Cosa vedere nello Chiriquí, una delle province più affascinanti di Panama

Fonte: iStock Il Volcán Barú nella regione del Chiriquí, Panama

Montagne ricoperte di foreste e piantagioni di caffè d’eccellenza, spiagge idilliache popolate da varie specie marine, parchi nazionali dove vivere avventurose esperienze. Sono solo alcune delle innumerevoli attrattive del Chiriquí, regione panamense dai paesaggi spettacolari e ricca di biodiversità, inserita nella prestigiosa guida Best in Travel 2025 di Lonely Planet.

Un territorio ancora tutto da scoprire, che unisce natura, avventura e cultura, con un’attenzione particolare alla conservazione ambientale e alle tradizioni locali. Vediamo, quindi, le principali tappe da non perdere durante un viaggio in questa splendida destinazione che si è da poco affacciata al turismo internazionale.

Volcán Barú, il regno dell’avventura

Tra le attrazioni più note del Chiriquí spicca il Parco Nazionale del Volcán Barú. Con i suoi 3.474 metri, il Barú è la vetta più alta di Panama e il dodicesimo picco più elevato dell’America Centrale, che racchiude ben cinque ecosistemi, dai suggestivi altipiani pluviali alle foreste tropicali. Una delle esperienze più straordinarie che offre è la possibilità di vedere dalla sua cima l’Oceano Pacifico da un lato e l’Atlantico dall’altro.

Circondato da sette crateri, il vulcano è accessibile tramite sentieri di vario grado di difficoltà. Per chi desidera cimentarsi in quest’avventura, un percorso impegnativo parte dal paese di Volcán e richiede fino a otto ore per essere completato, tra andata e ritorno. Un’altra opzione è salire alla cima da Boquete, da dove attraverso un percorso più agevole permette di raggiungere la vetta in circa 90 minuti con un veicolo 4×4. La vista al tramonto è uno spettacolo indimenticabile, e per i più avventurosi, c’è la possibilità di campeggiare in cima per osservare le stelle.

Boquete, il cuore dell’ecoturismo

Situato nella valle ai piedi del Barú, Boquete è una meta frequentata dagli amanti della natura e dell’ecoturismo. Il paesino, incorniciato da montagne e attraversato dal fiume Caldera, si presta a passeggiate rilassanti tra giardini fioriti e paesaggi nebbiosi. Un luogo unico, dove la natura incontra l’avventura offrendo numerose attività, dalle escursioni verso cascate e punti panoramici, all’arrampicata su roccia, rafting, zip-lining e molto altro.

Il Parco Internazionale La Amistad

Proclamato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1983, il Parco Internazionale La Amistad è la riserva naturale più vasta e remota del Centro America, con un’area di 400.000 ettari protetti sia da Panama sia dal Costa Rica e ricoperti da un’estesa foresta tropicale, celebre per la sua biodiversità, habitat di numerose specie animali rare, tra cui il quetzal, l’uccello considerato sacro dagli antichi Maya e Aztechi.

Un’ampia rete di sentieri attraversano fitte foreste dove si possono avvistare anche felini come giaguari e puma, bradipi, scimmie e tapiri, oltre a 600 specie di uccelli. Vista la complessità del territorio, si consiglia di visitare il parco con una guida esperta per vivere un’avventura sicura e indimenticabile.

Il circuito del caffè tra le piantagioni di Geisha

Grazie al terreno vulcanico e all’altitudine elevata della regione, Chiriquí è conosciuta anche come culla del prestigioso caffè Geisha, una delle varietà più ricercate e costose al mondo. Le piantagioni di Boquete e Tierras Altas fanno parte di un circuito del caffè che consente ai visitatori di esplorare da vicino ogni fase del processo produttivo: dalla coltivazione alla raccolta, dalla tostatura fino alla degustazione delle pregiate varietà locali. L’esperienza è particolarmente consigliata agli appassionati di caffè che desiderano apprezzarne l’aroma inconfondibile e conoscerne la storia.

La costa e il golfo di Chiriquí

Il golfo di Chiriquí è un’oasi di spiagge e isole perfette per rilassarsi, fare snorkeling e godersi la natura. Qui, ogni spiaggia ha una personalità unica, con sabbie nere, bianche o dorate, e acque cristalline che offrono numerose possibilità di esplorazione. Tra le principali destinazioni del golfo ci sono l’Isola Parida, famosa per la sua avifauna; l’Isola Coco, che ospita una vasta colonia di fregate; e Boca Brava, dove è possibile osservare oltre 50 specie di uccelli in una sola giornata.

Durante i mesi di luglio e ottobre, nel golfo è possibile avvistare le megattere, mentre sulle spiagge le tartarughe marine vengono a nidificare e deporre le uova. Un suggestivo spettacolo naturale al quale tutti i visitatori possono assistere liberamente e che rende ancora più emozionate un viaggio nel Chiriquí.