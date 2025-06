Cala Brandinchi, nota come la “Tahiti sarda”, è una spiaggia di sabbia bianca e acqua cristallina, immersa in un paesaggio naturale unico e protetto da scoprire

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Veduta aerea di Cala Brandinchi

Cala Brandinchi è una delle mete balneari più incantevoli della Sardegna. Situata nella costa nord-orientale dell’isola, questa spiaggia affascina per le sue acque cristalline, la sabbia finissima e il paesaggio naturale incontaminato che la circonda. Il soprannome di “piccola Tahiti” non è un’esagerazione: chiunque ci metta piede resta colpito dalla bellezza quasi esotica di questo angolo di paradiso.

Immersa nell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, Cala Brandinchi è una tappa imperdibile per chi visita la zona di San Teodoro. Perfetta sia per una giornata di relax che per una nuotata tranquilla o un’esperienza immersiva nella natura: questa spiaggia offre tutto ciò che si può desiderare. Anche Giuseppe Garibaldi passò da qui nel 1867 imbarcandosi dall’allora porto di Brandinchi per Piombino alla volta del Lazio per liberare Roma.

Dove si trova e come raggiungere Cala Brandinchi

Cala Brandinchi si trova nel territorio di San Teodoro, in provincia di Sassari, nella parte nord-orientale della Sardegna. È immersa nell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, un contesto naturalistico di grande valore.

La spiaggia dista circa 19 chilometri da Olbia ed è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la SS125 in direzione San Teodoro – Olbia verso nord. Si svolta poi a destra al bivio presso la località Lutturai e si imbocca un percorso sterrato molto suggestivo.

Cala Brandinchi è ben segnalata e dispone di un parcheggio (no camper) – dal quale è possibile accedere anche alla spiaggia di Lu Impostu – gestito da privati e attivo nel periodo estivo. Tuttavia, durante i mesi estivi l’affluenza è elevata e si consiglia di arrivare presto per evitare lunghe attese o difficoltà di sosta. La tariffa oraria varia a seconda della stagione, da 1,50 euro in bassa stagione a 2,50 in alta stagione.

In alternativa, è possibile arrivare anche tramite mezzi pubblici stagionali, come il servizio di navetta Beach Bus. Un’altra opzione è partecipare a escursioni in barca, che includono Cala Brandinchi tra le tappe, ideali per chi vuole esplorare più spiagge nella stessa giornata.

iStock

Le caratteristiche della spiaggia

Cala Brandinchi è celebre per la sua sabbia bianca e fine, quasi impalpabile, e per le acque limpide che sfumano in tonalità turchesi. Il fondale è basso e sabbioso per molti metri dalla riva, rendendola perfetta per famiglie con bambini e per chi ama nuotare in sicurezza.

Alle spalle della spiaggia si estende una rigogliosa pineta che offre zone d’ombra naturale, ideali per riposarsi durante le ore più calde.

La spiaggia di Brandinchi ha come orizzonte una vista spettacolare che va dalla sagoma dell’isola di Tavolara a nord, all’isoletta chiamata isola Ruja ad est e alla punta Capicciolu a sud. Qui, vi è anche una zona lagunare che durante la stagione estiva è in secca.

Cala Brandinchi è attrezzata con servizi turistici come punti ristoro, noleggio lettini e ombrelloni, docce e servizi igienici. Sono disponibili anche natanti (pedalò, canoe, sup) per chi desidera vivere il mare in modo più attivo e noleggio di gommoni per la visita all’AMP di Tavolara – Punta Coda Cavallo.

Modalità di accesso a Cala Brandinchi

Per preservare il delicato ecosistema della zona e garantire una fruizione sostenibile, l’accesso a Cala Brandinchi è regolamentato durante l’alta stagione. Nei mesi di maggiore affluenza l’ingresso alla spiaggia è a numero chiuso – 1.476 posti – e richiede la prenotazione online.

È possibile riservare il proprio posto entro 48 ore prima dell’arrivo in spiaggia attraverso il sito ufficiale San Teodoro Spiagge.