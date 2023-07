La danza delle stelle sta iniziando: il cielo d’agosto è magico

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Stelle cadenti e altri eventi nel cielo di Agosto

C’è qualcosa di magico che succede intorno a noi quando arriva agosto. Non solo perché questo mese è considerato l’anima dell’estate, ma anche perché è proprio in questo periodo che il cielo si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo senza eguali, destinato a incantare lo sguardo.

Tutto merito delle stelle, che insieme ai pianeti e alla candida Luna, portano sopra le nostre teste show di straordinaria bellezza. Danze, movimenti, apparizioni e sparizioni: questi sono solo alcuni degli eventi imperdibili che illumineranno le nostre sere d’estate.

Quale momento migliore, se non questo, per organizzare grandi viaggi e raggiungere le destinazioni scelte e premiate dall’astroturismo? Ecco le date degli appuntamenti da non perdere.

La Superluna blu e i suoi spettacoli

Agosto è un mese speciale e lo è soprattutto perché nelle prossime settimane potremmo assistere ad alcuni degli spettacoli più incredibili dell’anno, quelli da ammirare rigorosamente a testa in su. A inaugurare il fitto calendario di eventi sarà lei, l’assoluta protagonista del cielo, il nostro satellite naturale.

L’inizio del mese, infatti, coinciderà con l’arrivo dell’attesissima Superluna, la prima di quest’anno. Un’occasione, questa, che ci consentirà di ammirare il satellite naturale in maniera inedita. Grazie infatti alla distanza ridotta tra la Terra e la Luna, quest’ultima apparirà più grande, vicina e luminosa che mai.

Quella di agosto è conosciuta anche come Luna Piena dello Storione, un nome scelto dai nativi americani in riferimento alla pesca di questo esemplare d’acqua dolce. Ma non sarà l’unica a brillare nel cielo di questo mese perché nella notte tra il 30 e il 31 agosto è previsto il ritorno di un’altra Superluna, conosciuta con il nome di Blue Moon. Un appuntamento davvero imperdibile e irresistibile per tutti gli amanti degli spettacoli celesti.

La seconda Superluna di agosto – chiamata appunto Luna Blu – è un evento raro che si verifica quando nello stesso mese ci sono due pleniluni con una minore distanza tra Terra e Luna.

Sarà ancora la Luna, poi, a dare spettacolo nel corso delle prossime settimane, diventando la protagonista di congiunzioni spettacolari e romantiche. L’8 agosto, infatti, il nostro satellite naturale danzerà insieme a Giove, mentre nei giorni successivi si avvicinerà incredibilmente a Marte e a Mercurio.

La congiunzione più suggestiva si ammirerà, invece, alla fine del mese. Quando la Luna e Saturno si avvicineranno così tanto che sembrerà di vedere i due pianeti stretti in un abbraccio che lascerà senza fiato.

Notti magiche sotto una pioggia di stelle cadenti

Non solo Luna e pianeti, agosto è conosciuto all’unanimità per essere il mese dei desideri, quelli da sussurrare alla vista delle numerose stelle cadenti che illuminano le notti d’estate. Diversi gli sciami meteorici che si alterneranno nel cielo, anche se la loro visione sarà parzialmente oscurata dalla luce dei due pleniluni.

Ci sarà comunque occasione di poter ammirare le stelle cadenti già a partire dall’inizio del mese. Il 2 agosto, infatti, le alfa Capricornidi raggiungeranno il loro picco massimo, seguite poi dalle delta Aquaridi.

Tra l’11 e il 13 agosto, il cielo sarà animato dalle Perseidi, le celebri lacrime di San Lorenzo. Sarà questa l’occasione perfetta per lasciarsi suggestionare da tutta la magia del cielo di agosto. E se ancora non dovesse bastarvi, puntate gli occhi al cielo anche sul finire del mese. L’ultima pioggia di stelle, infatti, sarà portata in scena dalle kappa Cignidi che raggiungeranno il loro piccolo massimo la notte del 20.