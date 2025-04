Fonte: iStock@e55evu La maestosa Villa Palagonia

A Bagheria, in provincia di Palermo, si erge nei cieli Villa Palagonia, un edificio cintato settecentesco che, oltre a essere maestoso e bellissimo, nasconde anche tantissimi segreti e misteri. A popolarla, infatti, sono numerose statue bizzarre, opere che raffigurano mostri che vanno a impreziosire quello che è ritenuto un capolavoro del barocco siciliano, e anche un’attrazione imperdibile per chi visita questa zona affascinante del nostro Paese.

Dove si trova Villa Palagonia

Come accennato, la straordinaria Villa Palagonia sorge a Bagheria, suggestiva realtà della Sicilia. Più precisamente si trova in Piazza Garibaldi ed è lì dall’ormai lontanissimo 1715 ad ammaliare chiunque vi passa davanti. Edificata per volere di Francesco Ferdinando Gravina Alliata, principe di Palagonia, è divenuta quello che è oggi per mano di Ferdinando Francesco II, che scelse di aggiungervi stravaganti decorazioni che le valsero persino il soprannome di “Villa dei Mostri“.

Parliamo quindi di un luogo sorprendente, che si caratterizza per una peculiare aura misteriosa e decadente che l’ha resa oggetto di leggende e racconti (che ora scopriremo insieme nelle prossime righe).

Le cose strane al suo interno

Chiunque decida di visitare la misteriosa Villa Palagonia non può che rimanere incantato dalle sue stranezze e dal distintivo carattere eccentrico, caratteristiche che la rendono unica nel panorama del barocco siciliano. Si presenta quindi come un vero e proprio enigma architettonico e artistico al quale, per alcuni aspetti, è quasi impossibile trovare risposte.

Le statue “mostruose”

Le statue “mostruose” della villa sono tantissime, opere grottesche che popolano il giardino e il muro di cinta. Sono principalmente creature deformi, animali fantastici, uomini con teste sproporzionate, gobbi, nani ed esseri ibridi. Molte di loro sembrano, apparentemente, non avere alcuna logica, ma non mancano di certo studi che sostengono che, in fondo in fondo, siano lì a simboleggiare una vera e propria critica sociale: si ipotizza che Ferdinando Francesco II di Palagonia volesse prendere in giro l’aristocrazia siciliana, trasformandola in una sorta di corte di deformità.

Ci sono anche altri esperti che ritengono che queste sculture abbiano invece un significato esoterico, richiamando antichi simboli alchemici.

Salone degli Specchi

Dal fascino irresistibile è il Salone degli Specchi, ovvero una stanza piena di specchi deformanti che creano giochi di riflessi e illusioni ottiche. Si sostiene che alla base di questa scelta ci sia stata la volontà di distorcere le proporzioni di chi vi si riflette, proprio per disorientare e dare, contemporaneamente, un senso di confusione e inquietudine.

È molto facile, infatti, ritrovarsi all’interno di tale salone e percepire un effetto di labirinto visivo, vivendo la sensazione che la stanza sia più grande e confusa. Un’idea, quella degli specchi ingannevoli, che è stata poi ripresa in film e romanzi gotici e surrealisti.

Fonte: iStock@Rimbalzino

Affreschi misteriosi

Non mancano di certo gli affreschi dal significato enigmatico, molti dei quali raffigurano scene non facili da immaginare in quella che, in passato, era una dimora nobiliare. Anche in questo caso ci sono creature fantastiche e ibride, volti enigmatici dalle espressioni ambigue (pare quasi che osservino il visitatore), simboli misteriosi e molto altro ancora.

Gli arredi

Persino gli arredi di Villa Palagonia hanno le loro stranezze perché, pur trattandosi di una dimora dalle atmosfere grottesche, si distinguono per la loro qualità, in quanto sono incredibilmente lussuosi. La villa è infatti piena di marmi policromi, soffitti decorati in oro con dettagli finemente scolpiti e mobili con intarsi pregiati.

Stanze con angoli insoliti

Sì, avete letto bene: Villa Palagonia si compone di angoli insoliti, tra cui soffitti inclinati o asimmetrici, porte di altezze diverse e corridoi che sembrano finire nel nulla ma che invece conducono ad altre stanze nascoste. La sensazione che si pùò percepire, quindi, è proprio che l’obiettivo di chi ha costruito questa residenza fosse renderla una sorta di labirinto mentale.

Leggende e curiosità

Ad aleggiare intorno alla bellezza mistica di Villa Palagonia ci sono numerose leggende e curiosità. Innanzitutto, si narra che Ferdinando Francesco II di Palagonia, creatore delle stranezze della villa, fosse convinto che circondandosi di mostri e di deformità sarebbe stato protetto dagli spiriti maligni e dal malocchio.

Nel folklore siciliano, inoltre, Villa Palagonia è spesso chiamata “Il Palazzo del Diavolo“. Il motivo? In passato erano tutti convinti che solo una mente diabolica potesse concepire un luogo così bizzarro e unico nel suo genere. A tal proposito c’è anche una leggenda locale, che narra che il principe avrebbe stretto un patto proprio con Lucifero “in persona” per costruire la villa più strana del mondo, il quale in cambio gli chiese di sacrificare la sua sanità mentale.

Fonte: iStock@Rimbalzino

A parlare di questo posto pazzesco fu anche Wolfgang von Goethe nel 1787, che lo descrisse con le seguenti parole: “Mai vidi riunita tanta assurdità in un solo luogo. È l’opera di un pazzo.” Una descrizione che, inevitabilmente, contribuì a rendere Villa Palagonia celebre in tutta Europa come un posto di follia e fitto mistero.

Infine, pare proprio che anche Villa Palagonia abbia il suo fantasma. Secondo alcuni è lo spirito dello stesso principe Ferdinando, ancora legato alla sua villa, mentre per altri è quello di un servo che fu condannato a vagare tra queste stanze fuori dal comune.

Orari e prezzi

Questa affascinante villa della Sicilia è aperta al pubblico tutti i giorni (compresi i festivi) dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Il biglietto intero costa 6 euro, ma è anche disponibile un ridotto a soli 3 euro (per i bambini dai 5 ai 10 anni). Nei weekend è anche possibile scoprirla con l’ausilio di visite guidate (costo 9 euro, ridotto 6), ma va specificato, tuttavia, che gli orari di apertura possono subire variazioni in base alla stagione.