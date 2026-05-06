Malghe in Fiore anima la primavera a Rio Pusteria tra escursioni a piedi e in e-bike, sapori locali, esperienze e natura rigogliosa nel cuore dell’Alto Adige

Ufficio Stampa Le malghe in primavera

La primavera in montagna ha un ritmo tutto suo: lento, profumato e autentico. Dal 16 maggio al 6 giugno 2026, l’evento Malghe in Fiore trasforma l’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria in una destinazione ideale per chi cerca natura, benessere e tradizioni alpine.

In questo angolo dell’Alto Adige, la stagione della primavera si vive attraverso un programma settimanale ricco di esperienze all’aria aperta, attività sportive e proposte enogastronomiche legate al territorio. Un’occasione perfetta per scoprire la montagna lontano dai flussi dell’alta stagione, immergendosi nei paesaggi fioriti e nella cultura delle malghe.

Esperienze tra natura, sport e gusto autentico

Il calendario di Malghe in Fiore si sviluppa con appuntamenti ricorrenti tra il 18 maggio e il 5 giugno, pensati per valorizzare ogni aspetto della vita in montagna.

Tra le proposte più apprezzate c’è il Bike & Cheese, tour guidato in e-bike – itinerario di circa 40 chilometri con 600 metri di dislivello – che attraversa località come Vandoies, Chienes e Brunico, con una sosta dedicata alla scoperta dei formaggi locali. Un’esperienza che unisce attività fisica e tradizione gastronomica. Questo tour si svolge di lunedì (18 e 25 maggio, 1 giugno), ha una durata di circa 5 ore e il ritrovo è previsto per le 9:30 presso la stazione ferroviaria di Rio Pusteria (in provincia di Bolzano).

Per chi preferisce il trekking, il martedì (19 e 26 maggio, 2 giugno), sono previste escursioni panoramiche di circa 8,2 chilometri sull’alpe di Rodengo e Luson fino al Giogo d’Asta. Il percorso ha una durata di circa 7 ore (comprensivo di sosta) e il ritrovo per la partenza è previsto alle ore 9:40 al parcheggio Zumis.

Non mancano escursioni più impegnative, come quelle del mercoledì (20 e 27 maggio, 3 giugno) all’alba nei pressi di Terento, dove la fatica della salita (900 metri di dislivello) viene ripagata da colazioni in rifugio con vista sulle vette.

Accanto allo sport, trovano spazio esperienze più lente e sensoriali. Il forest bathing, praticato alla cascata di Vandoies di Sopra, invita tutti i giovedì (21 e 28 maggio, 4 giugno) a riconnettersi con l’ambiente attraverso suoni, profumi e silenzi.

Le escursioni erboristiche “Meraviglie Selvatiche”, invece, permettono di scoprire le piante spontanee e il loro utilizzo, mentre passeggiate guidate tra i meleti di Naz raccontano il legame profondo tra agricoltura e territorio. Queste si svolgono entrambe di venerdì (22 e 29 maggio, 5 giugno).

Ufficio Stampa

Una destinazione sostenibile nel cuore delle Dolomiti

Uno degli elementi distintivi di questa iniziativa è l’attenzione alla sostenibilità. L’Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria ha ottenuto il massimo livello del Marchio Sostenibilità Alto Adige. Questo impegno si traduce in azioni concrete: dalla promozione delle filiere locali alla gestione attenta delle risorse naturali, fino a una mobilità sempre più orientata a ridurre l’impatto ambientale.

Partecipare a Malghe in Fiore significa quindi vivere un’esperienza turistica consapevole, dove ogni attività è pensata per valorizzare l’ambiente senza comprometterlo.

Ufficio Stampa

Informazioni utili

L’evento si svolgerà dal 16 maggio al 6 giugno 2026 con attività programmate settimanalmente. Le esperienze sono su prenotazione e adatte a diversi livelli di preparazione, dalle famiglie agli escursionisti più esperti. Per maggiori informazioni, visitare il sito Rio Pusteria.

Per facilitare gli spostamenti, è disponibile il Brixen Südtirol Guest Pass, una card gratuita, offerta per tutta la durata del soggiorno dalle strutture aderenti, che consente di utilizzare i mezzi pubblici locali e accedere a numerosi servizi.