Viaggi e cibo, alla scoperta delle migliori trattorie d’Italia

Fonte: Ufficio stampa Ristorante Abraxas

Non è una novità che in Italia si mangi bene, ma 50 Top Italy 2025 ha reso nota la lista delle migliori trattorie dello stivale, da Nord a Sud. L’Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto si è piazzata al primo posto con grande soddisfazione dei proprietari Anna Caretti e Franco Cimini. In provincia di Bologna questa antica osteria è nata nel 1989 dall’idea di Franco Cimini che voleva accogliere i clienti in un locale piccolo e rustico che somigliasse alla sua cucina di casa. Da allora l’atmosfera accogliente è rimasta, con il caminetto in pietra e il profumo di brace che accompagna la cucina di Franco fatta di sapori autentici con ingredienti di qualità. Dopo aver gustato una buona cena è possibile anche fermarsi a dormire nella locanda Mirasole che si raggiunge con una bella scala elicoidale che risale al Cinquecento.

I primi posti della Top 50 delle migliori trattorie italiane

Dopo l’Antica Osteria del Mirasole, vincitrice di questa classifica italiana, seguono al secondo posto Abraxas Osteria che si trova a Pozzuoli. Vanna e Nando Salemme sono i proprietari orgogliosi che hanno ricevuto questo riconoscimento con grande sorpresa. Al terzo posto invece c’è la Trattoria Da Burde di Firenze, gestita dai fratelli Andrea e Paolo Gori. Roscioli Salumeria con Cucina a Roma si è piazzato al quarto posto e chi vive nella capitale sicuramente ci è passato almeno una volta per gustare le prelibatezze del forno e degli insaccati di alta qualità. Al quinto posto Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, ristorante di Giovanni Milana, seguito al sesto posto da La Brinca a Ne, della famiglia Circella.

Fonte: Ufficio stampa

Mimì alla Ferrovia è entrata in classifica piazzandosi all’ottavo posto come new entry napoletana, con Salvatore Giugliano ai fornelli. Infine Mammarossa ad Avezzano è al nono posto seguito da Casa Torrente – Al Convento che si trova a Cetara con Gaetano Torrente in cucina che firma i vari piatti offerti ai clienti. Portare avanti un locale, di famiglia o meno, richiede un grande lavoro di organizzazione, cura dei dettagli e soprattutto un ottimo chef in grado di esaltare il menù. Come si vede anche nei reality in cui concorrono diversi ristoranti o in serie tv come The Bear, l’equilibrio corre su un filo sottilissimo ed essere professionisti nel settore gastronomico è una vera sfida.

Le 50 migliori trattorie italiane del 2025

“Le trattorie sono la spina dorsale della ristorazione italiana, vere biblioteche gastronomiche di una cucina amata in tutto il mondo. Si tratta quasi sempre di aziende familiari, in molti casi aperte da diverse generazioni e legate spesso indissolubilmente al proprio luogo” hanno sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida, aggiungendo che “una cucina tradizionale come quella italiana va preservata, implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili in quella che è la ristorazione dei tempi attuali.”.

Di seguito la lista completa delle 50 migliori trattorie selezionate su territorio italiano, da provare. Nelle prossime settimane saranno presentate anche altre categorie come migliori bistrot, migliori panini, migliori esercizi di street food e altre attività commerciali gastronomiche degne di attenzione.