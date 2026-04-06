Da una delle strade più belle (e mozzafiato) del mondo fino ai castelli, dai borghi che si riflettono sullo specchio d’acqua fino alle antiche rovine romane, ecco i luoghi che sono stati scelti come location di film celebri italiani e internazionali .

Il lago più grande d’Italia non è solo una meta da sogno per le vacanze o per una gita fuori porta, ma è anche un set cinematografico a cielo aperto che sorprende ad ogni passo: il Lago di Garda , diviso tra Lombardia, Veneto e Trentino, è diventato infatti protagonista di storie memorabili sul grande schermo fin dagli Anni ’60.

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Gardone Riviera

A metà strada tra Salò e Toscolano Maderno, lungo la costa occidentale del Garda (in provincia di Brescia), sorge il grazioso borgo di Gardone Riviera, famoso per il suo Vittoriale degli Italiani, ovvero la casa-museo di Gabriele D'Annunzio che merita una visita almeno una volta nella vita.

Proprio questo luogo sorprendente, è stato più volte trasformato in set cinematografico e spiegarne il motivo è semplice: qui si trova la Regia Nave Puglia, letteralmente incastonata nella collina con vista panoramica sul lago, ma non solo. L'intero parco, poi, è un caleidoscopio di luoghi affascinanti, dal Mausoleo di D'Annunzio al MAS, dalla Prioria con le eclettiche stanze della casa in cui visse il Vate e fino all'anfiteatro in cui si svolge ogni estate il Festival Tener-A-Mente (con tantissimi big della musica nazionali e internazionali), che regala una vista pazzesca sul lago accompagnato dal riflesso della Luna.

Un film famoso girato quasi interamente all'interno del Vittoriale è Il cattivo poeta (2020), scritto e diretto da Gianluca Jodice e interpretato da Sergio Castellitto. Nelle sequenze vediamo gli interni della casa, i giardini monumentali, le piazzette interne e gli scorci panoramici sul lago, oltre alla nave. In questa pellicola il Vittoriale è il cuore narrativo del film, rappresenta l’isolamento e la decadenza del poeta.

La stessa location appare anche in una sequenza di Ti amo in tutte le lingue del mondo (2005), diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. La Nave Puglia è la meta della gita scolastica dove si reca la classe di Gilberto Rovai (Pieraccioni).

Tremosine sul Garda

Alcune delle scene più adrenaliniche e spettacolari del cinema internazionale sono state girate lungo la strada più bella del mondo: la Strada della Forra (SP 38) di Tremosine sul Garda, uno dei Borghi più Belli d'Italia sulla sponda bresciana del lago.

Una via stretta e panoramica con tornanti che si inerpicano tra le rocce della montagna a picco sul Lago di Garda, attraverso grotte e viste mozzafiato sul blu del lago. Si può raggiungere salendo dalla strada statale Gardesana o dal borgo Pieve (è importante informarsi sulla viabilità, poiché spesso viene istituito il senso unico).

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Molti l'avranno visto: alcune riprese di 007 - Quantum of Solace (2008) della saga dell’agente James Bond sono state girate proprio lungo la Gardesana Occidentale (Statale 45 bis) e la Strada della Forra. Alcuni scorci del film riprendono anche il vicino borgo di Limone sul Garda, che oltre ad essere bellissimo è rinomato anche come il "paese dei centenari" grazie all'eccezionale longevità dei suoi abitanti.

Anche in The international (2009, diretto da Tom Tykwer e interpretato da Clive Owen e Naomi Watts) appare questa meraviglia. In particolare, in una delle gallerie viene ucciso White (Baladi), l'avvocato di Skarssen (Thomsen). In una ripresa aerea appaiono sullo sfondo anche le rocce a picco su Campione del Garda, l'unica delle 18 frazioni del comune sparso di Tremosine che si trova a livello del lago.

Sirmione

Sirmione, meravigliosa penisola al centro della sponda meridionale del lago (in provincia di Brescia), non ha bisogno di tante presentazioni: con il suo Castello Scaligero, il centro storico medievale con stradine acciottolate, gli scorci panoramici e le Grotte di Catullo, conquista tutti al primo sguardo.

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Sono proprio queste le location di alcuni dei film più famosi, come Letters to Juliet (2010) diretto da Gary Winick con Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave. Sirmione fa da sfondo per alcune delle scene più romantiche.

Anche Love in the Villa (2021) ha scelto questo borgo circondato da acque turchesi come set cinematografico a cielo aperto, così come il celebre film Call me by your name (2017) diretto da Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Armie Hammer: le rovine romane affacciate sul lago delle Grotte di Catullo fanno da sfondo alla scena della gita culturale con il professor Perlman. Altre scene sono state girate nella vicina Spiaggia Jamaica.

Riva del Garda

La location più a nord del lago è Riva del Garda, cittadina in provincia di Trento dove storicamente sono stati ambientati diverse pellicole italiane e straniere, dagli Anni ’70 fino ai giorni nostri.

Uno dei più celebri è il film a episodi Noi donne siamo fate così (1971) diretto da Dino Risi e con Monica Vitti protagonista. L’episodio Romantica, in particolare, è interamente girato a Riva del Garda e vede la protagonista, affranta dall’ennesimo coinvolgimento sentimentale finito male, intraprendere un viaggio sulla motonave Italia: una scena che offre una vista panoramica sulle coste del lago. Al termine del viaggio, la protagonista sbarca nuovamente a Riva del Garda per andare ad alloggiare all’Hotel Europa, in piazza Catena.

Nel 2014 questa perla gardesana è tornata a fare da sfondo ad alcune scene di La felicità è un sistema complesso (2015), diretto da Gianni Zanasi con Valerio Mastrandrea. Il protagonista viene portato a Riva del Garda direttamente in barca, approdando sul lungolago Giancarlo Maroni. In un’altra scena lo si vede andare in canoa insieme all’attore Giuseppe Battiston.

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Malcesine

Anche la Gardesana Orientale che segue le sponde del lago in provincia di Verona è stata protagonista di scene cinematografiche, come in 007 – Quantum of Solace (2008), con inseguimenti adrenalinici lungo il tratto di strada che attraversa Malcesine.