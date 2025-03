L’aeroporto di Fiumicino è inarrestabile: ecco perché è il migliore d’Europa per l’ottava volta

Fonte: iStock Fiumicino è il miglior aeroporto d'Europa

Il 2025 è l’anno dell’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino che, dopo le tante novità annunciate e i progetti per renderlo ancora più smart, moderno e sostenibile, ottiene per l’ottava volta il riconoscimento come miglior aeroporto d’Europa in diverse categorie.

Questo secondo i risultati ottenuti dal sondaggio Airport Service Quality (ASQ) condotto dall’associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo, Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore delle tecnologie per il settore travel.

Per selezionare i vincitori sono stati intervistati 700mila passeggeri in oltre 360 aeroporti di tutto il mondo, portando non solo Fiumicino, ma anche altri aeroporti italiani, a ottenere dei riconoscimenti.

Fiumicino, il miglior aeroporto d’Europa per l’ottavo anno consecutivo

L’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino si conferma il migliore d’Europa per l’ottavo anno consecutivo, un riconoscimento che non stupisce considerando i vari progetti che lo riguardano, pensati per migliorarne i servizi, la capienza, l’innovazione e la sostenibilità.

Tra le categorie vincenti, c’è quella che riconosce gli aeroporti con il punteggio di soddisfazione generale più alto del 20%, suddivisi per dimensione e regione alla partenza: qui, l’hub di Roma ha ottenuto il premio nella sottocategoria dedicata agli aeroporti che ospitano oltre 40 milioni di passeggeri all’anno.

Inoltre, ha ottenuto un premio anche nelle categorie “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe”, “Easiest Airport Journey in Europe”, “Most Enjoyable Airport in Europe” e “Cleanest Airport in Europe”. In generale, tra tutti i 119 aeroporti europei partecipanti al sondaggio, è l’unico insieme a Singapore ad aggiudicarsi tutte le categorie di premi.

Marco Troncone, amministratore delegato degli Aeroporti di Roma, ha commentato così i riconoscimenti: “Anche quest’anno gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri: un riconoscimento sempre più importante, non scontato, che ancora una volta testimonia la dedizione, passione e impegno delle nostre persone e di tutti i colleghi delle aziende, enti ed istituzioni che lavorano sinergicamente nei nostri scali”.

Inoltre, ha dichiarato anche: “Guardando alle previsioni di traffico per quest’anno e per i prossimi, siamo consapevoli che, per poter continuare a garantire questo livello di qualità e servizi sempre più innovativi, sia urgente poter sviluppare, in modo pienamente sostenibile, le infrastrutture di Fiumicino, grazie a importanti investimenti autofinanziati già pronti, con l’obiettivo di competere al livello degli altri grandi hub geograficamente più prossimi, con prospettive di sviluppo già tracciate”.

Gli altri aeroporti italiani premiati

Quello di Fiumicino non è l’unico aeroporto italiano premiato. Sempre nella categoria che tiene in considerazione la dimensione e la posizione geografica, troviamo Roma Ciampino nella sottocategoria dedicata agli hub che accolgono tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri all’anno, e Milano Linate nella sottocategoria tra i 5 e 15 milioni di passeggeri all’anno.

Nella categoria “Airport with the Most Dedicated Staff in Europe” troviamo, oltre a Fiumicino, anche Roma Ciampino e l’aeroporto di Torino. Questo riconoscimento premia il 5% degli aeroporti leader per regione in base al lavoro svolto da figure chiave e dallo staff nei diversi punti di controllo.