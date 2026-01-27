Colori, maschere e allegria: le migliori feste di Carnevale per bambini in Italia e in Europa da vivere in famiglia nel 2026 tra magia e divertimento in viaggio

iStock Il Carnevale di Viareggio con i suoi carri

Il Carnevale è una delle feste più gioiose e colorate dell’anno e rappresenta un’occasione perfetta per vivere momenti speciali in famiglia con i bambini. Tra sfilate, costumi, coriandoli, musiche e tradizioni secolari, le città si trasformano in un grande teatro di festa dove i più piccoli possono divertirsi, imparare e partecipare a laboratori creativi.

Nel 2026 il Carnevale si concentra soprattutto nel mese di febbraio, culminando con il Martedì Grasso il 17 febbraio (in Italia) e con numerose feste che si svolgono nelle settimane precedenti. Ecco alcune delle migliori destinazioni per trascorrere il Carnevale con i bambini: dai grandi classici italiani come Venezia e Viareggio alle feste di Carnevale d’Europa più spettacolari.

Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia è uno degli eventi più iconici e suggestivi d’Europa, perfetto per vivere con i bambini un’atmosfera magica fatta di costumi sontuosi, maschere artigianali e spettacoli di piazza.

Nel 2026, il Carnevale si svolgerà dal 31 gennaio a Martedì Grasso, 17 febbraio, e celebrerà l’anno olimpico con il tema “Olympus – Alle origini del gioco” che intreccia sport, arte e storia e rimanda alla mitologia e alla Venezia dei tempi andati quando il Carnevale era un evento dedicato alle competizioni e alle prove di abilità di gruppo.

Sfilate di maschere, performance artistiche, spettacoli come “Il Richiamo di Olympia” – teatro sull’acqua – e cene ufficiali come “Il Canto di Ambrosia“: tantissimi gli eventi in programma. Piazza San Marco diventerà palcoscenico di spettacoli e esibizioni da vivere.

Come arrivare

Venezia è facilmente raggiungibile in treno da tutte le principali città italiane con arrivo alla stazione Venezia Santa Lucia. In auto si può arrivare fino a Piazzale Roma o Tronchetto dove si trovano i parcheggi. Gli aeroporti di Venezia Marco Polo e Treviso offrono collegamenti nazionali e internazionali.

iStock

Carnevale di Viareggio

Il Carnevale di Viareggio è celebre per i suoi carri allegorici giganteschi in cartapesta, tra i più spettacolari d’Italia. Nel 2026 i Corsi Mascherati si svolgeranno tra il 1° e il 21 febbraio (1,7,12,15,17 e 21 febbraio) con sfilate pomeridiane e serali e spettacolo pirotecnico durante l’ultima giornata.

I bambini potranno vivere la magia del Carnevale, ammirare i coloratissimi e immensi carri ispirati ogni anno a temi differenti e partecipare a laboratori creativi nella Cittadella del Carnevale.

Come arrivare

Viareggio è collegata con la stazione ferroviaria di Pisa (circa 20 minuti di treno) e con Firenze tramite treni regionali. In auto si raggiunge tramite l’autostrada A12; gli aeroporti più vicini sono Pisa e Firenze.

Carnevale Storico di Ronciglione

Nella città del Carnevale di Ronciglione (Lazio) si celebra uno dei carnevali storici più autentici d’Italia, con sfilate, gruppi in costume e spettacoli popolari. Nel 2026, gli eventi si svolgeranno dal 1° al 17 febbraio, con spettacoli per bambini, musica, animazioni e attività interattive. La festa mantiene un sapore tradizionale che affascina adulti e bambini con artisti di strada, specialità gastronomiche e appuntamenti tradizionali.

Come arrivare

Ronciglione è raggiungibile in auto da Roma o Viterbo tramite la SS2 Cassia. Chi viaggia con mezzi pubblici può usufruire degli autobus regionali dalla stazione di Roma o Viterbo.

