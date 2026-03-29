Il Lago di Garda torna protagonista tra una nuova serie Tv e il bestseller di Tom Hindle

Sulle sponde del Lago di Garda verrà girata una nuova serie Tv tratta da un bestseller: ecco i luoghi che hanno ispirato il racconto (possibili location delle riprese)

Foto di Francesca Pasini

Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Il Lago di Garda torna protagonista tra una nuova serie Tv e il bestseller di Tom Hindle
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Vista panoramica sulle Grotte di Catullo di Sirmione

Una nuova serie Tv riporta il Lago di Garda al centro dell’attenzione. Proprio sulle sponde del Benaco, l’altro nome del lago, verranno ambientate le scene di Delitto sul Lago di Garda (titolo provvisorio), basata sul romanzo di Tom Hindle Murder on Lake Garda, bestseller per il Sunday Times.

La nuova serie originale Hulu, prodotta da The Apartment (gruppo Fremantle), arriverà su Disney+ in 6 episodi. Non si conoscono ancora le tempistiche di produzione e di uscita, ma possiamo basarci sulle atmosfere descritte dal libro di Tom Hindle per capire che le location saranno autentiche meraviglie: dai castelli medievali, antichi guardiani delle rive del Garda, all’isola che più ha ispirato l’autore, partiamo per un viaggio nei luoghi che appartengono all’immaginario del giallo che presto diventerà serie Tv.

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