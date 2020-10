Vuoi trasferirti a Lipari? Metti a disposizione la tua passione per gli animali e per la natura

editato in: da

Esiste un’isola che da sempre è destinazione prediletta degli amanti del vivere slow. Tutto merito di quelle spiagge bianche sotto le cave di pomice, di quel patrimonio storico e culturale da scoprire tra le passeggiate all’acropoli e il museo archeologico.

Non mancano poi gli incredibili sentieri di trekking che consentono a chiunque di raggiungere i punti panoramici dell’isola per catturare, con gli occhi, gli scorci più belli. Tutto questo è Lipari, l’antica Melingunis, che con i suoi sinuosi paesaggi e quel ritmo slow che la contraddistingue è oggi meta tanto ambita quanto raggiunta dai viaggiatori.

E se vi dicessimo che la possibilità di trasferirvi a Lipari a costo zero è oggi più concreta che mai? Tutto ciò che dovete fare è mettere a disposizione la vostra passione per gli animali e per la natura.

A creare questa incredibile opportunità è Luis Mazza, un giovane agricoltore di Lipari che, attraverso i suoi social network, ha fatto sapere che è disposto a cedere gratuitamente una porzione della sua abitazione purché, chi scelga di andare a vivere sull’isola siciliana, sia disposto ad aiutarlo con la sua azienda agricola.

Quello che viene chiesto, dal giovane isolano in cambio di ospitalità, è un supporto nel lavoro sui campi e nella gestione degli animali. La stanza vista mare, il buon cibo e la natura, sono assicurati e su questo non ci sono dubbi visto che stiamo parlando di una delle isole più belle delle Eolie.

Attraverso l’annuncio originale, pubblicato su Facebook, possiamo entrare nel dettaglio della richiesta di Luis:

Offro una stanza con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, Al numero zero, Lipari, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli (poche ore al giorno), nella gestione degli animali (asini, galline, gatti e una cana) e piccoli lavori di manutenzione ordinaria (tipo portare legna o saper cosa fare se col ponente vola il pollaio).

L’agricoltore di Lipari, quindi, offre quattro mesi di vitto e alloggio gratuiti all’interno della sua abitazione in cambio di aiuto per la gestione della sua azienda agricola. L’annuncio, che sembra creato appositamente per lavoratori in smart working o in south working, si rivolge a tutti senza alcuna differenza di età, sesso o religione, come specifica Luis Mazza.

Siete tentati? Fate in fretta però, l’annuncio ha già raccolto migliaia di like e candidature.