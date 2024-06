I migliori ristoranti del mondo, quali sono gli italiani

È spagnolo il miglior ristorante del mondo. Solo quattro gli italiani nella prestigiosa classifica The World’s 50 Best Restaurants

Fonte: 123RF La classifica dei World's 50 Best Restaurants 2024

È spagnolo il miglior ristorante del mondo. Si tratta del Difrutar di Barcellona. E sono spagnoli anche il secondo e il quarto in classifica. La nuova classifica di The World’s 50 Best Restaurants rappresenta il trionfo della cucina spagnola, da anni ormai nell’Olimpo della ristorazione mondiale. La classifica viene redatta ogni anno da oltre mille membri della World 50 Best Restaurants Academy composta da chef, critici gastronomici e professionisti dell’industria alimentare mondiale. Solo quattro, invece, i locali italiani nella classifica.

Qual è il miglior ristorante del mondo

Il riconoscimento per questo ristorante di Barcellona, già secondo classificato nel 2023 e terzo nel 2022, arriva pochi mesi dopo aver ricevuto la terza stella Michelin, il massimo riconoscimento della storica guida. Disfrutar, che in italiano significa godere, è stato aperto nel 2014 dai proprietari e chef Mateu Casañas, Oriol Castro e Eduard Xatruch, tre anni dopo la chiusura dello storico El Bulli di Ferran Adrià a Roses, per anni il migliore nella stessa classifica, tempio della cucina molecolare. Dopo un’esperienza iniziale nel Compartir di Cadaques, i tre chef decisero di osare di più a Barcellona, nel quartiere di Eixample, davanti al mercato del Ninot, in un locale con cucina a vista dove venivano preparati piatti inventati e provati nei sotterranei, templi della sperimentazione. Tra i piatti migliori da provare: il sandwich di gazpacho gelato, i maccheroni alla carbonara fatti di guanciale gelatinoso, il secchiello di ghiaccio secco da cui prendere a mani nude crostacei cotti alla perfezione.

Quali sono gli altri ristoranti premiati

Tra i primi dieci ristoranti nella stessa classifica al secondo posto c’è il basco Etxebarri ad Axpe (Bizkaia), al quarto il ristorante di Madrid DiverXO. Tra gli spagnoli, lo chef Quique Dacosta di Dènia (Alicante) sale dal 20° al 14° posto, mentre si è classificato al 28° posto il ristorante Elkano, a Getaria (Gipuzkoa). Quattro gli italiani tra i primi 50 ristoranti al mondo: Lido 84 a Gardone Riviera (12° posto), Reale a Castel di Sangro (19° posto), Uliassi a Senigallia (50° posto) e Piazza Duomo ad Alba (39° posto).

La classifica completa dei World 50 Best Restaurants 2024

1. Disfrutar, Barcellona

2. Asador Extebarri, Axpe

3. Table By Bruno Verjus, Parigi

4. DiverXO, Madrid

5. Maido, Lima

6. Atomix, New York (Best Restaurant In North America)

7. Quintonil, Città del Messico

8. Alchemist, Copenaghen

9. Gaggan, Bangkok (Best Restaurant in Asia)

10. Don Julio, Buenos Aires

11. Septime Paris (Wold’s Best Sommelier Award)

12. Lido 84, Gardone Riviera

13. Trèsind Studio, Dubai

14. Quique Dacosta, Denìa

15. Sézanne, Tokyo

16. Kjolle, Lima

17. Kol, Londra

18. Plénitude, Parigi

19. Reale, Castel di Sangro

20. Wing, Hong Kong (Highest New Entry Award)

21. Florilège, Tokyo

22. Steirereck, Vienna

23. Sühring, Bangkok

24. Odette, Singapore

25. El Chato, Bogotà

26. The Chairman, Hong Kong (Highest Climber Award)

27. A Casa Do Porco, Sao Paulo (riceve anche il premio per la miglior cuoca, Best Female Chef)

28. Elkano, Getaria

29. Boragò, Santiago

30. Tim Raue, Berlino

31. Belcanto, Lisbona

32. Ten, Tokyo

33. Pujol, Messico

34. Rosetta, Messico

35. Frantzén, Stoccolma

36. The Jane, Belgio

37. Oteque, Rio De Janeiro

38. Sorn, Bangkok

39. Piazza Duomo, Alba

40. Le Du, Bangkok

41. Maita, Lima

42. Ikoyi, Londra

43. Nobelhart & Schmutzig, Berlino

44. Mingles, Seoul

45. Arpège . Parigi

46. SingleThread, Healdsburg

47. Schloss Schauenstein, Fürstenau

48. Hiša Franko, Caporetto

49. La Colombe, Cape Town

50. Uliassi, Senigallia.