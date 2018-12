Meghan Markle e Harry faranno un lungo viaggio in Canada e negli USA

editato in: da

Sembra che Meghan Markle e il principe Harry stiano progettando un viaggio molto impegnativo per il prossimo anno.

Meghan Markle e il principe Harry avranno sicuramente un 2019 ricco di sorprese e lieti eventi. Sono passati solo pochi mesi da quando il matrimonio dell’anno ha incantato milioni di persone in tutto il mondo, e da allora la Duchessa e il Duca del Sussex si sono stabiliti a Londra, nel magnifico Kensington Palace (anche se tra poco si trasferiranno per stare più tranquilli, visto l’arrivo del bambino). Il prossimo anno Meghan darà alla luce l’erede della famiglia reale ma non sembra intenzionata a stare a casa per troppo tempo. Meghan Markle e il principe Harry, infatti, starebbero pianificando un lungo viaggio che li porterà negli Stati Uniti e nel Canada subito dopo la nascita del loro bambino. Che, ovviamente, andrà con loro.

Si sa davvero poco di questo viaggio oltreoceano della famiglia reale. Ma, secondo quanto rivelato da Vanity Fair, Meghan e Harry potrebbero partire verso ottobre 2019, dato che la nascita del bambino dovrebbe avvenire approssimativamente verso la prossima primavera. I dettagli sul viaggio sono molto pochi, ma sembra che il Duca e la Duchessa del Sussex stiano programmando di visitare Washington DC, New York e la California prima di andare in Canada. Ed è proprio in quest’ultimo paese che Meghan Markle ha vissuto diversi anni mentre girava “Suits”, la serie televisiva di cui era protagonista. Il viaggio era in realtà programmato per quest’anno, ma è stato rimandato quando Meghan ha scoperto di essere in dolce attesa.

Meghan Markle è nata e cresciuta a Los Angeles, in California, ma per molti anni ha vissuto in Canada, a Toronto, dove si era trasferita per lavoro. Il viaggio con Harry e il nascituro, quindi, serve proprio a mostrare al marito e alla sua famiglia i luoghi in cui era solita passare il suo tempo e che l’hanno fatta diventare la donna di successo che è oggi. Dopo il matrimonio, Meghan si è dovuta trasferire in Inghilterra e dire addio al mondo del cinema e della moda per attendere ai suoi nuovi dovere come membro della casa reale.