Carnevale sull’Acqua di Comacchio

Un carnevale unico nel suo genere è quello di Comacchio (provincia di Ferrara in Emilia‑Romagna), dove le barche decorate sfilano sui canali del centro storico creando un’atmosfera fiabesca. Nel 2026 il Carnevale sull’acqua si terrà l’8 e il 15 febbraio, con spettacoli, attività e iniziative per bambini, spettacoli di burattini e aree gioco dedicate alle famiglie.

Come arrivare

Comacchio è raggiungibile in treno fino a Ferrara e poi con autobus regionali. In auto si prende l’autostrada A13 (uscita Ferrara Sud). L’aeroporto di Bologna è il più comodo per i collegamenti aerei.

Carnevale di Fano

Il Carnevale di Fano nelle Marche è uno dei più antichi e festosi d’Italia e si distingue per la tradizione del “getto dei dolciumi”: durante le sfilate dai carri vengono lanciati centinaia di dolci. Nel 2026 le sfilate principali si svolgeranno le domeniche 1, 8, 15 febbraio, con un’area dedicata alle famiglie, laboratori creativi e eventi ad hoc per i più piccoli.

Come arrivare

Fano è ben collegata sia con treni che con autobus regionali. In auto si raggiunge tramite l’autostrada A14.

Carnevale di Nizza

Uno dei carnevali più grandi d’Europa, il primo di Francia, si svolge a Nizza, sulla Costa Azzurra. Nel 2026 il Carnevale si terrà dall’11 febbraio al 1° marzo, con parate carnevalesche giorno e notte, Battaglie dei Fiori, spettacoli di strada e un vero e proprio villaggio di festa aperto a famiglie e bambini con animazioni e laboratori.

Come arrivare

Nizza è servita dall’aeroporto internazionale Nizza Costa Azzurra, con collegamenti ferroviari e autobus con le principali città europee.

Fête du Citron® di Menton

A pochi chilometri da Nizza, la Fête du Citron® è un carnevale a tema agrumato unico al mondo, dove carri e sculture realizzati con limoni e arance animano la città. Nel 2026 l’evento si svolgerà dal 14 febbraio al 1° marzo, con sfilate notturne e diurne, esposizioni nei giardini e laboratori creativi per bambini come quello dedicato alla creazione di una candela.

Come arrivare

Menton è raggiungibile in treno da Nizza o in auto seguendo l’autostrada A8. L’aeroporto di Nizza Costa Azzurra è il più comodo punto di arrivo.

Carnaval di Santa Cruz de Tenerife

Il Carnaval di Santa Cruz de Tenerife è uno dei più famosi carnevali al mondo. Nel 2026 si svolgerà dall’11 al 22 febbraio con il tema “Ritmos Latinos”, con sfilate, concerti, feste, musica, spettacoli e la famosa elezione della Regina del Carnevale. Durante il Carnaval de Día, le famiglie con bambini potranno godere di parate diurne, musica e laboratori creativi.

Come arrivare

Il Carnevale si svolge nell’isola di Tenerife, servita dagli aeroporti di Tenerife Nord e Sud. Trasporti locali e taxi permettono di raggiungere Santa Cruz facilmente.

iStock

Carnevale di Cadice

Il Carnevale di Cadice è uno dei più importanti di Spagna, con una tradizione musicale e partecipativa molto forte. Nel 2026 si svolgerà dal 12 al 22 febbraio, con sfilate, cori e coriandoli per le strade. Famiglie e bambini potranno godere di spettacoli di strada, gruppi musicali e momenti interattivi.

Come arrivare

Cadice è raggiungibile in treno o autobus da Siviglia; l’aeroporto di Jerez de la Frontera è il più vicino.

Carnevale di Las Palmas de Gran Canaria

Infine, il Carnaval di Las Palmas de Gran Canaria è uno dei carnevali più lunghi e antichi delle Isole Canarie, con eventi che vanno da gennaio al 1° marzo 2026. Include sfilate di costumi caratterizzati da piume e strass, concorsi come il Gala della Regina del Carnevale, eventi per bambini e spettacoli che si protrarranno per settimane a tutte le ore del giorno e della notte, perfetto per una vacanza di Carnevale con tutta la famiglia.

Come arrivare

Gran Canaria è raggiungibile con voli diretti da tantissime città e poi basterà prendere un taxi o un autobus fino a Las Palmas.