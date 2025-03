Parcheggi in aeroporto, ecco la classifica dei più economici di tutta Italia

I parcheggi degli aeroporti possono avere prezzi esorbitanti, ma non tutti. Grazie a questa classifica abbiamo scoperto quelli più economici di tutta Italia

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: iStock Questi sono i parcheggi più economici d'Italia

Viaggiare è una delle cose più belle del mondo anche se, a volte, potrebbe essere parecchio dispendiosa ancor prima di mettere piede nella nostra tanto sognata destinazione. Chi raggiunge un aeroporto con la propria auto, per esempio, sa di dover fare i conti con i costi del parcheggio che, in alcuni casi, possono essere parecchio alti, soprattutto se avete necessità di lasciarla per parecchi giorni.

Secondo la classifica stilata da ParkVia, un’agenzia di prenotazione di parcheggi online, però, alcuni viaggiatori sono più fortunati di altri in base alla propria città di appartenenza o alla vicinanza a uno degli aeroporti più economici d’Italia. Questi sono stati analizzati dallo studio, che ha permesso di stilare una classifica finale basandosi sul prezzo dei parcheggi nei diversi aeroporti, prenotati una settimana prima del volo.

Com’è stata fatta la ricerca

È stata un’analisi approfondita condotta da ParkVia a rivelare una panoramica dettagliata sui costi di parcheggio negli aeroporti italiani. Basandosi su dati interni, lo studio ha calcolato il costo medio settimanale dei parcheggi, stilando una classifica degli aeroporti più economici basata sui prezzi rilevati una settimana prima dei voli.

È importante sottolineare che i prezzi effettivi possono variare in base a diversi fattori, tra cui date, momento della prenotazione e altre variabili. Nonostante l’attenzione dei viaggiatori si concentri principalmente su voli, hotel e budget, l’incidenza del parcheggio sul portafoglio è tutt’altro che trascurabile!

A conferma di ciò, i dati di ParkVia mostrano un incremento del 45% delle ricerche su Google relative a “parcheggio in aeroporto” in Italia negli ultimi 12 mesi sottolineando una crescente consapevolezza dei viaggiatori riguardo a questa spesa.

La classifica dei parcheggi in aeroporto più economici

Nella classifica pubblicata, a posizionarsi sul podio troviamo i parcheggi presso alcuni degli aeroporti nel Sud Italia. Al primo posto c’è la città di Alghero, nel nord Sardegna, con un costo medio di 15,79 euro per una settimana, seguita da Lamezia Terme, con un costo di 38,83 euro, e Olbia, con un costo di 42,88 euro. Al quarto posto, invece, c’è il parcheggio presso l’aeroporto di Bari, dove il costo per lasciare l’auto per una settimana è di 45,86 euro, mentre al quinto posto troviamo Pescara con un prezzo settimanale di 46,52 euro.

Questa la top 10 con la classifica completa:

Alghero, 15,79 euro; Lamezia Terme, 38,83 euro; Olbia, 42,88 euro; Bari, 45,86 euro; Pescara, 46,52 euro; Foggia, 46,15 euro; Torino, 49,67 euro; Catania, 50,97 euro; Comiso, 54,79 euro; Palermo, 77,65 euro.

Al contrario, per quanto riguarda i parcheggi più costosi, troviamo l’aeroporto di Salerno dove il costo settimanale per lasciare qui l’auto è di 139,49 euro. Come prevedibile, gli aeroporti nelle destinazioni turistiche più visitate hanno tariffe più alte, come Milano, con un costo settimanale di 103,54 euro.

Milano è preceduta da Firenze, dove parcheggiare per una settimana ha un costo di 96,03 euro, Roma Ciampino con 92,12 euro, Brindisi, con un costo di 82,91 euro alla settimana, e Napoli con 81,28.

Per risparmiare sui costi di parcheggio, i viaggiatori possono considerare l’opzione di prenotare online in anticipo, sfruttando eventuali sconti o promozioni. In alternativa, è possibile valutare la possibilità di utilizzare parcheggi esterni all’aeroporto, spesso più economici, ma che richiedono l’utilizzo di un servizio navetta.