Mercurio mette in scena il suo spettacolo più bello. Ecco quando

editato in: da

La verità è che la natura sa regalarci spettacoli di ineguagliabile bellezza. E possiamo dire che questo 2020 è stato l’anno del cielo, è qui infatti che sole, luna e altri pianeti hanno danzato per noi dall’alba al tramonto.

Ma questi eventi scientifici, che a noi sembrano magici e favolistici, sono destinati a non terminare, questa volta infatti è il turno di Mercurio, che si mostrerà al mondo e ai nostri occhi in tutta la sua bellezza. Calendario alla mano, preparatevi a segnare queste date perché lo spettacolo a cui assisterete sarà di incredibile beltà.

Il 31 Maggio il nostro cielo ospiterà un altro evento astronomico imperdibile, quello che ci consentirà di poter ammirare il pianeta più interno del sistema solare e il più vicino al Sole a occhio nudo: Mercurio finalmente si mostrerà a tutti.

Un evento abbastanza raro questo, che renderà visibile uno dei pianeti più difficili da osservare, oltre a essere molto vicino dalla Terra infatti, Mercurio è abbagliato dal sole e per compiere un’orbita completa, impiega ben 88 giorni e questo fa sì che sia molto raro vederlo.

Per tutto marzo e aprile, mentre gli altri pianeti mettevano in scena spettacoli incredibili, Mercurio è rimasto nascosto, fino ad oggi. Occhi puntati al cielo allora, l’appuntamento è il 31 maggio, giorno in cui il primo pianeta del sistema solare sarà visibile a occhio nudo.

A quanto pare inoltre le condizioni per osservarlo nella luce del crepuscolo, sull’orizzonte occidentale, sono le migliori degli ultimi anni, ecco perché si tratta di un appuntamento unico e assolutamente imperdibile. Se è vero infatti che, binocolo alla mano, qualcuno è già riuscito ad ammirare la fugace bellezza del pianeta, è altrettanto vero che solo il 31 maggio Mercurio sarà ben visibile a occhio nudo nel cielo serale.

Poco dopo il tramonto del sole, una bella falce di luna apparirà sull’orizzonte occidentale e tra le luci del crepuscolo potremmo ammirare l’ospite speciale, Mercurio. A fargli compagnia ci sarà anche lei, la Luna, i due corpi celesti potranno essere visti nella stessa porzione di cielo fino alle 22 circa.

Lo spettacolo ha inizio.