglia – Balzi Rossi

Ventimiglia – Casa Buono

Lombardia

Albavilla – Il Cantuccio

Albiate – Grow Restaurant

Bergamo – Impronte

Borgonato – Due Colombe

Calvisano – Al Gambero

Cavernago – Il Saraceno

Cernobbio – Materia

Como – Kitchen

Cornaredo – Olmo

Desenzano del Garda – Esplanade

Fagnano Olona – Acquerello

Fasano del Garda – Il Fagiano

Fasano del Garda – Lido 84

Gargnano – La Tortuga

Lodi – La Coldana

Lomazzo – Trattoria contemporanea

Madesimo – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Manerba del Garda – Capriccio

Mantello – La Preséf

Milano – Anima

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco in Galleria

Milano – Felix Lo Basso home & restaurant

Milano – Horto

Milano – Il Luogo Aimo e Nadia

Milano – Iyo

Milano – Iyo Kaiseki

Milano – Joia

Milano – Moebius Sperimentale

Milano – Sadler

Milano – Sine by Di Pinto

Monza – Il Circolino

Olgiate Olona – Acqua

Oltressenda Alta – Contrada Bricconi

Ponte San Pietro – Cucina Cereda

Pralboino – Leon d’Oro

Pudiano – Sedicesimo Secolo

Puegnago sul Garda – Casa Leali

Saronno – sui generis.

Sirmione – La Rucola 2.0

Sirmione – La Speranzina Restaurant & Relais

Sirmione – Tancredi N

Sorisole – Osteria degli Assonica

Stradella – Villa Naj

Torno – Il Sereno Al Lago

Trescore Balneario – LoRo

Treviglio – San Martino

Vigevano – I Castagni

Villa d’Almè – Osteria della Brughiera

Villa di Chiavenna – Lanterna Verde

MARCHE

Gabicce Monte – Dalla Gioconda

Loreto – Andreina

Montemonaco – Il Tiglio

Pesaro – Nostrano

Porto San Giorgio – L’Arcade

Porto San Giorgio – Retroscena

Molise

Agnone – Locanda Mammì

Fonte: Ansa

Piemonte

Alba – Locanda del Pilone

Asti – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti

Canale – All’Enoteca

Domodossola – Atelier

La Morra – Massimo Camia

Monforte d’Alba – Borgo Sant’Anna

Monforte d’Alba – FRE

Orta San Giulio – Andrea Monesi – Locanda di Orta

Pettenasco – Cannavacciuolo by the Lake

Pinerolo – Zappatori

Piobesi d’Alba – 21.9

Pollone – Il Patio

Priocca – Il Centro

San Maurizio Canavese – La Credenza

Santo Stefano Belbo – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga d’Alba – Guidoristorante

Soriso – Al Sorriso

Tigliole – Ca’ Vittoria

Torino – Andrea Larossa

Torino – Cannavacciuolo Bistrot

Torino – Carignano

Torino – Condividere

Torino – Del Cambio

Torino – Magorabin

Torino – Piano35

Torino – Unforgettable

Torino – Vintage 1997

Treiso – La Ciau del Tornavento

Venaria Reale – Dolce Stil Novo alla Reggia

Vernante – Nazionale

Puglia

Carovigno – Dissapore di Andrea Catalano

Conversano – Pashà

Lecce – Bros’

