PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Tra le vie di Trivento

Gran parte del Molise è ancora custode di un ritmo antico, fatto di campane che segnano le ore, portali consumati dal tempo, legna accesa nelle sere fredde e pietra chiara che riflette la luce delle stagioni. E in provincia di Campobasso, su un colle che domina la Valle del Trigno, c’è un borgo che più di altri assorbe la straordinaria personalità di questa regione. Si chiama Trivento, un nome che richiama l’esposizione ai venti che accarezzano il crinale durante tutto l’anno, trasformando il paese in una terrazza naturale in cui le pietre sembrano persino cantare.

Circa 4.000 abitanti custodiscono un luogo che porta sulle spalle oltre 2.500 anni di storia. Prima i Sanniti, poi Roma con il municipium di Terventum, quindi Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, famiglie feudali, vescovi e condottieri. Trivento è una di quelle località che ha visto passare di tutto e ogni transito si legge ancora nei muri. Blocchi lapidei romani compaiono tra abitazioni medievali, archi in pietra sostengono vicoli stretti, mentre stemmi consumati osservano piazzette silenziose.

Poi arriva il dettaglio più emozionante: tra case antiche, portoni in legno massiccio e scalinate secolari, spuntano fili colorati, intrecci, decorazioni tessili e opere realizzate a uncinetto che hanno trasformato questo centro molisano in una sorta di Capitale mondiale della street art all’uncinetto, fama costruita grazie allo Yarn Bombing Day e a installazioni che hanno attirato creativi da varie parti del pianeta.

Cosa vedere a Trivento

Il borgo molisano di Trivento si sviluppa in altezza, quasi a ventaglio, seguendo il profilo del colle. Ciò significa che lo sguardo cambia in continuazione, perché una curva regala una vallata, una scalinata porta verso un campanile, mentre un vicolo lascia intravedere un portale del ‘500.

La scalinata di San Nicola, 365 gradini tra pietra e cielo

Pochi accessi al centro storico possiedono la forza scenografica della scalinata di San Nicola con le sue 3 corsie in pietra, una centrale ampia e 2 laterali più raccolte. Uno scalone di ben 365 gradini (uno per ogni giorno dell’anno) che accompagna verso il cuore antico del paese.

La cifra ha trasformato questa salita in simbolo identitario, quasi un calendario scolpito nella roccia. Durante particolari eventi, soprattutto nel periodo natalizio o nelle giornate dedicate allo yarn bombing, questa lunga sequenza si veste di tessuti colorati e installazioni sorprendenti.

La chiesa di San Nicola

In cima alla scalinata compare la chiesa cinquecentesca di San Nicola, sobria all’esterno, elegante nella proporzione delle forme. La facciata dialoga perfettamente con il contesto in pietra del borgo. Molto interessante è il piccolo sagrato in quanto regala uno dei punti fotografici più suggestivi dell’intero nucleo antico, soprattutto nelle ore del tramonto.

La Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore

Cuore religioso e simbolico della città, la Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore appartiene al gruppo degli edifici sacri più antichi del Molise. Le origini affondano nell’età paleocristiana, secondo alcune tradizioni su un luogo già dedicato alla dea Diana. L’interno conserva una forte impronta barocca legata alla scuola napoletana, evidente soprattutto nello splendido altare maggiore.

Cripta di San Casto

Una piccola apertura nel pavimento introduce nel luogo più antico e suggestivo di Trivento: la Cripta di San Casto. Databile intorno al XII secolo, si sviluppa in 7 navatelle sostenute da colonne e pilastri con capitelli scolpiti in maniera differente.

Tra statue lignee del XIV e XV secolo, lapidi, affreschi, rilievi medievali e una lunetta modellata con la Trinità, questa parte sotterranea restituisce una forza rara.

Il Palazzo Vescovile e il salone dei prelati

Trivento fu sede diocesana di enorme rilievo, e il Palazzo Vescovile lo ricorda con ambienti ricchi di memoria. Particolarmente affascinante è il Salone dei Vescovi, culla di ritratti di prelati databili tra XIII e XVIII secolo. Una cappella settecentesca completa la visita.

Largo Porta Maggiore e il balcone panoramico

Tra i punti più scenografici del paese, il balcone panoramico di Largo Porta Maggiore mette a disposizione una vista che corre verso l’Abruzzo, segue il Trigno, intercetta rilievi appenninici e, nelle giornate più terse, raggiunge la linea dell’Adriatico.

Durante l’inverno quest’area accoglie uno degli allestimenti tessili più celebri del borgo, compreso il grande albero realizzato interamente a uncinetto.

Le morge di Pietrafenda, Pietra Lumanna e Pietra Martino

Fuori dal nucleo urbano, il paesaggio cambia ancora perché si impreziosisce di enormi formazioni rocciose che si alzano tra campi, sentieri e colline.

Sono le morge, massi tipici del Molise interno, che rappresentano uno degli elementi naturalistici più caratteristici del territorio triventino. Pietrafenda, in particolare, mostra grandi blocchi rocciosi e aperture naturali che alimentano racconti popolari e antiche leggende.

Cosa fare a Trivento

Il vero carattere del borgo emerge attraverso piccoli gesti, incontri, sapori, salite, soste e feste. Ecco le esperienze da non perdere:

Assaggiare le ceppelliate : biscotti di pasta frolla e strutto, ripieni di ciliegie nere o conserve tradizionali.

: biscotti di pasta frolla e strutto, ripieni di ciliegie nere o conserve tradizionali. Partecipare alla festa del 28 luglio: i santi patroni Nazario, Celso e Vittore attraversano le strade tra busti argentei, preghiere, campane e una partecipazione popolare fortissima.

i santi patroni Nazario, Celso e Vittore attraversano le strade tra busti argentei, preghiere, campane e una partecipazione popolare fortissima. Scoprire lo Yarn Bombing Day : evento in grado di trasformare vicoli, panchine, alberi e facciate in una galleria tessile a cielo aperto.

: evento in grado di trasformare vicoli, panchine, alberi e facciate in una galleria tessile a cielo aperto. Provare la zuppa di farro e le sagne ‘nche le currudure : due piatti profondamente legati alla cucina molisana più autentica.

: due piatti profondamente legati alla cucina molisana più autentica. Raggiungere i belvedere nelle prime ore del mattino : nebbia bassa nella valle, aria fresca e luce radente. Uno spettacolo che cambia volto a seconda della stagione.

: nebbia bassa nella valle, aria fresca e luce radente. Uno spettacolo che cambia volto a seconda della stagione. Visitare il Museo Diocesano di Arte Sacra: ricco di paramenti liturgici, reliquiari, sculture e oggetti provenienti da secoli di vita religiosa del territorio.

Dove si trova e come arrivare

Trivento si trova nel Molise centro-settentrionale, in provincia di Campobasso, lungo il bacino del fiume Trigno, a circa 40 chilometri dal capoluogo regionale. In auto, il percorso più comodo parte da Campobasso oppure da Termoli, seguendo la viabilità interna verso l’area montana.

Chi arriva dall’Abruzzo può raggiungere il paese attraverso la Valle del Trigno, strada panoramica che regala scorci continui su colline, boschi e piccoli centri appenninici. A disposizione ci sono anche collegamenti autobus che uniscono Trivento a Campobasso, Termoli e ai principali comuni dell’area.

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Poi resta soltanto una scelta: rimanere qualche ora, oppure concedere a questo paese il tempo che merita. Trivento, del resto, si conquista gradino dopo gradino.