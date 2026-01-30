Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Eventi di San Valentino in Veneto nel borgo di Valeggio sul Mincio

La regione Veneto custodisce una delle città più romantiche d’Italia e non può che essere una delle mete perfette per festeggiare San Valentino. Tra città iconiche, laghi che riflettono il cielo d’inverno e piccoli centri che sembrano fatti apposta per perdersi, il Veneto offre mille modi diversi di vivere l’amore.

Verona in love

Verona non ha bisogno di presentazioni, e forse è proprio questo il suo punto di forza. Nella città l’amore non viene annunciato ma lo si vive camminando lungo l’Adige quando l’aria è fredda ma limpida, succede entrando in una piazza che conosci già ma che ogni volta sembra diversa.

Verona in Love 2026 torna dal 14 al 16 febbraio e invade il centro storico con un’atmosfera che mescola romanticismo, cultura e vita di strada. Non un singolo evento, ma una festa diffusa che accompagna chi arriva a spasso tra piazze, logge e vie pedonali.

Tutto parte da Piazza dei Signori, fulcro delle iniziative principali, mentre la Loggia di Fra’ Giocondo ospita spettacoli, incontri, dialoghi e momenti di intrattenimento. Poco più in là, tra la Loggia Antica e le strade del centro, cambia volto: addobbi a tema, installazioni luminose e dettagli pensati per sorprendere senza essere invadenti. Le passeggiate diventano parte dell’esperienza, soprattutto lungo l’asse che collega l’Arena, la Casa di Giulietta e gli angoli più intimi della città antica.

iStock

Gli eventi di Lago di Garda in Love

Sul Lago di Garda, San Valentino si dilata. Non è una sera sola, ma un racconto che dura giorni. Lago di Garda in Love torna anche nel 2026 con un calendario diffuso, fatto di piccoli gesti e grandi scenari. Il filo conduttore è il Lungolago d’Amore: passeggiate che uniscono paesi diversi, cuori rossi che spuntano tra piazze e porticcioli, inviti a fermarsi e a condividere. Gli appuntamenti sono attesi dal 13 al 15 febbraio.

Ci sono i Selfie in Love, con installazioni a forma di cuore disseminate tra Sirmione, Lazise, Garda, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio e altri centri. Non semplici foto ricordo, ma tappe di un percorso che attraversa il territorio e lo racconta in modo leggero.

iStock

Non perdetevi la Passeggiata dell’Amore lungo il bordo del lago e i boschi dell’entroterra. Spiccano cammini facili, perfetti per tutti, come quello dell’Amore di Ferrara di Monte Baldo.

Garda ospita la Vela del Cuore, una tensostruttura vista lago che diventa punto di ritrovo tra musica dal vivo e animazione. A Malcesine, invece, l’amore sale in quota: un bacio a quasi 1800 metri, grazie alla funivia che porta sul Monte Baldo, con il lago sotto e il silenzio sopra. A Torri del Benaco il simbolo è chiaro e diretto: un grande cuore rosso in piazza, mentre dal Castello Scaligero si guarda tutto dall’alto, con una prospettiva che cambia le cose.

Valeggio sul Mincio gioca la carta dell’accoglienza diffusa, tra vetrine a tema e ristoranti che sorprendono con piccoli dettagli. E poi, al calare della sera, i paesi si accendono: municipi, castelli e porte storiche si vestono di rosso, da Lazise a Soave. Nei giorni centrali del weekend arrivano anche i Mercatini in Love, tra Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda e Montagnana: artigianato, prodotti locali, idee da portare a casa. Tutto senza eccessi, ma con cura.