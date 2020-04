Come osservare il cielo con un telescopio virtuale online

editato in: da

I pensieri più belli, i sogni profondi, la libertà oltre confine: basta guardare il cielo per capire quanta parte d’infinito c’è in noi. E chi non lo ha mai fatto? Osservare le stelle e sognare o avere idee brillanti o ancora semplicemente fissare con gli occhi, in silenzio, la bellezza dell’universo.

Alzare la testa al cielo per ammirare le stelle, la luna e i pianeti visibili è la cosa più spontanea e naturale che facciamo nella nostra quotidianità. A volte alziamo gli occhi mentre camminiamo per rientrare a casa, altre volte ci affacciamo alla finestra per rifugiarci tra le stelle. Abbiamo osservato il cielo dal deserto o dal mare ricordando quei momenti come i più belli della nostra vita.

Ora possiamo in qualche modo rivivere quelle esperienze e toccare il cielo con un dito dallo schermo del nostro computer o del nostro smartphone grazie ai telescopi virtuali online messi a disposizione per noi. Un vero e proprio itinerario che ci consente di conoscere lo spazio, le stelle e i pianeti.

Se avete esplorato in lungo e il largo il pianeta Terra attraverso i tour virtuali messi a disposizione da Istituzioni, musei e parchi naturali è arrivato il momento di spostarsi nel cielo per scoprire un altro mondo, quello fatto di corpi celesti.

Anche in questo caso gli strumenti messi a disposizione sono diversi: telescopi virtuali, space camera e tour guidati da robot. Scopriamo insieme come accedere alle meraviglie del cielo.

Microsoft ha messo a disposizione il WorldWide Telescope, uno strumento che vi consente di esplorare lo spazio come se lo stesse facendo da un telescopio. Le immagini infatti che andrete a guardare sono quelle scattate da un telescopio spaziale.

Sul sito Slooh è possibile osservare in diretta le immagini riprese dalle telecamere installate sui satelliti. Eruzioni, collisioni e altri eventi sono riprese live.

Altri strumenti sono messi a disposizione dalla NASA: la National Aeronautics and Space Administration sul suo sito ufficiale riporta video e immagini dei principali eventi spaziali ma non solo, oltre ai tour virtuali l’agenzia governativa ha messo a disposizione NASA Eye, un’applicazione per smartphone che permette di vedere la Terra, i pianeti e tutto il sistema solare dallo spazio.

Anche Google ha il suo telescopio spaziale che si chiama Google Sky. Questo strumento vi consentirà di poter navigare tra corpo celesti, conoscere le costellazioni e guardare le immagini catturate dal telescopio spaziale Hubble.

Il cielo non è mai stato così accessibile come ora, pronti ad osservarlo dalla vostra stanza?