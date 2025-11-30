Dubrovnik è stata premiata come Pioniere Verde 2026 per il turismo sostenibile e intelligente: tutte le azioni che sta mettendo in campo

Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

iStock Veduta panoramica del centro storico di Dubrovnik

Dubrovnik, la perla dell’Adriatico croato, ha ottenuto il riconoscimento di Pioniere Verde Europeo del Turismo Intelligente 2026, a conferma del suo ruolo di città all’avanguardia nella gestione sostenibile e innovativa del turismo.

Grazie a un Patrimonio UNESCO senza eguali, una natura straordinaria, vivaci eventi culturali e una vita moderna, Dubrovnik sta tracciando la strada verso un turismo che sia al contempo rispettoso dell’ambiente, sicuro per la comunità locale e in grado di offrire esperienze autentiche ai visitatori.

Pratiche di gestione del turismo intelligente

L’approccio di Dubrovnik al turismo intelligente si basa su un uso innovativo della tecnologia e su una pianificazione attenta per ridurre l’impatto del sovraffollamento. Il progetto “Rispetta la Città” rappresenta un pilastro della strategia, con la collaborazione di partner locali per sviluppare soluzioni pratiche e sostenibili che tutelino il centro storico e migliorino l’esperienza di chi lo visita. Strumenti come il Dubrovnik Pass e i sistemi di monitoraggio dei flussi turistici permettono di gestire la folla, regolando il numero di escursioni giornaliere e garantendo una distribuzione equilibrata dei turisti.

In particolare, Dubrovnik affronta la sfida del turismo da crociera con misure concrete: il numero di visitatori giornalieri è limitato a 4.500 oppure a due navi alla volta, per evitare l’eccessivo afflusso di turisti che potrebbe danneggiare il patrimonio storico e la qualità della vita cittadina. Un approccio che, oltre a tutelare il centro storico, genera risorse preziose per finanziare la vita culturale e il restauro dei monumenti.

Alla base vi è un forte coinvolgimento della comunità locale e il rispetto degli standard internazionali. Tutte le decisioni riguardanti la tutela del patrimonio, lo sviluppo sostenibile, la gestione del traffico turistico e la riduzione del rischio sono prese in collaborazione con cittadini, ricercatori e istituzioni locali.

Fondamentale è anche la ricerca sulla capacità di carico, condotta con l’Università di Dubrovnik, che analizza la pressione infrastrutturale, la sostenibilità del turismo e i modelli di visita, per permettere di pianificare interventi mirati e duraturi.

Sostenibilità urbana e azione per il clima

Dubrovnik sta investendo in maniera significativa in spazi verdi e nella resilienza climatica. La ristrutturazione di parchi pubblici, la riqualificazione dei bordi stradali e la piantumazione di 150 alberi secolari sono solo alcune delle iniziative volte a mitigare l’effetto isola di calore urbana e a preservare il paesaggio storico della città.

Anche l’isola di Lacroma rappresenta un esempio di gestione ambientale attenta: con il 90% della superficie coperta da vegetazione forestale, la manutenzione regolare contribuisce a proteggere la biodiversità, migliorare la qualità dell’aria e favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Un’altra dimensione della sostenibilità riguarda la riduzione dei rifiuti di plastica. Dubrovnik è il primo membro croato dell’iniziativa Plastic Smart Cities, impegnata a ridurre l’uso e le perdite di plastica entro il 2030: la città ha introdotto divieti di plastica monouso negli eventi sponsorizzati dalle istituzioni pubbliche e in altri contesti ufficiali, un chiaro impegno verso un futuro a basse emissioni e meno inquinamento.

Mobilità, energia e infrastrutture sostenibili

Il percorso di Dubrovnik verso la sostenibilità si riflette anche nei trasporti, nelle infrastrutture idriche e nell’adozione di fonti di energia rinnovabile: infatti, ha introdotto 68 nuovi autobus, di cui 14 elettrici, con un sistema che consente alla maggior parte degli utenti di viaggiare gratis, incentivando il trasporto pubblico rispetto al traffico privato.

I progetti idrici mirano a migliorare la qualità dell’acqua, aumentare la copertura dei servizi e proteggere la città dalle inondazioni, mentre interventi come l’installazione di pannelli solari e pompe di calore ad acqua di mare nei siti storici riducono le emissioni e generano risparmio economico.