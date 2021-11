Le luci di Natale si accendono a Londra ed è magia

Se è vero che alcune città hanno una certa fama per i celebri mercatini che incantano il mondo e che attirano viaggiatori da ogni dove, è vero anche che l’arrivo del Natale si trasforma in una festa a cielo aperto anche – e soprattutto – nelle capitali europee che, in questo periodo, diventano magiche e suggestive.

E questo è sicuramente il caso di Londra che, per l’occasione, si trasforma in una fiaba open air da vivere in solitudine, in coppia o con tutta la famiglia. Un cartolina da incorniciare con lo sguardo e da conservare nel cuore.

La capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito celebra l’inizio del periodo dell’Avvento con una serie di illuminazioni stratosferiche che accendono d’incanto tutta la città. Le luci illuminano gli edifici storici, i palazzi, i quartieri e ogni angolo di Londra rendendola la protagonista di uno spettacolo visivo senza eguali.

Quello che era già uno show sbalorditivo in passato, però, quest’anno è reso ancora più straordinario dalla scelta di accendere le celebri luci natalizie, che addobbano le venti strade più famose della città, in contemporanea. Tra queste troviamo i centri nevralgici dello shopping e della movida come Oxford Street, Regent Street, Carnaby Street e il Covent Garden Market.

La magia ha inizio già nel mese di novembre e riscalderà il cuore e gli animi di cittadini e viaggiatori da qui, fino alla fine delle festività natalizie. Le luci installate saranno meravigliose, come ogni anno, con un tema portante che si paleserà in Carnaby street con 6000 farfalle luminose. Un simbolo di rinascita, speranza e cambiamento dedicato ai londinesi e alle persone di tutto il mondo.

A Covent Garden, invece, conosciuta e frequentata soprattutto per teatri e intrattenimento, le 115 mila luci che illumineranno la zona faranno da cornice al grande albero di Natale che avrà un altezza di 20 metri e che illuminerà il cielo della città.

La magia si accende anche al Syon Park dando vita a uno spettacolo unico e suggestivo che prende il nome di Woodland Enchanted. Un vero e proprio bosco incantato all’interno del quale grandi e bambini potranno perdersi e immergersi.

Regent Street, invece, quest’anno avrà il compito di illuminare le sere dei cittadini e viaggiatori. Le luci che saranno installate lungo la strada, fino a Oxford Circus, infatti, resteranno accese ogni giorno fino a mezzanotte.

Anche le aree periferiche di Londra non saranno esenti dalla magia del Natale. A novembre, infatti, l’area periferica di Belgravia e la zona residenziale di Merylebone, diventeranno le protagoniste di una festa a suon di luci e colori. Ovviamente non mancheranno concerti in strada, eventi e negozi abbigliati per l’occasione per permettere a tutti di immergersi nella magia del Natale.