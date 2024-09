La classifica dei migliori (e peggiori) aeroporti europei del 2024

Un'utile guida agli scali più efficienti del continente per pianificare al meglio i propri spostamenti e trasformare anche i transiti in un'esperienza piacevole.

Fonte: iStock Aeroporto di Istanbul, migliore scalo europeo

Quando si viaggia in aereo, il primo e l’ultimo contatto con un luogo passa attraverso l’aeroporto. E la qualità del servizio offerto può fare la differenza tra un inizio (o una conclusione) di viaggio più o meno gradevole. Ma quali sono gli aeroporti che offrono il miglior servizio in Europa? E quali, invece, rischiano di rovinare l’umore prima ancora di decollare?

Per rispondere a queste domande, il portale di prenotazione di case vacanza Holidu ha analizzato migliaia di recensioni su Google Maps per stilare una classifica dei migliori e peggiori aeroporti del continente nel 2024. L’analisi è stata realizzata esaminando la media delle valutazioni su Google Maps e il numero di recensioni lasciate per i 100 aeroporti più trafficati d’Europa, classificati in base al numero di passeggeri. La metodologia ha privilegiato gli aeroporti con il maggior numero di recensioni, attribuendo più peso a quelli con valutazioni numerose e costanti.

Dai moderni hub del nord Europa, conosciuti per l’efficienza impeccabile, agli scali del Mediterraneo spesso criticati per ritardi e carenze, questa guida offre informazioni preziose a chi desidera pianificare al meglio i propri spostamenti. Scopriamo quali aeroporti meritano un applauso e quali, invece, dovrebbero rivedere i propri standard.

Spoiler: nessuna aerostazione italiana figura nelle top ten. Per trovare il primo scalo nazionale bisogna scorrere la classifica dei migliori aeroporti fino al 14° posto dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino; Milano Linate è 19°, mentre Milano Malpensa è solo al 48° posto.

I migliori aeroporti d’Europa

1. Aeroporto di Istanbul, Turchia

Per il secondo anno consecutivo, l’aeroporto di Istanbul si conferma il migliore d’Europa, con un’eccezionale valutazione di 4,4 stelle su oltre 101.956 recensioni. Questo scalo turco è famoso per la sua efficienza, il comfort e l’offerta di servizi di alta qualità, che continuano a conquistare l’ammirazione dei viaggiatori da tutto il mondo. Non a caso è un simbolo dell’eccellenza infrastrutturale della Turchia, motivo di orgoglio nazionale

2. Aeroporto Francisco de Sá Carneiro, Portogallo

Il secondo posto spetta all’aeroporto portoghese di Francisco de Sá Carneiro, situato a Porto, che ha migliorato la sua posizione rispetto all’anno precedente. Con una media di 4,4 stelle su oltre 26.608 recensioni, questo aeroporto ha dimostrato un costante impegno nell’offrire un servizio eccellente e una notevole soddisfazione dei clienti. Un traguardo importante che conferma la qualità dell’aeroporto.

3. Aeroporto Internazionale di Atene, Grecia

In terza posizione troviamo l’aeroporto di Atene, che continua a mantenere un alto livello di apprezzamento con una valutazione media di 4,3 stelle su 42.920 recensioni. Pur avendo perso il primo posto rispetto al 2022 e il secondo rispetto al 2023, l’aeroporto della capitale greca rimane un punto di riferimento per l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

4. Aeroporto Václav Havel di Praga, Repubblica Ceca

Al quarto posto si classifica l’aeroporto di Praga, con 4,3 stelle su 26.441 recensioni, apprezzato dai viaggiatori per la pulizia, il comfort e l’offerta di servizi come negozi, ristoranti, aree relax e zone di lavoro. Uno dei suoi elementi distintivi è il ponte coperto che collega i terminal, facilitando il transito dei passeggeri. Inoltre è ben collegato con il centro della città, caratteristica che rende l’esperienza di viaggio più agevole.

5. Aeroporto di Zurigo, Svizzera

Chiude la top 5 l’aeroporto di Zurigo, con 4,3 stelle su 26.317 recensioni, che si qualifica non solo per l’efficienza dei servizi, ma anche per la sua imponente terrazza panoramica di 250 metri, che offre una vista spettacolare a 360 gradi. Con oltre 80 negozi, tra cui la più grande selezione di cioccolato svizzero al mondo in un aeroporto, e collegamenti ferroviari ogni 10 minuti verso il centro di Zurigo, l’aeroporto è anche impegnato a diventare climaticamente neutrale entro il 2050.

I peggiori aeroporti d’Europa

1. Aeroporto Internazionale di Heraklion, Grecia

Il peggior aeroporto d’Europa, secondo le recensioni su Google Maps analizzate da Holidu, è l’aeroporto di Heraklion, in Grecia, con una media di 2,6 stelle su oltre 21.202 commenti. Nonostante sia la principale porta d’accesso all’isola di Creta, i viaggiatori hanno segnalato una serie di problemi, dall’inadeguatezza delle infrastrutture ai lunghi tempi d’attesa. Tuttavia, questa valutazione potrebbe incentivare un necessario rinnovamento per migliorare l’esperienza dei passeggeri.

2. Aeroporto di Bordeaux-Mérignac, Francia

In leggera risalita rispetto all’anno scorso, l’aeroporto di Bordeaux-Mérignac si posiziona al secondo posto tra i peggiori aeroporti d’Europa, con una media di 2,8 stelle su 12.603 recensioni. Anche se i servizi stanno migliorando, rimane uno degli scali meno apprezzati. Nonostante ciò, i recenti tentativi di migliorare la qualità dell’esperienza dei viaggiatori lasciano intravedere segnali positivi per il futuro.

3. Aeroporto di Manchester, Regno Unito

Terzo tra i peggiori è l’aeroporto di Manchester, con una media di 3,1 stelle su 27.202 recensioni. Sebbene sia uno dei principali aeroporti del Regno Unito, riceve critiche per la gestione del traffico e dei tempi di attesa. Tuttavia, la sua funzionalità rimane indiscutibile, con migliaia di passeggeri che ogni giorno lo scelgono per i loro spostamenti internazionali.