Lecce – Primo Restaurant

Manduria – Casamatta

Peschici – Porta di Basso

Putignano – Angelo Sabatelli

Savelletri – Due Camini

Trani – Casa Sgarra

Trani – Quintessenza

Fonte: Ufficio stampa

Sardegna

Porto Cervo – Italo Bassi Confusion Restaurant

Pula – Fradis Minoris

San Pantaleo – Il Fuoco Sacro

San Teodoro – Gusto by Sadler

Sicilia

Archi – Zash

Bagheria – I Pupi

Bagheria – Līmū

Catania – Coria

Catania – Sapio

Isola Vulcano – I Tenerumi

Isola Vulcano – Il Cappero

Linguaglossa – Shalai

Malfa – Signum

Marina di Ragusa – Votavota

Modica – Accursio

Noto – Crocifisso

Palermo – Mec Restaurant

Ragusa – Locanda Don Serafino

Siracusa – Cortile Spirito Santo

Taormina – La Capinera

Taormina – Otto Geleng

Taormina – Principe Cerami

Taormina – Vineria Modì

Terrasini – Il Bavaglino

Toscana

Arezzo – Octavin

Capolona – Terramira

Casanova di Terricciola – Cannavacciuolo Vineyard

Castelnuovo Berardenga – Contrada

Castelnuovo Berardenga – Il Poggio Rosso

Castelnuovo Berardenga – Il Visibilio

Castelnuovo Berardenga – L’Asinello

Castiglione della Pescaia – La Trattoria Enrico Bartolini

Chiusdino – Saporium

Fiesole – Serrae Villa Fiesole

Firenze – Atto di Vito Mollica

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura

Firenze – Il Palagio

Firenze – Saporium Firenze

Forte dei Marmi – Bistrot

Forte dei Marmi – La Magnolia

Forte dei Marmi – Lorenzo

Forte dei Marmi – Lux Lucis

Fosdinovo – Locanda de Banchieri

Gaiole in Chianti – Il Pievano

Ghirlanda – Bracali

Marina di Bibbona – La Pineta

Marina di Grosseto – Gabbiano 3.0

Marlia – Butterfly

Montalcino – La Sala dei Grappoli

Montepulciano – Osmosi

Passignano – Osteria di Passignano

Porto Ercole – Il Pellicano

Prato – Paca

San Casciano dei Bagni – Castello di Fighine

San Gimignano – Linfa

San Martino – Il Falconiere

Seggiano – Silene

Tavarnelle Val di Pesa – La Torre

Viareggio – Lunasia

Viareggio – Romano

Vinci – Atman Trasferito

Trentino- Alto Adige

Arco – Peter Brunel Ristorante Gourmet

Bressanone – Apostelstube

Castelbello – Kuppelrain

Cavalese – El Molin

Corvara in Badia – La Stüa de Michil

Dobbiaco – Tilia

Lagundo – Luisl Stube

Madonna di Campiglio – Dolomieu

Madonna di Campiglio – Il Gallo Cedrone

Madonna di Campiglio – Stube Hermitage

Merano – In Viaggio – Claudio Melis Trasferito

Merano – Prezioso

Merano – Sissi

Moena – Malga Panna

Molini – Schöneck

Mules – Gourmetstube Einhorn

Nova Levante – Johannesstube

Ortisei – Anna Stuben

Pinzolo – Grual

Ravina – Locanda Margon

San Michele – Osteria Acquarol

San Michele – Zur Rose

Selva di Val Gardena – Alpenroyal Gourmet

Selva di Val Gardena – Suinsom

Tesimo – Zum Löwen

Umbria

Baschi – Casa Vissani

Capodacqua – Une

Norcia – Vespasia

Perugia – Ada

Perugia – L’Acciuga

Torgiano – Elementi

Valle d’Aosta

Aosta – Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Aosta – Vecchio Ristoro

Breuil Cervinia – Wood

Veneto

Altissimo – Casin del Gamba

Arzignano – Damini Macelleria & Affini

Asiago – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino – Aqua Crua

Borgoricco – Storie d’Amore

Brenzone sul Garda – Nin

Cavaion Veronese – Oseleta

Corrubbio – Amistà

Cortina d’Ampezzo – SanBrite

Cortina d’Ampezzo – Tivoli

Lancenigo – Vite

Malcesine – Vecchia Malcesine

Malo – La Favellina

Mazzorbo – Venissa

Oderzo – Gellius

Oppeano – Famiglia Rana

Pieve d’Alpago – Dolada

Pontelongo – Lazzaro 1915

Puos d’Alpago – Locanda San Lorenzo

Schio – Spinechile

Scorzè – San Martino

Venezia – Local

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Palais Royal Restaurant

Venezia – Quadri

Venezia – Wistèria

Verona – Il Desco

Verona – Iris Ristorante

Vicenza – Matteo Grandi in Basilica.

Le Stelle Verdi Michelin

La giuria che assegna le Stelle Michelin ai ristoranti ha anche il compito di testare quei locali che adottano pratiche di sostenibilità e che supportano progetti sociali. A oggi sono ben 69 i ristoranti che in Italia poso vantare la Stella Verde con ben undici nuovi ingressi. Nell’assegnare il riconoscimento, gli ispettori prendono in considerazione molteplici fattori: la produzione delle materie prime, il rispetto del lavoro e il supporto dei produttori locali, la riduzione degli sprechi, la gestione dei rifiuti, le azioni mirate a minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e l’impatto della struttura sull’ambiente, la formazione sostenibile dei giovani, sono solo alcuni dei temi.

Guida Michelin 2025: i premi speciali

Quattro anche i premi speciali assegnati quest’anno a Modena durante la cerimonia: i primo è stato il Michelin Young Chef Award assegnato a Matteo Vergine del Grow Restaurant di Albiate (MB). Il secondo il Michelin Service Award assegnato a Vanessa Melis del ristorante Pascucci al Porticciolo, Fiumicino (RM). Il terzo premio è stato il Michelin Chef Mentor Award assegnato ad Antonino Cannavacciuolo per il ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio (NO). E, infine, il Michelin Sommerlier Award 2025 assegnato a Oscar Mazzoleni del ristorante Al Carroponte di Bergamo.

Chi perde la stella Michelin nella Guida 2025

Nella Guida Michelin 2025 l’Italia scende da 395 a 393 Stelle rispetto al 2024 con due ristoranti che la perdono. Perde le due Stelle Michelin il ristorante Piccolo Lago di Mergozzo (NO), mentre passano da 2 Stelle a una Stella Michelin la Gourmetstube Einhorn di Mules (BZ) e il ristorante Tre Olivi di Paestum (SA). Perdono la Stella i seguenti ristoranti:

Caluso (TO), Gardenia

Carovigno (BR), Già Sotto l’Arco

Codigoro (FE), La Capanna di Eraclio

Guarene (CN), La Madernassa

Lallio (BG), Bolle

Laveno Mombello (VA), La Tavola

Lucca, Giglio

Milano, L’Alchimia

Napoli, Palazzo Petrucci

Nola (NA), Rear Restaurant

Novara, Tantris

Palermo, Gagini Restaurant

Positano (SA), La Serra

San Paolo D’Argon (BG), Umberto Di Martino

Soprabolzano (BZ), 1908.