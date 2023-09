Eclissi di Luna e danza delle stelle: il cielo saluta l’autunno con questi show

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock L'eclissi lunare e gli altri eventi nel cielo di ottobre

Ci mettiamo in viaggio per tantissimi motivi, girando il globo in lungo e in largo e percorrendo distanze chilometriche dimenticandoci, però, che la grande bellezza è proprio sotto il nostro naso, anzi sopra le nostre teste. E sì perché ogni giorno, soprattutto quando il sole tramonta, il cielo si trasforma nel palcoscenico di spettacoli emozionanti e magici tutti da ammirare a testa in su.

E sarà un mese con lo sguardo sempre rivolto verso l’alto, quello di ottobre, tra eclissi di Luna, danza delle stelle e abbracci tra pianeti perché è così, in maniera assolutamente sublime, che il cielo ha deciso di salutare l’autunno con questi show. Prendete carta e penna: il calendario celeste è fitto di appuntamenti imperdibili.

L’eclissi lunare di ottobre

Sarà un inizio blando, quello nel cielo di ottobre, senza troppi eventi significativi, almeno nei primi giorni dove ad accompagnarci ci sarà la Luna nella fase dell’ultimo quarto (il 6 del mese). Tornerà, invece, a farci compagnia in tutto il suo splendore alla fine del mese: il ritorno della Luna Piena, più candida e bianca che mai, è previsto per il 28 ottobre.

Una data, questa, da segnare sul calendario perché proprio dopo il calar del sole il nostro satellite naturale diventerà protagonista di un’eclissi magica che, vi anticipiamo, sarà visibile anche dall’Italia.

Lo show comincerà in tarda serata grazie ai movimenti del Sole, della Terra e della Luna che permetteranno di assistere a un momento solenne, quello in cui l’ombra della Terra oscurerà il disco lunare, in questo caso in maniera parziale. Il fenomeno astronomico sarà visibile dall’Italia e dal resto d’Europa, ma anche dall’Asia, dall’Australia e dall’Africa a partire dalle 21.00 (ora italiana).

Quale occasione migliore, se non quella di un’eclissi lunare, per raggiungere i luoghi più celebri dell’astroturismo? Se restate in città il consiglio è quello di recarvi nei luoghi dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo, o nullo, per godere di uno spettacolo unico e mozzafiato.

La danza dei pianeti e la pioggia di stelle

Il cielo di ottobre, come abbiamo anticipato, è destinato a incantare. Oltre all’attesissima eclissi lunare di fine mese, infatti, ci saranno altri eventi imperdibili che accenderanno di magia le nostre notti e che vedranno protagonisti gli astri e le stelle.

Già dalla sera del 2 ottobre, tempo permettendo, sarà possibile osservare la Luna vicinissima a Giove e alle Pleiadi, l’ammasso stellare visibile a occhio nudo. Dopo il tramonto puntate gli occhi tra le costellazioni dell’Ariete e del Toro: è lì che si verificherà la congiunzione.

Per ammirare gli avvicinamenti tra la Luna e i pianeti, invece, dovremmo attendere la fine del mese. Il 24 ottobre, al calar del sole, il nostro satellite naturale abbraccerà Saturno nella costellazione dell’Acquario. Il 29 ottobre, invece, ci sarà una replica dello show del 2 ottobre: la Luna tornerà vicina a Giove e alle Pleiadi.

Tutto qui? Assolutamente no perché per celebrare l’arrivo dell’autunno sono previste diverse piogge di stelle. Sarà questa l’occasione perfetta per sussurrare i desideri tra nuovi sogni e buoni propositi.

Il primo spettacolo sarà portato in scena dalle Orionidi, uno dei sciami meteorici più luminosi dell’anno, che ci consentirà di osservare le cosiddette stelle cadenti già nella prima settimana di ottobre. Il massimo dell’attività è previsto dal 20 al 23 del mese. Grazie all’assenza della Luna piena, se le condizione meteo lo permetteranno, sarà possibile ammirare uno show davvero incredibile. Ma non sarà l’unico.

Sempre a inizio mese, infatti, il cielo sarà illuminato dalla presenza delle Draconidi, il cui picco massimo sarà raggiunto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre. A fine mese è previsto invece l’arrivo delle Tauridi, la cui presenza potrebbe essere oscurata dal candore della Luna piena. Niente paura, però, perché questo sciame ci terrà compagnia anche durante i primi giorni di novembre.

Non vi resta che scegliere il posto giusto e mettervi comodi: lo show che celebra l’autunno è già cominciato!