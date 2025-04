Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

È stato tra i candidati come Borgo dei Borghi 2025 ed è anche uno dei luoghi più autentici da scoprire sul lago di Garda: stiamo parlando di Lazise. Il paesello a due passi dalla spiaggia, con una struttura medievale e un castello ha da raccontare la sua importanza nei secoli evidenziando quanto la dominazione della Serenissima abbia lasciato le sue tracce. Tra gelati artigianali, parchi dei divertimenti e spiagge ecco cosa c’è da vedere nel borgo di Lazise.

Dove si trova Lazise

In provincia di Verona, affacciato sul lago di Garda spicca il borgo di Lazise: il paese d’origine medievale con un centro storico racchiuso da mura e vicoli pittoreschi si raggiunge facilmente grazie al collegamento autostradale A4. Per poterci arrivare si suggerisce l’uscita Peschiera del Garda, percorrendo un tragitto di circa 15 o 20 minuti. Attenzione però ai fine settimana e alle giornate di punta: in questi casi le code possono aumentare. Chi si muove in treno può invece fermarsi a Peschiera del Garda, ben collegata con viaggi da Venezia, Milano e Verona per poi usare i bus per raggiungere il paesello.

Cosa vedere a Lazise

A vedere le immagini si resta incantati e non è complicato capire il motivo della candidatura di Lazise a Borgo dei Borghi 2025: l’attività è tra le più scintillanti sul lago di Garda e tra centro storico e spiagge ha davvero molto da offrire. Perfetto per una gita di un giorno o un weekend a tutto relax, custodisce monumenti suggestivi da esplorare.

Castello scaligero

Il monumento simbolo di Lazise è il castello scaligero: si tratta di una rocca medievale che domina la parte meridionale del borgo. È stato costruito nel IX secolo e nel corso degli anni ha subito diversi rifacimenti e ampliamenti. La funzione iniziale era difensiva, aveva lo scopo di schermare il centro storico dagli attacchi nemici. Oggi, è proprietà privata, ma è comunque possibile esplorare l’esterno e il giardino panoramico aperto al pubblico.

Mura e porte d’accesso

Il centro storico di Lazise mostra le sue origini medievali che sono ancora riconoscibili grazie alla cinta muraria e alle porte d’accesso; tra le più belle porta Cansignorio che si scaglia maestosa e scenografica accogliendo i visitatori.

Il porticciolo e l’antica dogana veneta

Tra i luoghi più belli da visitare a Lazise c’è il porto vecchio dove, ancora oggi, sono ormeggiate delle barche alcune delle quali portano i turisti in giornata ad esplorare le coste e gli altri borghi. Uno scenario da cartolina che ha molto da raccontare. Spostandosi leggermente si può visitare l’antica dogana veneta: un edificio forse tra i più rappresentativi che raccontano della dominazione della Serenissima. L’impronta di Venezia esce forte e chiaro da questo edificio in posizione strategica; se un tempo era il fulcro di scambi commerciali e attività, oggi è stato trasformato in un centro eventi.

Chiesa di San Nicolò

Viene chiamata chiesa di san Nicolò ma anche pieve romanica: si affaccia proprio sul porto vecchio ed è forse la chiesa più bella della località. Risale probabilmente al XX secolo e omaggia San Nicolò di Bari, protettore dei marinai. La costruzione, avviata dalla comunità locale, è stato il segno di devozione e di richiesta di protezione per viaggiatori e commercianti. Nonostante i numerosi restauri nei secoli, continua a mantenere grande fascino e autenticità.

Cosa fare a Lazise

Cosa fare a Lazise? Le attività da inserire in agenda sono davvero tante e superano quello che è il classico giro del centro storico. Che si tratti di rilassarsi in spiaggia, cercare scorci da fotografare o fare il pieno di benessere in un centro termale sono tante le proposte che possiamo valutare.

Scoprire il lungolago con la statua della Sirenetta

Si chiama lungolago Marconi il percorso romantico e suggestivo che costeggia il lago di Garda con una zona pedonale dove la vista è incantevole, specialmente all’ora del tramonto. Una delle chicche è la presenza di una statua della Sirenetta che chiaramente non ha molto in comune con quella di Copenaghen. L’installazione che molti fotografano al tramonto crea un contrasto suggestivo. Il modo migliore per gustarsi la passeggiata? Con un cono gelato artigianale tra le mani: un gustosissimo snack rinfrescante perfetto per le giornate più calde.

Godersi il sole sulle spiagge di Lazise

Come ogni borgo sul lago di Garda anche Lazise ha le sue spiagge, alcune delle quali libere e altre attrezzate. Tra le preferite dai turisti c’è quella delle Rose che si trova non troppo lontano dal centro e dispone non solo di ombrelloni e lettini ma anche di pedalò da noleggiare.

Rilassarsi al parco termale

A pochi chilometri dal centro di Lazise si trova anche il parco termale: un’oasi di relax dove ricaricarsi dove sgorga acqua sorgiva ad una temperatura tra i 33 e i 39 gradi. Un motivo in più per rifugiarcisi? Il grande giardino botanico con alberi secolari, laghetti e vialetti ombreggiati per chi vuole davvero un weekend a tutto relax.

Divertirsi a Gardaland

Con l’iconica mascotte Prezzemolo, il parco dei divertimenti di Gardaland si trova proprio poco fuori da Lazise ed è tra i motivi per cui molti scelgono di trascorrere un weekend da queste parti. L’area pensata per i bambini, ma non solo, propone giostre a tema e tante attività da fare in famiglia.

Assaggia i piatti tipici

A Lazise la cucina tipica si snoda su due filoni: da una parte ci sono i piatti a base di pesce di lago come il coregone alla griglia o il luccio in salsa, spesso accompagnati dalla polenta e dall’altra invece specialità come i tortellini di Valeggio conditi con burro e salvia. Il tutto rigorosamente accompagnato da un calice di Bardolino DOC, un vino locale che merita l’attenzione.

Esplorare i dintorni

Chi si ferma a Lazise per più di un giorno ha l’opportunità di esplorare il territorio nella sua completezza. Attorno a questo borgo se ne trovano altri che meritano di essere scoperti: Bardolino, tra i primi, così come Torri del Benaco che hanno molto da raccontare.