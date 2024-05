Itinerari tra i Beni FAI: le Camminate nella biodiversità, dove e quando

Fonte: Ufficio Stampa FAI | Ph. Antonella De Angelis Camminate nella biodiversità, gli itinerari più belli

Torna l’atteso appuntamento con la Giornata mondiale della biodiversità, che ricorre il 22 maggio: per l’occasione, il Fondo Ambiente Italiano (FAI) organizza ancora una volta alcuni splendidi itinerari per condurre i partecipanti alla scoperta della natura incontaminata. Sono le Camminate nella biodiversità, la seconda edizione di un evento che si terrà in due fine settimana, il 18 e il 19 maggio e il 25 e il 26 maggio. Vediamo quali sono i Beni FAI coinvolti e le passeggiate più belle da vivere.

Cosa sono le Camminate nella biodiversità

La campagna #FAIbiodiversità mira a sensibilizzare le persone non solo sull’importanza di proteggere la natura nella sua complessa e fragile esistenza, ma anche sulla necessità di ripristinare quelle aree verdi che negli ultimi anni sono andate scomparendo, mettendo a rischio interi ecosistemi. Le Camminate nella biodiversità, organizzate dal FAI per il secondo anno consecutivo, ci portano alla scoperta di alcuni dei Beni protetti dall’organizzazione, svelandoci gli splendidi habitat che li circondano. Un vero e proprio tuffo non solo nella natura, ma anche nella storia e nella cultura che strettamente si legano ad essa.

I due appuntamenti, previsti per i weekend del 18-19 maggio e del 25-26 maggio, sono dunque un’occasione imperdibile per ammirare alcune delle bellezze italiane meno conosciute e troppo spesso dimenticate, ricordandoci così l’importanza di preservarle. Scopriamo alcuni degli itinerari più belli ai quali partecipare.

Gli itinerari più belli tra i Beni FAI

Un primo appuntamento da non perdere è “La ricchezza della biodiversità urbana: Parco Sempione”, una visita guidata presso la Palazzina Appiani e i sentieri del grande parco cittadino nel cuore di Milano. Sarà un’occasione per scoprire l’importanza di conservare le aree verdi in città, con le loro numerose specie vegetali che offrono una grande ricchezza all’ambiente urbano. È invece presso il Monastero di Torba, in provincia di Varese, che si terrà “Conoscere, scoprire e vivere la biodiversità della Valle dell’Olona”. Ci sono ben tre escursioni possibili, per apprendere la natura degli ecosistemi fluviali, per visitare il monastero stesso o per divertirsi con i più piccini in un percorso naturalistico.

“Ecosistema Masino: le api” è un bellissimo appuntamento dedicato alla conoscenza e alla tutela di un minuscolo e preziosissimo alleato che dobbiamo preservare. Il Castello di Masino e il suo splendido parco faranno da sfondo ad una passeggiata all’insegna della scoperta delle api e del loro mondo segreto. Tra storia e natura, “Il massiccio del Grappa e Monte Fontana Secca, la montagna dei Nuovi Eroi” ci conduce tra le vette in provincia di Belluno per un itinerario ad anello sulle orme dei soldati italiani che parteciparono alla Prima Guerra Mondiale.

L’Orto sul Colle dell’Infinito, un’oasi verde situata a Recanati dove il poeta Giacomo Leopardi trasse ispirazione per il suo celebre capolavoro, ospita alcuni eventi molto interessanti. “Conoscere, tutelare e raccontare la biodiversità” è un appuntamento dedicato alla botanica, all’uso delle piante officinali e ad alcune delle eccellenze tipiche del territorio. Infine, “Tracce, suoni e impressioni dall’osservazione di fauna e avifauna” è una vera e propria avventura tra i meravigliosi paesaggi della Baia di Ieranto, in provincia di Napoli. Una splendida vista sul mare offre l’opportunità di affinare i sensi ed immergersi completamente nella natura.