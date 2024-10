Cosa vedere in Paraguay, la meta perfetta per chi ama l’avventura

Fonte: iStock Scorcio di Asuncion, capitale del Paraguay

Il Paraguay è stato di recente inserito nella prestigiosa lista Best in Travel 2025, una selezione delle destinazioni più affascinanti al mondo, ancora tutte da scoprire.

Si tratta di una scelta che mette in luce un Paese ricco di sorprese, dai paesaggi incontaminati, un patrimonio culturale eccezionale e un’autenticità rara, una terra dove la natura rigogliosa si fonde con tradizioni antiche, città vivaci e angoli di storia inaspettati.

Ogni scorcio racconta una storia e promette esperienze irripetibili, dalla vitalità di Asunción fino ai luoghi mistici delle missioni gesuitiche. Che siate amanti della natura, appassionati di storia o viaggiatori in cerca di emozioni autentiche, il Paraguay, tra i Best in Travel 2025, saprà accogliervi e farvi vivere un’avventura indimenticabile.

Asunción, la vibrante capitale del Paraguay

La capitale Asunción riesce a sorprendere per la vitalità e il mix di tradizione e modernità. Cuore pulsante, è una vibrante realtà in cui storia, cultura e arte si incontrano e offrono ai visitatori un assaggio indimenticabile del Paese. Passeggiando tra le sue vie, si può infatti percepire l’anima genuina di una città che, pur evolvendosi, rimane saldamente legata alle sue radici.

Tra i luoghi da non perdere spicca il Museo del Barro, vero tempio dell’arte che ospita un’affascinante collezione di opere di artisti locali nonché di arte popolare e indigena: qui la cultura paraguaiana si racconta tramite dipinti, sculture e manufatti che riportano in vita secoli di tradizioni.

Un’altra tappa da segnare è il Paseo La Galería, moderno centro commerciale e spazio di ritrovo ideale per chi vuole godersi una serata tra negozi, ristoranti e bar, ascoltando il battito contemporaneo della capitale.

Insomma, Asunción accoglie e affascina con la sua autenticità ed energia, e rappresenta il punto di partenza perfetto per scoprire il meglio del Paraguay.

Encarnación e le spiagge sul Paraná

Encarnación è la città che porta il Paraguay a contatto con le rive del maestoso fiume Paraná, regalando uno scenario sublime plasmato da spiagge, eventi colorati e un’atmosfera gioiosa. Conosciuta come la “Perla del Sud”, è la meta irrinunciabile per chi vuole scoprire un Paraguay differente, tra relax e divertimento.

La Spiaggia di San José è una delle attrazioni principali, una spiaggia urbana che nulla ha da invidiare a quelle più famose del continente, dove rilassarsi al sole, fare un bagno rinfrescante o concedersi una passeggiata lungo il fiume per godere della bellezza del paesaggio tutt’intorno.

Ma è soprattutto durante il famoso Carnevale di Encarnación che la città si trasforma in un’esplosione di colori e musica. Considerato uno dei più importanti del Sud America, il grandioso evento attrae turisti da ogni dove, desiderosi di ammirare le sfilate di carri allegorici, i costumi sgargianti e la brillante atmosfera festiva.

Partecipare al carnevale è un’esperienza irripetibile che permette di immergersi appieno nella cultura e nella gioia di vivere dei paraguaiani.

Missioni Gesuitiche di Trinidad e Jesús

Fonte: iStock

Nel cuore del Paraguay si trova uno dei siti storici più affascinanti e mistici del Paese: le Missioni Gesuitiche di Trinidad e Jesús, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sono antiche rovine che rappresentano uno dei capitoli più significativi della storia coloniale del Sud America, in cui i missionari gesuiti tentarono di creare un mondo ideale insieme alle popolazioni indigene guaraní.

Trinidad è la missione meglio conservata e anche la più vasta. Al suo cospetto, ci si ritrova immersi in una dimensione senza tempo, tra i resti di chiese imponenti, cortili in pietra e intricati dettagli scolpiti, un luogo dove arte, fede e architettura si fondono per dare vita a un ambiente di rara bellezza. Inoltre, le rovine sono particolarmente suggestive al tramonto, quando la luce dorata del sole cala sulle antiche pietre e dà vita a uno spettacolo emozionante.

Anche se meno estesa rispetto a Trinidad, Jesús colpisce per la chiesa incompleta ma straordinaria, che sprigiona un senso di maestosità e spiritualità, invita alla riflessione e permette di comprendere a fondo le radici spirituali e culturali del Paraguay.

Natura selvaggia e paesaggi mozzafiato

Il Paraguay non può lasciare indifferenti: la natura è incontaminata e i paesaggi sembrano parte di un quadro, tra foreste, cascate e riserve naturali che invitano a ritrovare una forte connessione con l’ambiente e con sé stessi.

Uno dei luoghi più iconici è, senza dubbio, Salto Cristal, spettacolare cascata incastonata nella foresta, raggiungibile solo dopo un breve trekking. L’avventura nel bel mezzo della vegetazione lussureggiante conduce a un salto d’acqua cristallina che cade in una piscina naturale, dove rinfrescarsi e godere di un momento di pace in un ambiente che lascia senza fiato, il non plus ultra per sentirsi lontani dal mondo, in piena armonia con la natura.

Un’altra gemma è il Parco Nazionale Ybycuí, area protetta che si estende per ettari di foreste, cascate e sentieri nascosti, perfetto per l’ecoturismo, con entusiasmanti percorsi che conducono a piccole cascate nascoste nel verde. Ybycuí è anche famoso per la ricchissima biodiversità e offre l’occasione di avvistare diverse specie di uccelli e animali autoctoni. È un paradiso terrestre che suggerisce di rallentare, respirare e riscoprire il fascino della natura selvaggia.

Gli scenari del Paraguay equivalgono a momenti di pura meraviglia, distanti dal turismo di massa.

Il percorso spirituale e paesaggistico del Cammino di San Ignacio

Fonte: iStock

Infine, il Cammino di San Ignacio è una delle esperienze più toccanti e suggestive, un itinerario che coniuga bellezza naturale e introspezione e che ripercorre i passi degli antichi missionari gesuiti che, secoli fa, attraversarono queste terre per diffondere il messaggio cristiano tra le popolazioni locali.

Lungo il Cammino, i paesaggi trasudano rara bellezza: verdi colline, fitti boschi e piccoli villaggi dove il tempo sembra davvero essersi fermato. Ogni tappa è un incontro con la storia e con la cultura guaraní, ancora viva nei canti, nelle tradizioni e nell’accoglienza calorosa degli abitanti. L’itinerario passa anche accanto a ruderi di missioni gesuitiche, piccole chiese e santuari nascosti, testimonianze silenziose del passato.

Di particolare significato è l’arrivo al Santuario di San Ignacio Guazú, luogo di culto carico di misticismo, dove i pellegrini possono fermarsi per pregare, riflettere e trovare un momento di introspezione nel silenzio e nella pace.