La nuova serie originale Hulu, prodotta da The Apartment (gruppo Fremantle), arriverà su Disney+ in 6 episodi. Non si conoscono ancora le tempistiche di produzione e di uscita, ma possiamo basarci sulle atmosfere descritte dal libro di Tom Hindle per capire che le location saranno autentiche meraviglie : dai castelli medievali, antichi guardiani delle rive del Garda, all’isola che più ha ispirato l’autore, partiamo per un viaggio nei luoghi che appartengono all’immaginario del giallo che presto diventerà serie Tv.

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Di cosa parlano il romanzo e la serie Tv in arrivo

Il romanzo di Tom Hindle Murder on Lake Garda, che uscirà in Italia a giugno 2026, è ambientato sull'isola privata di Castello Fiore, circondata dalle scintillanti acque del Lago di Garda.

In questa ambientazione, l'illustre famiglia Heywood si riunisce per le nozze del figlio Laurence con l'influencer italiana Eva Bianchi. Ma all'inizio della cerimonia un omicidio rovina i festeggiamenti. Con gli invitati al matrimonio bloccati sull'isola, tanti vecchi segreti vengono finalmente a galla e le rivalità familiari rischiano di esplodere.

Stando alla sinossi della serie Tv, Delitto sul Lago di Garda (ricordiamo che attualmente è un titolo provvisorio), segue la trama del libro, con piccole differenze sulla provenienza della famiglia: in questo caso il matrimonio più esclusivo dell'anno è tra Leopoldo Vigevani, erede di una delle famiglie più ricche e potenti d'Italia, e l'influencer Eva Bianchi. Tra gli invitati alla celebrazione c'è Lara, fidanzata del fratello dello sposo e aspirante giornalista che si ritrova a scoprire che tutti, in realtà, avevano un motivo per uccidere.

I luoghi che hanno ispirato l'autore

L'isola di Castello Fiore del romanzo nella realtà non esiste. Ma anche se la storia ruota attorno a un’isola immaginaria, l’autore si è ispirato a luoghi reali del Lago di Garda, catturandone l’essenza più suggestiva e cinematografica.

Uno spunto nato da un'esperienza reale: Hindle ha infatti partecipato a un vero matrimonio in un castello sulle rive di questo lago e da qui è nata l'idea di un’ambientazione elegante e misteriosa, dove il paesaggio diventa protagonista tanto quanto il delitto.

I castelli del lago di Garda

I castelli sono i veri protagonisti dell’immaginario del romanzo. Tra i tanti che punteggiano le colline e i monti che abbracciano il Lago di Garda, ai quali si è potuto ispirare l'autore, spicca il Castello Scaligero di Malcesine: una fortezza medievale che domina lo specchio d'acqua con le sue torri e le sue mura imponenti.

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Passeggiando tra le sue stanze o salendo sulle torri panoramiche, è facile immaginare intrighi, segreti e incontri clandestini, proprio come accade nel libro. Lo stesso vale per il Castello di Moniga del Garda, meno noto ma altrettanto suggestivo, incastonato tra vigneti e scorci lacustri.

Non è da meno anche il Castello di Lonato, che regala viste incredibili sul lago e che oggi è un luogo suggestivo in cui vengono organizzati eventi e matrimoni, oppure il Castello di Padenghe sul Garda, un gioiello che merita assolutamente una visita: all'interno delle sue mura si apre un piccolissimo borgo antico dove ancora si vive, tra stradine strette e casette storiche.

Un’isola da sogno

L'isola di Castello Fiore, non esiste, come abbiamo detto, ma non è così lontana dalla realtà. Sul Lago di Garda esistono veramente piccole isole e dimore storiche circondate dall’acqua, come l'Isola del Garda: una lingua di terra che ospita una maestosa villa in stile neogotico veneziano, circondata da giardini all’italiana e all’inglese ricchi di piante esotiche e fioriture spettacolari. Ancora oggi è una proprietà privata, visitabile con tour guidati. L'isola, che si trova nel territorio del comune di San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del lago, rappresenta perfettamente quel mix di esclusività e isolamento.

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Sirmione e le Grotte di Catullo

Tra le fonti di ispirazione del romanzo non manca il lato più storico e culturale del lago, rappresentato dalle Grotte di Catullo, uno dei siti archeologici più importanti del Nord Italia.

Situate sulla punta della penisola di Sirmione (sulla costa meridionale del lago), queste antiche rovine romane affacciate sull’acqua offrono un panorama unico, dove il tempo sembra sospeso. È proprio questo contrasto tra passato e presente, tra rovine millenarie e turismo contemporaneo, che rende il Garda un luogo così affascinante anche per la narrativa e la cinematografia.

Noi non vediamo l'ora di scoprire quali saranno le location reali scelte per girare le scene della nuova serie Tv ambientata su queste sponde dal fascino misterioso.