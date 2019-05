Il nuovo hotel di Cristiano Ronaldo a Marrakech aprirà nel 2020

editato in: da

Cristiano Ronaldo è pronto a festeggiare l’apertura del suo terzo albergo. Il terzo Pestana CR7, che aprirà le sue porte a Marrakech.

Si è abituati a guardare a Cristiano Ronaldo come a un calciatore. Il campione portoghese della Juventus è però ormai divenuto un vero e proprio imprenditore. La prima azienda che ha gestito al meglio è stata se stesso. Il proprio corpo era ed è ancora oggi la sua principale fonte di entrate, della quale si è preso cura in maniera maniacale, al punto da vantare un’età biologica inferiore rispetto a quella anagrafica, stando ai test che regolarmente effettua.

Anche Ronaldo dovrà però fare i conti con il passare del tempo. Ciò vuol dire che un giorno dirà addio al calcio giocato, con ancora molti anni di vita da trascorrere, un’ampia famiglia cui provvedere e, perché no, un lascito concreto per fare in modo che un giorno ci si ricordi di lui per le prodezze sul terreno di gioco e non solo.

Svariati gli investimenti, tra i quali spicca una catena di alberghi, l’ultimo dei quali a Marrakech. Una struttura enorme che, una volta ultimata, vanterà ben 174 stanze. Al suo interno vi saranno due ristoranti, un centro convegni e una Spa, che conterrà tutto il necessario per rilassarsi, così come per allenarsi con attrezzi di ultima generazione. Si tratta del terzo hotel per la joint venture con il gruppo Pestana, con Marrakech che tra qualche mese potrà godersi il suo Pestana CR7.

La struttura sarà funzionale a partire dal 2020, con gli ospiti che potranno immergersi in un vero e proprio paradiso, su una superficie di ben cinque ettari. I lavori sono stati affidati al gruppo Eclettico Design, noto per le produzioni di lusso. L’idea è quella di inserirsi in un progetto più ampio e decisamente ambizioso, quello di dare il via a una città nella città. È quanto ci si propone di fare con “M Avenue”, una sorta di Marrakech 2, ricca di servizi, con scuole, cliniche, musei, banche e alberghi, tra i quali proprio quello di Cristiano Ronaldo, il terzo dopo quelli di Lisbona e Madeira. Per la struttura circolano inoltre anche le prime informazioni in termini di costi. Per poter dormire nella sua lussuosa struttura, prenotando una camera semplice, ci si ritroverà a pagare 200 euro a notte.