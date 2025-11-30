Dubrovnik, la perla dell’Adriatico croato, ha ottenuto il riconoscimento di Pioniere Verde Europeo del Turismo Intelligente 2026, a conferma del suo ruolo di città all’avanguardia nella gestione sostenibile e innovativa del turismo.
Grazie a un Patrimonio UNESCO senza eguali, una natura straordinaria, vivaci eventi culturali e una vita moderna, Dubrovnik sta tracciando la strada verso un turismo che sia al contempo rispettoso dell’ambiente, sicuro per la comunità locale e in grado di offrire esperienze autentiche ai visitatori.
Pratiche di gestione del turismo intelligente
L’approccio di Dubrovnik al turismo intelligente si basa su un uso innovativo della tecnologia e su una pianificazione attenta per ridurre l’impatto del sovraffollamento. Il progetto “Rispetta la Città” rappresenta un pilastro della strategia, con la collaborazione di partner locali per sviluppare soluzioni pratiche e sostenibili che tutelino il centro storico e migliorino l’esperienza di chi lo visita. Strumenti come il Dubrovnik Pass e i sistemi di monitoraggio dei flussi turistici permettono di gestire la folla, regolando il numero di escursioni giornaliere e garantendo una distribuzione equilibrata dei turisti.
In particolare, Dubrovnik affronta la sfida del turismo da crociera con misure concrete: il numero di visitatori giornalieri è limitato a 4.500 oppure a due navi alla volta, per evitare l’eccessivo afflusso di turisti che potrebbe danneggiare il patrimonio storico e la qualità della vita cittadina. Un approccio che, oltre a tutelare il centro storico, genera risorse preziose per finanziare la vita culturale e il restauro dei monumenti.
Alla base vi è un forte coinvolgimento della comunità locale e il rispetto degli standard internazionali. Tutte le decisioni riguardanti la tutela del patrimonio, lo sviluppo sostenibile, la gestione del traffico turistico e la riduzione del rischio sono prese in collaborazione con cittadini, ricercatori e istituzioni locali.
Fondamentale è anche la ricerca sulla capacità di carico, condotta con l’Università di Dubrovnik, che analizza la pressione infrastrutturale, la sostenibilità del turismo e i modelli di visita, per permettere di pianificare interventi mirati e duraturi.
Sostenibilità urbana e azione per il clima
Dubrovnik sta investendo in maniera significativa in spazi verdi e nella resilienza climatica. La ristrutturazione di parchi pubblici, la riqualificazione dei bordi stradali e la piantumazione di 150 alberi secolari sono solo alcune delle iniziative volte a mitigare l’effetto isola di calore urbana e a preservare il paesaggio storico della città.
Anche l’isola di Lacroma rappresenta un esempio di gestione ambientale attenta: con il 90% della superficie coperta da vegetazione forestale, la manutenzione regolare contribuisce a proteggere la biodiversità, migliorare la qualità dell’aria e favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Un’altra dimensione della sostenibilità riguarda la riduzione dei rifiuti di plastica. Dubrovnik è il primo membro croato dell’iniziativa Plastic Smart Cities, impegnata a ridurre l’uso e le perdite di plastica entro il 2030: la città ha introdotto divieti di plastica monouso negli eventi sponsorizzati dalle istituzioni pubbliche e in altri contesti ufficiali, un chiaro impegno verso un futuro a basse emissioni e meno inquinamento.
Mobilità, energia e infrastrutture sostenibili
Il percorso di Dubrovnik verso la sostenibilità si riflette anche nei trasporti, nelle infrastrutture idriche e nell’adozione di fonti di energia rinnovabile: infatti, ha introdotto 68 nuovi autobus, di cui 14 elettrici, con un sistema che consente alla maggior parte degli utenti di viaggiare gratis, incentivando il trasporto pubblico rispetto al traffico privato.
I progetti idrici mirano a migliorare la qualità dell’acqua, aumentare la copertura dei servizi e proteggere la città dalle inondazioni, mentre interventi come l’installazione di pannelli solari e pompe di calore ad acqua di mare nei siti storici riducono le emissioni e generano risparmio economico.