Il Lago di Garda è un set a cielo aperto: le location dei film più celebri da visitare

Dalla strada più spettacolare tra le rocce ai borghi pittoreschi riflessi sull'acqua, un viaggio tra le location di film celebri girati sul Lago di Garda

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Il Lago di Garda è un set a cielo aperto: le location dei film più celebri da visitare
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La spettacolare Strada della Forra di Tremosine

Il lago più grande d’Italia non è solo una meta da sogno per le vacanze o per una gita fuori porta, ma è anche un set cinematografico a cielo aperto che sorprende ad ogni passo: il Lago di Garda, diviso tra Lombardia, Veneto e Trentino, è diventato infatti protagonista di storie memorabili sul grande schermo fin dagli Anni ’60.

Da una delle strade più belle (e mozzafiato) del mondo fino ai castelli, dai borghi che si riflettono sullo specchio d’acqua fino alle antiche rovine romane, ecco i luoghi che sono stati scelti come location di film celebri italiani e internazionali.

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