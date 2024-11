Nel Quarnero per una fuga mediterranea tutto l’anno

Scopri tutti i vantaggi di un viaggio in questa speciale regione della Croazia anche in autunno e inverno: per vivere esperienze uniche tra natura, benessere, cultura ed enogastronomia

Fonte: Vladimir Franolic Cherso (Cres), perla del Quarnero da esplorare durante l'autunno e l'inverno

Incastonato tra le acque cristalline del Mar Adriatico, le rigogliose catene montuose e la natura incontaminata di Gorski Kotar, il Quarnero è una destinazione perfetta per tutte le stagioni. Non serve raggiungere mete esotiche lontane dall’Italia per assaporare tutta la bellezza di un viaggio nei luoghi di mare anche nei mesi autunnali e invernali: il clima mite e mediterraneo e il paesaggio variegato di questo angolo di paradiso croato, lo rendono il luogo perfetto per una fuga mediterranea, sia che tu stia cercando delizie gastronomiche, avventure all’aria aperta o esperienze culturali. Dalla raffinata Riviera di Opatija (Abbazia) alle suggestive isole di Krk e Rab, fino alla bellezza selvaggia delle foreste di Gorski Kotar, ogni angolo del Quarnero (in croato Kvarner) offre qualcosa di unico e suggestivo.

L’autunno e l’inverno, qui, hanno un fascino speciale: meno folla, graziosi mercatini festivi e un’atmosfera tranquilla, ideale per rilassarsi ed esplorarne le bellezze. Che tu scelga di passeggiare sul lungomare di Opatija, fare escursioni nei sentieri che si inerpicano tra le oasi verdi dell’entroterra o pedalare attraverso i paesaggi di Lussino, il Quarnero (o Quarnaro) offre esperienze indimenticabili per ogni tipo di viaggiatore non solo in estate, ma durante tutto l’anno.

Riviera di Opatija: esperienze gourmet in riva al mare

La Riviera di Opatija (in italiano chiamata Abbazia), ospita le più eleganti città costiere. Tra queste troviamo Opatija, Lovran (Laurana), Matulji (Mattuglie), Ičići e Mošćenička Draga (Draga di Moschiena). Tutte perle da esplorare non solo per la loro bellezza paesaggistica, ma anche per l’eccezionale scena gastronomica che le anima. Qui, i sapori mediterranei regnano sovrani, con numerose specialità locali come i gustosi scampi del Quarnero, gli asparagi selvatici e le rinomate castagne “maruni di Lovran” (si dice che siano le più buone del mondo). I ristoranti di Opatija uniscono con maestria tradizione e gastronomia moderna, offrendo piatti innovativi, ma fortemente radicati nel patrimonio culinario locale.

Fonte: Opatija Tourist Board

L’autunno è il momento ideale per gustare queste delizie culinarie, grazie ai festival che mettono in risalto i sapori della regione. Il Festival del Cioccolato, nella città di Abbazia, ogni anno attira numerosi appassionati ed è un tripudio di eventi e attività in cui il protagonista è sempre lui, il cioccolato: fiere e bancarelle incentrate interamente su questo dolce, menu di bar e ristoranti arricchiti con piatti dedicati a questa golosità, e rilassanti trattamenti e massaggi a base di cioccolato nelle spa della città.

La Marunada, a Lovran, celebra invece le amate castagne del territorio, con diverse degustazioni, ricette tradizionali e spettacoli culturali. L’iniziativa Matuljicious di Matulji, infine, presenta una serie di eventi gastronomici che promuovono l’autenticità della cucina locale attraverso degustazioni, attività all’aperto e laboratori educativi, assicurando un’esperienza ricca dedicata al buon cibo e alle eccellenze culinarie.

Fonte: Anton Unković

L’Anello di Fiume: gastronomia con un tocco di storia

L’Anello di Fiume (in croato Riječki Prsten), territorio che comprende le 8 cittadine che circondano Fiume, offre un affascinante mix di splendidi paesaggi marittimi e montani che hanno influenzano fortemente la cucina locale. La gastronomia, qui, è plasmata da secoli di influenze culturali, dai sapori mediterranei conferiti dal pesce e dall’olio d’oliva, ma anche dai piatti deliziosi ispirati alla cucina italiana, austriaca e ungherese. Questa fusione di profumi e sapori dà vita a un’esperienza culinaria indimenticabile.

