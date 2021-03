I luoghi più belli (e low cost) per le nozze

editato in: da

Da un anno molte coppie stanno rimandando il loro matrimonio in attesa di tempi migliori. C’è chi ha cancellato decine di prenotazioni (tutte concatenate), restituito abiti da favola (chissà se dopo 12 mesi di smart working le sposine ci sarebbero entrate ancora?), strappato partecipazioni e chiuso liste nozze. Per un po’ va bene, ma non si può attendere per sempre.

Ecco allora che abbiamo trovato la più bella soluzione per risolvere il problema del matrimonio, senza rinunciare al massimo. Location meravigliose, chiese antiche, palazzi storici, ristoranti ottimi, alberghi e, soprattutto, tutti gli invitati che si desiderano.

A venire in aiuto alle coppie (che, se passa ancora del tempo, rischiano di scoppiare) in procinto di unirsi in matrimonio è l’ospitalità religiosa, di cui vi abbiamo già parlato proponendovi idee per le vacanze low cost in famiglia.

L’ospitalità religiosa gestisce tantissime strutture in tutta Italia, tra cui una settantina organizzate per poter ospitare un matrimonio. Nello stesso ambiente si può infatti avere la chiesa, il ristorante, lo spazio per il parcheggio delle auto degli ospiti, un’area verde dove fare aperitivi e fer giocare i bambini e persino l’ospitalità per la notte, nel caso servisse per gli sposi o i parenti venuti da lontano.

Ci sono proposte per tutte le tasche. L’idea è talmente bella e originale – e perfetta, in epoca di pandemia – da aver già suscitato l’interesse dei wedding planner. Si può scegliere una location su una splendida spiaggia della Sardegna, come la Casa per ferie Stella Maris di Castelsardo, in provincia di Sassari, o un antico monastero come il Santuario di Soviore a Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia.

Si può scegliere tra tante località di montagna, come la Casa alpina a Vermiglio, in provincia di Trento, o ancora sulle colline toscane, come la Fattoria Nerbona di Colle Val d’Elsa o l’Agriturismo Monastero Sant’Aanna in Camprena nella pittoresca Pienza, entrambi in provincia di Siena, o ancora circondati dalle Ville Venete, come Villa San Fermo a Lonigo (Vicenza).

E persino in qualche angolo molto suggestivo delle nostre città, come per esempio l’Hotel Antico Palazzo Rospigliosi a Roma, un palazzo storico con uno splendido giardino privato interno. C’è solo l’imbarazzo della scelta e si possono scovare tantissime chicche.