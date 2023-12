Il regno dell’inverno mite e fiabesco: benvenuti nel Quarnero

Fonte: TB Rijeka Quarnero

Avete mai pensato di trascorrere l’inverno in un luogo dai tipici profili fiabeschi della stagione, dove le tradizioni del periodo sono festose e vivaci, in cui la bellezza è praticamente in ogni angolo, ma dove il freddo è solo una parola e quasi impossibile da percepire? Se questo è il vostro desiderio, sappiate che un paradiso così esiste e che sorge a pochissima distanza dall’Italia: la regione del Quarnero.

Il Quarnero si trova in Croazia, ed è una zona magnifica che si distingue per la presenza di palazzi eccezionali e di una serie di attrazioni naturalistiche che sono una migliore dell’altra: pensate che è lambito da acque limpidissimi in cui nuotano i delfini, a loro volta incorniciate da una natura incredibilmente misteriosa e selvaggia. Particolarmente amato d’estate, in inverno è il paradiso del clima mite, impreziosito da un ventaglio di esperienze diverse che piacciono ai visitatori di tutte le età.

Natale nel Quarnero

Nel Quarnero si susseguono pittoresche città costiere che durante questo periodo dell’anno si riempiono di graziosi mercatini di Natale, ognuno con il suo peculiare fascino e la sua atmosfera incantata.

Fiume, Cirquenizza, Novi Vinodolski e la Riviera di Abbazia, sono solo alcune delle località in cui lo spirito è festoso, le strade scintillanti e l’aria ricca dei profumi tipici del periodo.

Sì, il Quarnero è una sorta di paradiso in terra anche per le papille gustative, perché l’offerta gastronomica è straordinaria, e a Natale lo diventa ancora più del solito: locali e ristoranti mettono a disposizione tantissime specialità invernali e dolci tradizionali.

E poi c’è la natura, come quella del vicino Gorski Kotar, un’affascinante regione montuosa che è ricoperta di boschi per quasi il 70% del territorio, tanto da essere considerata il polmone verde della Croazia.

Il posto ideale per gli amanti dell’inverno, che qui possono ammirare paesaggi innevati che sembrano usciti da un libro di fiabe, e fare persino escursioni e slittate sulla candida e morbida neve.

Uno dei mercatini di Natale più suggestivi del Quarnero è quello di Fiume, interessante cittadina sospesa tra montagne e mare e con un grazioso centro storico.

Dal 2 dicembre fino al 7 gennaio, piazza Corso (Korzo), nel cuore delle città, diventa uno scrigno di luci e colori. Ma non solo, perché a gioire sono anche le nostre bocche grazie alle saporite salsicce, dolci, pasticceria e creative proposte di street food, tutte accompagnati dall’inconfondibile aroma del vin brulé.

Poi ci sono le esibizioni dal vivo, una pista di pattinaggio sul ghiaccio adatta a tutte le età e l’Ufficio Postale di Babbo Natale nel Tunnel di Fiume per spedire la propria letterina al barbuto più famoso del mondo.

Non può di certo mancare una visita presso lo storico castello di Tersatto che sorge su una collina a 138 metri di altezza, regalando uno dei migliori punti di osservazione dell’atmosfera natalizia di Fiume. E poi ci sono i musei, da visitare gratuitamente, e anche un regalo di benvenuto per tutti i visitatori che soggiornano in città per 2 o più notti durante l’inverno; l’Ente Turistico della Città di Fiume ha preparato una promozione speciale – il Winter Pass.

Fonte: TB Rijeka

Carnevale: tra colori e appuntamenti imperdibili

A fine gennaio il Quarnero indossa il suo abito più esuberante, perché questo periodo segna l’inizio della ricorrenza più festosa dell’anno: il Carnevale. Le vie si riempiono di colori, le strade vibrano con i suoni di allegre parate e vivace musica, mentre abitanti e visitatori indossano costumi elaborati e maschere divertenti.

Non mancano le danze tradizionali, l’energia contagiosa e anche una serie di ricche tradizioni culturali che rendono l’inverno molto più gioioso di qualsiasi altro periodo dell’anno.

Come per il Natale, anche durante il Carnevale la città di Fiume dà il meglio di sé: vanta una tradizione che dura oltre un secolo, guadagnando riconoscimento e apprezzamento a livello globale.

Esplosioni di colori e creatività invadono le strade del centro, che permettono anche di vivere una vera e propria immersione culturale. La città, infatti, è un susseguirsi di parate variopinte con rappresentazioni tematiche e performance coreografate.

La più famosa e spettacolare si chiama proprio Parata del Carnevale, che ogni anno conta ben 100.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. E poi il ballo del Carnevale, i concerti del Carnevale, l’incoronazione della Regina del Carnevale di Fiume e la deliziosa parata dei bambini: qui la noia non si sa nemmeno cosa sia.

Le altre attività da fare in inverno

L’inverno del Quarnero è pura magia anche al di là delle festività. Merito della sua natura raggiante che in questo periodo ha un fascino più unico che raro. Oltre ai mercatini natalizi di Fiume, il Carnevale e i paesaggi innevati di Gorski Kotar, ad essere davvero pittoresche sono anche le isole di Veglia, Cherso e Lussino che offrono una fuga serena e di pura bellezza.

C’è poi il fascino antico, quello storico che è in grado di regalare Arbe, graziosa città circondata da mura secolari, che accoglie i visitatori con una miriade di esperienze culturali interessanti.

Sì, il Quarnero è un paradiso in terra, d’estate, d’inverno o in qualsiasi stagione dell’anno, grazie agli splendidi paesaggi naturali diversificati uniti a una moltitudine di offerte turistiche che lo rendono una meta ideale durante 365 – ma anche 366, come nel 2024 – giorni all’anno.