L’offerta gastronomica di Fiume è da esplorare attraverso il “Riječke Gastronomske Luke”, un progetto curioso che ormai da anni organizza le esperienze culinarie della città in “Porti Gastronomici” tematici. Tra le decine di ristoranti aderenti, si incontrano quelli specializzati nella cucina di mare o in quella vegana, altri sono luoghi romantici o perfetti per un pasto in famiglia. Ci sono i ristoranti ideali per gli appassionati di vino, o quelli che offrono un menu con piatti esotici internazionali.

Qualunque sia il “porto gastronomico” che si sta cercando, Fiume ha qualcosa per ogni gusto ed esigenza. Ogni locale, infatti, mette in mostra la ricca diversità della cucina della regione, assicurando che ogni pasto sia un’avventura unica di sapori.

Fonte: Rijeka Tourist Board

Lussino e Cherso: spirito mediterraneo e avventure all’aperto

Per gli amanti della natura e delle avventure, le isole di Lussino (Lošinj) e Cherso (Cres) sono veri paradisi tutti da esplorare.

Cherso, nota per la sua bellezza incontaminata e la sua ricca storia, ospita oltre 1.400 specie di piante, rendendola una destinazione ideale per escursionisti, ciclisti e appassionati di botanica. I 300 chilometri di sentieri dell’isola attraversano uliveti, antichi villaggi e scogliere, offrendo panorami mozzafiato e un profondo contatto con la natura.

Fonte: Marijana Erste

Lussino, spesso chiamata “Isola della Vitalità”, è rinomata per il suo turismo all’aperto e le attività legate al benessere. Con 16 percorsi ciclabili e 18 sentieri escursionistici, l’isola offre numerose opportunità per esplorare la sua straordinaria bellezza naturale mantenendosi attivi.

Il sentiero Via Apsyrtides, che collega Cherso e Lussino, non solo mette in risalto paesaggi mozzafiato, ma offre anche diverse opportunità per esplorarne la storia e la cultura lungo il percorso, attraversando antichi monumenti e pittoreschi villaggi. Lussino e Cherso hanno qualcosa da offrire a tutti, che si tratti di famiglie in cerca di divertimento all’aperto, di coppie in partenza per una fuga romantica o di viaggiatori solitari interessati al turismo sostenibile.

Fonte: Robi Sablic

La tua destinazione tutto l’anno

Il fascino del Quarnero non sbiadisce con il cambiare delle stagioni. In inverno, la regione si anima con mercatini festivi, eventi all’aperto e campeggi accoglienti che rimangono aperti anche durante i mesi più freddi.

E poi c’è la natura incontaminata del Gorski Kotar, regione con le sue foreste rigogliose e un’atmosfera di pace e tranquillità: un paradiso invernale per chi cerca oasi di relax e benessere cimentandosi nelle attività all’aperto, mentre le aree costiere continuano a godere di un clima mite. Proprio come nella Riviera di Crikvenica (in italiano Cinquernizza), chiamata anche la Riviera della salute per l’ottima qualità dell’aria e dell’acqua: uno dei territori più pittoreschi della Croazia, che unisce la verdeggiante valle di Vinodol al mare su cui si specchiano splendide località.

Dalle escursioni tra i sentieri innevati del Gorski Kotar ai pasti gourmet lungo la costa, i paesaggi diversificati del Quarnero offrono qualcosa di speciale per ogni esigenza di viaggio.

Che tu sia un appassionato di gastronomia, un amante della natura o un entusiasta esploratore della cultura, il mix di storia, bellezze naturali e tradizioni culinarie del Quarnero, nominato European Region of Gastronomy for 2026 (Regione Europea della Gastronomia del 2026), sono un’ottima ispirazione per il prossimo viaggio fuori stagione, tra l’autunno e l’inverno.

Con il suo fascino intramontabile in qualsiasi mese dell’anno, il Quarnero promette esperienze indimenticabili che ti faranno desiderare di tornarci, anno dopo anno, scoprendo un tassello in più di quello che è il suo immenso patrimonio paesaggistico e culturale.