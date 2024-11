A breve, in Italia, potrebbe nascere un nuovo aeroporto

Connessioni , turismo , economia : la presenza di un aeroporto è in grado di apportare numerosi benefici a un territorio. Si tratta di un’occasione di crescita e sviluppo che potrebbe diventare concreta per Messina , da anni alle prese con un sogno che oggi ha finalmente un nome: Aeroporto del Mediterraneo . Il progetto, finanziato da privati, ha come obiettivo quello di dotare la Piana di Milazzo, nella Valle del Mela, di un’infrastruttura all’avanguardia dalla natura intercontinentale.

Non è la prima volta che si parla di un possibile aeroporto messinese ma, questa volta, la situazione sembra essere differente soprattutto considerando il legame stretto tra questo progetto e quello relativo al tanto discusso ponte di Messina.

Il nuovo Aeroporto del Mediterraneo: il progetto

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Messina in relazione al ponte, un progetto ampiamente discusso, lodato da una parte e criticato dall'altra. Questo nuovo progetto, invece, sembrerebbe rendere felici un po' tutti: stiamo parlando del tanto desiderato aeroporto nella Piana di Milazzo. A finanziarlo con una somma pari a 500 milioni di euro sarebbe la Sciara Holding Ltd, una società con sede a Londra rappresentata dal CEO Fabio Bertolotti, il quale ha incaricato della redazione dei vari elaborati la Sistemi srl-Società d’Ingegneria di Lino Maio.

Per ora resta ancora un'idea che verrà discussa nelle prossime settimane durante la Commissione Ponte: in questa occasione si parlerà di fattori importanti come la scelta strategica del sito in cui realizzare l'aeroporto, le caratteristiche tecniche e le opportunità di sviluppo per l'intera zona. Si tratterebbe di un'opportunità molto importante per il territorio, ricco di beni culturali e storici tutti da scoprire.

Un'opportunità per il turismo messinese

Il nuovo Aeroporto del Mediterraneo rappresenterebbe un'opportunità unica, soprattutto dal punto di vista turistico, per il territorio di Messina. Se il progetto procede come da ipotesi, l'aeroporto verrà costruito nella Piana di Milazzo, a meno di 40 minuti da Messina. I visitatori che atterrano qui possono quindi raggiungere la città, ipoteticamente, con soluzioni di trasporto pubblico per visitare non solo la città, porta d'accesso alla Sicilia per chi arriva dal mare, ma anche i suoi dintorni.

Da Capo d'Orlando, borgo di pescatori e tappa imperdibile per chi non vuole perdersi tramonti mozzafiato, a Santo Stefano di Camastra, borgo celebre per la produzione di ceramiche tradizionali. La stessa città di Milazzo offre diverse attrattive e paesaggi splendidi: si tratta di una zona dalle origini antichissime che conserva alcuni monumenti molto interessanti da visitare come il castello, facilmente raggiungibile a piedi dal centro città.

Sempre a Milazzo troverete spiagge meravigliose come la Riviera di Ponente, Baia del Tono e, soprattutto, la Piscina di Venere. Come lascia intendere il nome, si tratta di una piscina naturale circondata dagli scogli e raggiungibile solo a piedi, motivo per cui rimane intatto il suo fascino selvaggio e incontaminato. Atterrando all'Aeroporto del Mediterraneo, inoltre, sarà più facile e veloce raggiungere le Eolie in quanto dal porto di Milazzo partono i principali collegamenti che vi permetteranno di approdare sull'arcipelago. L'aliscafo, infatti, impiega solo un'ora per raggiungere Lipari e Vulcano.